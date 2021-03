Kiedy kolejny nabór i co się zmieni w programie Mój Prąd 2021?

Zgodnie z udzielonymi informacjami przez NFOŚiGW nowy nabór w ramach 3. edycji programu Mój Prąd odbędzie się prawdopodobnie w połowie 2021 r. Prace nad nowymi zasadami udzielania dotacji cały czas trwają. O to, czego się dowiedzieliśmy na temat zmian w programie.

Jak poinformował nas dział promocji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na program Mój Prąd planuje wydać co najmniej 500 mln zł (ok. 10% całkowitego budżetu) do 22 grudnia 2021 r, w ramach poddziałania 4.3.

Minione edycje programy Mój Prąd cieszyły się tak dużą popularnością, że środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie fotowoltaiki kończyły się szybciej niż daty zakończenia kolejnych naborów. W tej edycji spodziewamy się że będzie identycznie. Kiedy rozpocznie się kolejny nabór na dofinansowanie fotowoltaiki?

Kiedy możesz składać wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki?

NFOŚiGW niechętnie chcę przekazać do informacji publicznej kiedy dokładnie rozpocznie się kolejny nabór w ramach programu Mój Prąd:

"Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje ogłosić nowy nabór wniosków w programie „Mój Prąd” jeszcze w 2021 r."

Jednak przeglądając informacje o zbliżających się naborach wniosków NFOŚiGW można natrafić na informację, że wstępnie, o kolejne dofinansowanie w ramach Mój Prąd można będzie dopiero ubiegać się od 01.07.2021 r. i ma on potrwać do 22.12.2021 r. Dlaczego NFOŚiGW zwleka z ogłoszeniem kolejnej daty naboru wniosków? Otóż jak nas poinformowano, cały czas trwają prace koncepcyjne nad nowymi zasadami dofinansowania fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd 2021.

Co się zmieni w programie Mój Prąd w 2021 r.?

Jak poinformowało naszą redakcję NFOŚiGW, cały czas trwają prace koncepcyjne nad nową odsłoną programu wraz z uwzględnieniem ewentualnych możliwości rozszerzenia dotychczasowego zakresu rzeczowego programu o następujące elementy:

punkty ładowania (ładowarki), ewentualnie przydomowe magazyny energii,

inteligentne system zarządzania energią w domu

magazyny ciepła/chłodu.

Premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym zwiększenie autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.

"O szczegółach Programu oraz o ostatecznym zakresie kwalifikowalności kosztów będziemy informować w kolejnych komunikatach. Aktualnie trwają bowiem jeszcze uzgodnienia pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska a NFOŚiGW nad ostatecznym kształtem programu" - zawiadomił nas Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

Co te informacje w praktyce oznaczają dla potencjalnego prosumenta, chcącego zainwestować w fotowoltaikę?

Chcesz dostać większe dofinansowanie? Dokup magazyn energii!

To już naszym zdaniem raczej przesądzone, że nowe zasady (na jakich będą dofinansowywane inwestycje w fotowoltaikę w ramach programu Mój Prąd) będą tak skonstruowane, aby premiować finansowo tych prosumentów, którzy zdecydują się dodatkowo na zakup przydomowych magazynów energii czy pomp ciepła. Prosument, który zdecyduje się na zakup instalacji fotowoltaicznej np. wraz z pompą ciepła otrzyma dodatkową premię finansową albo procentowo (przykładowo o 10%, 20% lub 30%) większe dofinansowanie niż jakby inwestował tylko w instalację fotowoltaiczną.

Ewidentnie powyższe mechanizmy są już stosowane w programie Agroenergia. Rolnik, który zdecyduje się na inwestycję w fotowoltaikę wraz z pompą ciepła lub elektrownię wiatrową wraz z pompą ciepła, sprzężoną w jeden układ, otrzyma dofinansowanie wyliczone na podstawie mocy zainstalowanej obydwu urządzeń oraz premię finansową w wysokości 10 tys. zł.

