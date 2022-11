Roman Karbowy, przewodniczący grupy roboczej ds. agrofotowoltaiki w Polskim Stowarzyszeniu Fotowoltaicznym specjalizuje się także w realizacji inwestycji wiatrowych.

Podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie 2022, ekspert odpowiedział co stało się z szumnie zapowiadaną ustawą modyfikująca zasadę 10H i odblokowującą lądowe inwestycje wiatrowe z których mogliby też skorzystać właściciel gruntów rolnych, czyli rolnicy.

Jedyne co mogę zasugerować to, że jest to temat kontrowersyjny dla pewnej grupy w rządzie blokującej wejście tej ustawy. Mają oni zobowiązania wobec swoich grup wyborczych i będą blokować przepisy liberalizujące realizację inwestycji lądowych farm wiatrowych do upadłego - podkreślał Roman Karbowy, przewodniczący grupy roboczej ds. agrofotowoltaiki w Polskim Stowarzyszeniu Fotowoltaicznym .