wysokość dofinansowania na pompę ciepła

do 28.500 zł na gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda;

do 19.400 zł na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej;

do 12.600 zł na pompę ciepła typu powietrze/woda:;

do 4.400 zł na pompy ciepła typu powietrze/powietrze