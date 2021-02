Miniony rok na plusie dla branży fotowoltaicznej

Foton Technik zaprosiła przedstawiciel mediów na konferencję online, podczas której podsumowała miniony rok. Jak podkreślał Michał Skorupa, prezes zarządu firmy, rok 2020 pomimo wybuchu pandemii był dla Foton Technik korzystny.

Fotowoltaika to jedna z niewielu branż, która rozwijała się prężnie przez cały 2020 rok mimo pandemii, obostrzeń i ciężkiej sytuacji gospodarczej w kraju. W trakcie konferencji online zorganizowanej 18 lutego br. przez prezes zarządu Foton Technik także podkreślał, że firma notuje ubiegły rok na plusie, podpisując ponad 9 tysięcy umów z klientami prywatnymi i biznesowymi.

Łączna moc wszystkich założonych w poprzednim roku instalacji fotowoltaicznych to 48 MWp. Firma szacuje, że dzięki szybkiemu rozwojowi już 17 lutego przekroczy 100 MW mocy zainstalowanej w całej Polsce. Pod koniec 2020 roku firma wprowadziła do swojej oferty nowy ekosystem usług Comfort Home, którego ambasadorem została Anna Nowak-Ibisz.

Czy miniony rok był owocny dla fotowoltaiki?

Rok 2020 pomimo wybuchu pandemii był dla Foton Technik korzystnym rokiem. Firma poradziła sobie z wyzwaniami związanymi z zachowywaniem środków bezpieczeństwa dla jej klientów oraz pracowników. W szczytowym momencie roku firma wykonywała ponad 1000 montaży instalacji fotowoltaicznych miesięcznie.

Sposobem firmy na walkę ze spowolnieniem spowodowanym pierwszym lockdownem było wprowadzenie systemu pracy pozwalającego na bezpieczny proces realizacji instalacji fotowoltaicznej. Spotkania z przedstawicielem handlowym przeprowadzane były za pomocą telekonferencji, wdrożona została możliwość zawierania umów online, a nawet zamówienia wizji lokalnej przy użyciu drona.

W inwestowaniu w fotowoltaikę pomagały również rządowe programy dotacji do instalacji fotowoltaicznych. Lokomotywą napędową polskiej fotowoltaiki stał się popularny program „Mój Prąd”.

W jego drugiej edycji złożonych zostało ponad 235 tys. wniosków, a wypłaconych ponad 570 mln zł dotacji. Ponadto inwestorzy mogli skorzystać także z programu „Czyste Powietrze”, który umożliwia dofinansowanie nie tylko fotowoltaiki, ale także pompy ciepła. Do tego programu złożono ponad 200 tys. wniosków, na łączną kwotę dofinansowania 3,67 mld zł.

Poszczególne województwa oferowały również swoje własne programy, które pozwoliły pozyskać dotację lub kredyty na inwestycje.

– Budowa własnej instalacji fotowoltaicznej to pewna inwestycja. Polacy zrozumieli, że warto zapewnić sobie stabilność energetyczną. W 2021 roku będziemy nadal promować korzyści płynące z fotowoltaiki i oferować komplementarne inteligentne rozwiązania, jak pompy ciepła, magazyny energii, które pomogą naszym Klientom stworzyć nowoczesne ekologiczne domy ­– mówił Michał Skorupa, prezes zarządu Foton Technik, Grupa innogy.

Podczas pandemii rynek nie załamał się, a wręcz przyspieszył. Polska zajęła czwarte miejsce w Unii Europejskiej pod względem nowych inwestycji w PV. Od stycznia do września, jak podają Polskie Sieci Energetyczne, moc elektrowni fotowoltaicznych osiągnęła 2.682,7 MW, czyli wzrosła o 1.383,1 MW w porównaniu z końcem roku 2019. Listopad okazał się rekordowym miesiącem, moc elektrowni słonecznych zwiększyła się do 3.420,379 MW, co daje wzrost w skali miesiąca o 737,68 MW. Był to najlepszy miesiąc w zestawieniu PSE.

– Decyzja zakupowa dotycząca naszych usług i produktów jest łatwiejsza niż w przypadku innych branż. Inwestycja w fotowoltaikę nie wiąże się z ryzykiem straty inwestowanych pieniędzy. W uproszczeniu obniżamy rachunek za energię, a oszczędności odkładamy lub finansujemy nimi ratę kredytu. Ponadto w Foton Technik daliśmy klientowi szeroką opcję wyboru zakupu systemu PV w taki sposób, jaki uzna za stosowny i bezpieczny. Klient ma możliwość wyboru spotkania z Doradcą za pomocą telekonferencji, podpisania umowy online, a nawet zamówienia wizji lokalnej przy użyciu drona. To wszystko stworzone jest z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie klienta. Dzięki takiemu modelowi sprzedaży hybrydowej udało nam się uzyskać widoczne dziś efekty – mówił Michał Skorupa, prezes zarządu Foton Technik, Grupa innogy.

Chcesz sprzedawać lub zakupić fotowoltaikę? Zapraszamy do Giełdy Rolnej!