Michał Skorupa, prezes E.ON Foton i prelegent NWwR 2022 mówił o tym, jak bardzo ważną rolę odgrywają magazyny energii nie tylko w systemie net-billing, ale też jak mogą w znaczący sposób uchronić instalacje przed wyłączaniem się z powodu zbyt wysokie napięcia w sieci.

Michał Skorupa, prezes E.ON Foton i prelegent NWwR 2022 podkreślał, że z uwagi na rosnące ceny energii które rok do roku są o kilkukrotnie wyższe, co szczególnie odczuwają rozliczający się producenci i hodowcy rolni w taryfie C - inwestycja w fotowoltaikę w systemie net0-illing pozwala na osiągnięcie w jakimś stopniu niezależności od rosnących cen energii a ponadto przeciwdziała cenom prądu, który pobiera rolni bezpośrednio z sieci energetycznej.