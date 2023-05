Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych wprowadza szereg przepisów wręcz odblokowujących budowę biogazowni rolniczych. Nowe przepisy budzą też szereg wątpliwości, które rozwiewa Janusz Kowalski, wiceminister MRiRW.

Rozmawiamy z Januszem Kowalskim, wiceministrem MRiRW o obecnie procedowanej przez Sejm i Senat ustawie ułatwiającej inwestowanie w biogazownie rolnicze na terenach wiejskich.

Jedną z największym wątpliwości jaką budzi ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych jest związana z lokalizowaniem biogazowni w pobliżu siedlisk miejskich.

Minister odpowiada jak bisko siedlisk mieszkalnych będą mogły być położone biogazownie rolnicze po wejściu ustawy w życie. Janusz Kowalski z MRiRW odpowiedział też, kiedy taka inwestycja może być zablokowana i czy stowarzyszenia ekologiczne i społeczność będzie miała wpływ na realizacji inwestycji biogazownie rolnicze.

W jaki sposób będzie przebiegać umiejscowienie biogazowni rolniczej po wejściu ustawy w życie?

Janusz Kowalski (JK): Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest fundamentalnym aktem wyznaczającym zasady zagospodarowania i zabudowy terenu. W związku z tym, jeśli na obszarze, na którym ma powstać biogazownia rolnicza obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to lokalizacja instalacji odbywać się będzie na podstawie tego planu. W przyjętej przez Sejm ustawie o biogazowniach rolniczych przewidziano jednak ułatwienia w tym zakresie. Co istotne, obejmują one wyłącznie biogazownie rolnicze o łącznej mocy zainstalowanej nieprzekraczającej 1 MW. W sytuacji gdy miejscowy plan przewiduje możliwość lokalizacji zabudowy związanej z rolnictwem lub produkcją, lub magazynowaniem to co do zasady możliwa będzie również lokalizację biogazowni rolniczej, która spełnia wymagania wskazane w specustawie, w tym w szczególności obejmujące kwestie substratowe.

Lokalizacja takiej biogazowni nie będzie możliwa po pierwsze w sytuacji, gdy ustalenia miejscowego planu zakazują lokalizacji takich biogazowni rolniczych, po drugie powierzchnia gruntów rolnych planowanych do przeznaczenia pod biogazownię rolniczą jest większa niż 1 ha oraz po trzecie, gdy zmiana przeznaczenia gruntów rolnych wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Jeżeli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego pozwoli na budowę biogazowni rolniczej w odległości np. 200 m, 300 m czy 700 m od zabudowy mieszkalnej to będzie taka możliwość?

(JK): Projektowane przepisy nie zmieniają ogólnych zasad lokalizacji biogazowni rolniczych. Wskazać należy, że obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Rozporządzenie to precyzyjnie określa, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie. Lokalizacja biogazowni rolniczej blisko miejsca, z którego pochodzić będzie wsad do komory fermentacyjnej to jeden z kluczowych elementów na etapie planowania inwestycji. Nie można bowiem zapominać, że celem biogazowni rolniczej jest zagospodarowanie powstających w wyniku prowadzonej działalności rolniczej produktów ubocznych. Tego rodzaju instalacja służy m.in. obniżeniu uciążliwości zapachowej prowadzonej działalności rolniczej dla okolicznych mieszkańców.

Znane są dobrze funkcjonujące w Polsce biogazownie rolnicze, które zlokalizowane są w odległości około 150 m od zabudowy mieszkalnej, jak przykładowo biogazownia rolnicza w Przybrodzie czy Michałowie, gdzie lokalna społeczność nie widzi w tym problemu. Podkreślam jednak, że zawsze konieczne jest w tym zakresie wypracowanie odpowiedniego porozumienia przez lokalne społeczności.

W w jakiej sytuacji rolnik inwestujący w biogazownie może obawiać się że będzie ona zablokowana albo, że będzie musiał przerwać działanie takiej biogazowni rolniczej?

(JK): Poruszone zagadnienie jest niezwykle istotne. Podkreślić należy, że sankcja jest zawsze odpowiedzią na nieprawidłowe postępowanie. Nie jest nią zagrożony podmiot, który wykonuje swoje obowiązki zgodnie z prawem. W przypadku projektowanej ustawy wskazać należy na przykład na problematykę substratu wykorzystywanego w biogazowni rolniczej powstałej w oparciu o wprowadzone regulacje. W tym zakresie liberalizacja przepisów idzie w kierunku wykorzystywania w biogazowniach rolniczych wyłącznie produktów ubocznych z rolnictwa lub przetwórstwa rolno-spożywczego. Ułatwienia dotyczą zatem tylko „bezpiecznych” substratów, a więc takich co do których jest pewność, że nie zagrażają ludziom i środowisku. Szczegółowa lista tych substratów zostanie określona w stosownym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W sytuacji, gdy w biogazowni rolniczej zostałyby wykorzystane inne substraty (np. odpady) to takie działanie będzie podlegać karze w postaci zakazu wykonywania działalności na 3 lata. Takie rozwiązanie ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa dla okolicznych mieszkańców, że powstająca w ich sąsiedztwie biogazowni rolnicza nie zmieni swojego profilu produkcji np. w kierunku zagospodarowywania odpadów. Tego rodzaju obawy się zdarzają i dlatego chcąc niejako ułatwić rozwój biogazowni rolniczych musieliśmy zadbać o bezpieczeństwo ich funkcjonowania.

W tym miejscu chciałbym jednoznacznie podkreślić, że przypadku uczciwego prowadzenia biogazowni rolniczej z wykorzystaniem tylko produktów ubocznych z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego nie ma obaw co do zablokowania biogazowni rolniczej. Natomiast wszelkie próby łamania przepisów będziemy karać z całą surowością. Chcemy aby tego rodzaju inwestycje dobrze służyły mieszkańcom obszarów wiejskich.

Czy także będą brane pod uwagę decyzję środowiskowe przy realizacji inwestycji w biogazownie rolnicze?

(JK): Projektowane przepisy jak już wspominałem wprowadzają przede wszystkim ułatwiania w wykorzystaniu substratów, co powoduje że biogazownie rolnicze budowane w ramach projektowanych przepisów nie będą wykorzystywały odpadów a jedynie produkty uboczne. Takie rozwiązanie powoduje, że tego rodzaju instalacje, zwłaszcza lokalizowane w gospodarstwach rolnych czy zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego z założenia nie będą zwiększać oddziaływania na środowisko. Poprzez fakt stosowania jedynie produktów ubocznych, również powinna zmienić się ocena oddziaływania na środowisko dokonywana przez właściwe organy czy to na poziomie wydawania warunków zabudowy czy pozwolenia na budowę.

Należy pamiętać, że biogazownie rolnicze o łącznej mocy do 500 kW są wprost wyłączone z konieczności przeprowadzania takiej oceny. Projektowane przepisy potwierdzają zasadność tego zwolnienia oraz powinny ograniczyć zakres przygotowywanych ocen dla większych instalacji.

Czy na realizację biogazowni rolniczej będzie miała decydujący wpływ zgoda lub opinia miejscowej społeczności, czy stowarzyszeń ekologicznych?

(JK): Dialog jest podstawowym elementem każdego procesu inwestycyjnego. Dlatego budowa biogazowni rolniczej powinna być efektem porozumienia inwestora z lokalnymi społecznościami.

Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której taka inwestycja mimo sprzeciwu społecznego powstaje. Biogazownia rolnicza to szereg korzyści dla mieszkańców. To przede wszystkim dodatkowe wpływy do budżetu gminy, z których powstawać mogą place zabaw czy drogi. To także dodatkowe miejsca pracy i oszczędności dla rolników, którzy mogą zastąpić nawozy produktem pofermentacyjnym, ograniczając przy tym wykorzystywanie środków ochrony roślin. To w konsekwencji także czystsze powietrze, mniejsza uciążliwość zapachowa prowadzonej dzielności rolniczej i rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Jestem przekonany, że biogazownie rolnicze zyskają akceptację społeczności – bo to przecież remedium na problemy z dostawami energii i ciepła, niezależne od warunków meteorologicznych i czynników zewnętrznych. To stabilne źródło dostaw energii tak ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Podkreślam jednak, dialog i jeszcze raz dialog.

Procedowana ustawa określa że część substratów zasilających biogazownie rolniczą ma pochodzić z gospodarstwa rolnego. Jaki procent tych substratów ma być obowiązkowo wytworzone w gospodarstwie rolnym?

(JK): Ustawa nie precyzuje minimalnego udziału substratów pochodzących z gospodarstwa rolnego na którym jest zlokalizowana biogazownia rolnicza. Jest to zabieg celowy. Związane jest to przede wszystkim z celem projektowanej ustawy, która ma stanowić ułatwienie w zakresie inwestycji w biogazownie rolnicze, a także upraszczać jej funkcjonowanie.

Wskazanie, że będzie to na przykład 10 procent w niektórych przypadkach może stanowić istotne ograniczenia. Wyobrazić sobie bowiem można sytuację, gdy z powodu niezależnych od rolnika okoliczności, nie będzie w stanie wyprodukować substratu pokrywającego 10% zapotrzebowania biogazowni rolniczej. Czy w takim przypadku należałoby zastosować wobec niego sankcje? Przygotowana ustawa nie jest aktem kazuistycznym, lecz ma elastycznie reagować na ewentualne zmiany. Ma być przez to aktem stabilnym i trwałym.

Czy rolnik będzie musiał produkować większość substratów aby zrealizować inwestycję w biogazownię rolniczą, czy może np. odkupić je od swoich sąsiadów?

(JK): Substrat może pochodzić także z innych miejsc. Ważny jest rodzaj tego substratu, który musi mieścić się w katalogu substratów doduszonych do stosowania, który to katalog zostanie określony w stosownym rozporządzeniu.

Biogazownie rolnicze to poza czystszym powietrzem, także dodatkowe korzyści dla rolników i rozwój przedsiębiorczości. Nie ma przeszkód, aby w ramach lokalnych porozumień wykorzystywać substrat pochodzący od sąsiada. Doskonałym przykładem dla rozwoju takiej współpracy może być spółdzielnia energetyczna, w ramach której rolnicy i inne podmioty mogą współpracować przy wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych.