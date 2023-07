Pojawił się 3 lipca br., rządowy projekt nowelizujący ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Wprowadza on szereg zmian, w tym także tych dotyczących zasad obrotu i dzierżawy gruntów rolnych przez KOWR.

W obecnej ustawie z o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a dotyczącymi sposobów zagospodarowania mienia z zasobu oraz nieodpłatne przekazywanie i zamiana nieruchomości rolnych przez KOWR to w rolnicy są uprzywilejowani i w pierwszej kolejności ziemia ma trafiać właśnie do nich.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a dokładnie w art. 24 ust. 1:

Ustawodawca chce rozszerzyć katalog podmiotów, którym KOWR w pierwszej kolejności może wydzierżawić i nawet sprzedać grunty rolne. I nie są to rolnicy.

W nowelizowanej ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawodawca w art. 24 ust. 1 chce rozszerzyć katalog podmiotów o inwestorów (spółki i grupy kapitałowe) w OZE (fotowoltaika, wiatraki, biogazownie), w zakresie dotyczącym nieruchomości wyłączonych spod działania zasady gospodarowania Zasobem, zgodnie z którą Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje tym Zasobem w pierwszej kolejności w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych.

Ustawodawca chce, aby zasada ta nie dotyczyła również nieruchomości rolnych, w skład których wchodzi co najmniej 70% nieużytków lub użytków rolnych klasy VI i VIz, wydzierżawianych na cele związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i znajdujących się poza granicami obszarów, na których utworzono, ustanowiono lub wyznaczono formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Innymi słowy jeżeli zmiany w ustawie wejdą w życie to KOWR będzie decydował komu sprzedać oddać w dzierżawę grunty rolne w skład których wchodzi co najmniej 70% nieużytków lub użytków rolnych klasy VI i VIz. Oczywiście z zastrzeżeniem że grunty te będą przeznaczone tylko i wyłącznie pod realizacje inwestycji OZE.