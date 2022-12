Do zakładu przerobu drewna Lasów Państwowych w Lęborku oraz do Olsztyna dotarły pierwsze dostawy pelletu drzewnego, które będą sprzedawany przez Lasy Państwowe. Sprawdź, czy pellet drzewny od LP jest tańszy niż ten oferowany na rynku.

Tak jak węgla opałowego, tak i pelletu drzewnego wykorzystywanego do ogrzewania domów nie ominęła gorączka cenowa.

Jeszcze pod koniec listopada br. ceny najtańszych pelletów drzewnych wahały się na poziomie 2500-2900 zł za tonę. Jednak ich zakup wiązał się z tym że mogą być bez certyfikatów albo kupimy je taniej bo bezpośrednio w niższej cenie od producenta.

Ceny pelletu drzewnego w listopadzie br. sięgnęły ponad 3000 zł za tonę. W Leroy Merlin wynoszą one ok. 3250 zł za tonę; w Castoramie ok 3300 zł a w Obi sięgają nawet 3600 zł.

Nic dziwnego że Lasy Państwowe i Państwowe Gospodarstwa Leśne podjęły decyzję o uruchomieniu na potrzeby właścicieli domów ogrzewanych pelletem samodzielną detaliczną sprzedaż pelletu drzewnego na sezon grzewczy 2022-2023.

Lasy Państwowe zapowiedziały sprzedaż 40 tys. ton pelletu do końca 2022 r., zaś do końca sezonu grzewczego aż 200 tys. ton pelletu drzewnego, czyli do kwietnia 2023 r. Ma to znacząco obniżyć ceny pelletu drzewnego na rynku które są już droższe od węgla oferowane przez gminy w cenie ok. 2000 zł za tonę.

Rozpoczęła się sprzedaż pelletu drzewnego przez Lasy Państwowe

Jak poinformuj Edward Siarka, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa rozpoczęła się sprzedaż pelletu przez Lasy Państwowe.

Pierwsze partie towaru trafiły już zakładu przerobu drewna Lasów Państwowych w Lęborku oraz do Olsztyna. W jakiej cenie są oferowane?

Na stronie internetowej przerobu drewna Lasów Państwowych w Lęborku, w cenniku pellete drzewny 6 mm DIN+ można zakupić w cenie 2446,47 zł za tonę brutto.

Czy ok. 2500 zł/t za pellet drzewny z Lasów Państwowych to nie za drogo?

Obserwując ceny pelletu drzewnego z końca listopada, gdzie dobrej jakości produkty można było zakupić w cenie ok. 2900 do powyżej 3 tys. zł a tonę może wydawać się to dobra ceną.

Jak zwracają uwagę inni użytkownicy Tweetera, że cena 2500 zł za tonę jest zbyt wygórowana i powinna zrównywać się z ceną węgla, oferowaną przez samorządy.. Zważywszy, że w połowie grudnia br. już można nabyć pellet drzewny (wraz z darmową dostawą) w cenie ok. 2200 zł za 975 kg.

Jeden z użytkowników Tweetera zarzucił że pellet drzewny sprzedawany przez LP nie jest produkowany przez Lasy Państwowe. Producentem jest firma Sylva. Cena w Lasach Państwowych wynosi 2446 zł za tonę a na wolnym rynku oferowany pellet przez tę firmę kosztuje 2200 zł za tonę.