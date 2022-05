Wzrost kosztów życia, w tym tych związanych z ogrzewaniem, dotyczy każdego z nas. Stojąc przed wyborem systemu grzewczego, rozważmy inwestycję w pompę ciepła. Kiedy warto kupić pompę ciepła? Podpowiadamy, jak stan docieplenia domu ma ogromny wpływ na wybór tej instalacji grzewczej.

Na wybór rodzaju pompy ciepła oraz jej mocy ogromny wpływ ma stan docieplenia twojego domu.

Dobrze docieplony dom według standardów WT 2021 pozwala nawet zmniejszyć roczne koszty ogrzewania nawet o połowę.

Dowiedz, się jakie warunki musisz spełnić aby ubiegać się o dotację na pompę ciepła z programu Moje Ciepło 2022.

Więcej o doborze pomp ciepła znajdziesz w dziale OZE na Farmer.pl

Istotną rolę przy wyborze pompy ciepła odgrywa stan ocieplenia naszego domu. Jak bardzo?

Otóż eksperci Port PC przeanalizowali m.in roczne koszty ogrzewania domu (oraz wody użytkowej) o powierzchni 100 metrów kwadratowych przy użyciu pompy ciepła w II kwartale br.

Jednym z czynników, jaki eksperci Port PC wzięli pod uwagę to stan ocieplenia domu, który znacząco wpływa na wzrost kosztów ogrzewania przy użyciu powietrznych pomp ciepła.

Zgodnie z ich obliczeniami, roczny koszt ogrzania niedocieplonego domu przy użyciu pompy ciepła (SCOP 3, taryfa G12 i przy zastosowaniu grzejników) wyniesie aż 4410 zł.

Poniżej link do artykułu, który szerzej opisuje koszty związane z doborem ogrzewania do domu.

W przypadku bardzo dobrze ocieplonego domu, zgodnie ze standardami określonymi w Warunkach Technicznych na rok 2021, ten sam koszt ogrzania domu o powierzchni 100 m kw. spadnie już tylko do 1980 zł w ciągu roku. To aż o 2430 zł rocznie mniej.

Jak rozszerzyć swoje gospodarstwo? Zobacz najlepsze możliwości!

Oznacza to, że im lepiej docieplony dom, tym mniej energii trzeba będzie zużyć na ogrzanie domu. To samo się tyczy doboru pompy ciepła, gdyż dobrze docieplony dom to komfort wyboru pompy o mniejszej mocy, co przekłada się na niższe koszty zakupu tej energooszczędnej instalacji grzewczej.

Co więc jeszcze ma wpływ nie tylko na koszty ogrzewania domu ale i zakup oraz montaż pompy ciepła?

Czy właściwe są pompy ciepła? Jaką wybrać?

Pompy ciepła pobierają energię cieplną z otoczenia budynku – powietrza, wody lub gruntu – i przekazują ją do instalacji c.o. W ten sposób praca pomp ciepła generuje niewielkie koszty, ponieważ jest oparta w 75% energii pozyskiwanej z otoczenia, a tylko w 25% z energii elektrycznej.

Na rynku jest dostępnych kilka rodzajów pomp ciepła:

pompy ciepła gruntowe, nazywane pompami solankowymi; czerpią energię z ziemi, podgrzewając wodę, która zasila instalację grzewczą w domu,

pompy wykorzystujące energię z wody; energia pozyskiwana przez nie jest wykorzystywana do podgrzewania instalacji grzewczej lub powietrza, które jest nawiewane do pomieszczeń,

pompy powietrzne, które są najpopularniejszym rodzajem pomp; czerpią energię z powietrza, umożliwiając tym samym podgrzanie wody w instalacji grzewczej czy powietrza w systemie nawiewnym.

Zastosowanie pomp ciepła jest świetnym rozwiązaniem, ponieważ są one wydajne, ekologiczne i przede wszystkim ekonomiczne. Dodatkowo są ciche, a latem mogą służyć jako urządzenia chłodzące wnętrza budynku dzięki układowi płaszczyznowego ogrzewania lub klimakonwektorom.

- W wyborze idealnie dopasowanej do potrzeb klienta oferty pomaga konfigurator pomp ciepła Vaillant. Jest on przeznaczony dla osób, które zajmują się sprzedażą i instalacją pomp, czyli sprzedawców, instalatorów czy doradców. W siedmiu prostych krokach program pozwala na przygotowanie oferty indywidualnej. Po wybraniu szczegółów projektu instalacji cieplnej program dostosowuje zalecaną pompę ciepła do możliwości budynku. Następnie otrzymujemy informacje o podstawowych elementach systemu oraz schemacie instalacji, a także o osprzęcie, czyli elementach, które będą potrzebne do montażu – podsumowuje ekspert Vaillant.

Kiedy warto sięgnąć po dotację na pompę ciepła z Moje Ciepło?

Program rządowy Moje Ciepło to kolejna propozycja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowana bezpośrednio do osób fizycznych. Dofinansowanie dotyczy wodnych, gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, wykorzystywanych do ogrzewania domu lub do ogrzewania domu wraz z zapewnieniem ciepłej wody użytkowej.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezzwrotnych dotacji stanowiących 30-45% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Oznacza to, że będzie wynosiło ok. 7-21 tysięcy złotych. Środki na ten program pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego, czyli instrumentu Unii Europejskiej związanego z realizacją unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych. Nowy dom to taki, w przypadku którego jeszcze nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie domu.

Dodatkowo w programie mogą wziąć udział posiadacze nowych budynków jednorodzinnych, dla których już złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie, jeżeli nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.

Moje Ciepło nie do każdego domu

Warto pamiętać jednak o tym, że istotnym warunkiem otrzymania dotacji jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku.

Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) wykorzystywaną do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na m2 powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu Moje Ciepło.