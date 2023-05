Mój Prąd po 1 kwietnia 2022 r. Czy uzyskasz dotację na pompę ciepła?

Czy ci, którzy skorzystali z dotacji Mój Prąd po 1 kwietnia 2022 r. mogą sięgnąć po dofinansowanie z Mój Prąd 5.0? na pompę ciepła? Foto. Shutterstock

Mój Prąd 5.0 to nowe zasady i dotacje na przydomową fotowoltaiką, ale też i pompy ciepła. Co ważne 5 edycja Mój Prąd jest nie tylko skierowana do nowych prosumentów, którzy jeszcze nie skorzystali z wcześniejszych dotacji na fotowoltaikę, ale też do beneficjentów 3. i 4. edycji Mój Prąd. Rodzi to pewne wątpliwości na jakich zasadach i z jakich dofinansowań mogą oni korzystać z Mój Prąd 5.0.

Autorzy programu Mój Prąd 5.0 podzieli potencjalnych wnioskodawców na 3 grupy. W zależności do której grupy jesteśmy zakwalifikowani to otrzymamy mniejszą lub większą dotację na instalację fotowoltaiczną lub na pompę ciepła i inne. Mój Prąd wprowadza 3 grupy beneficjentów i wnioskodawców, którzy mogą ubiegać się o różne wielkości dotacji na przydomową fotowoltaikę i dodatkowe urządzenia OZE. Foro. MKiŚ Jest też 4 grupa potencjalnych beneficjentów programu, która skorzystała z dotacji na fotowoltaikę i ewentualnie magazyn energii w 3 i 4. edycji Mój Prąd po 1 kwietnia 2022 r., rozlicza się z więc produkcji prądu w systemie net-billing. Czytaj więcej Dotacja na pompę ciepła Mój Prąd 5.0. Tylko po wymianie pieca Jest też 4 grupa potencjalnych beneficjentów programu, która skorzystała z dotacji na fotowoltaikę i ewentualnie magazyn energii w 3 i 4. edycji Mój Prąd po 1 kwietnia 2022 r., rozlicza się z więc produkcji prądu w systemie net-billing. O niej autorzy projektu nie wspomnieli w swoich komunikatach dotyczących Mój Prąd 5.0, a jak się okazuje także ta grupa też może skorzystać z dotacji, ale w ograniczonych zakresie. Kto i z jakich dotacji może skorzystać z dotacji Mój Prąd 5.0? W skrócie jeżeli jesteś wnioskodawcą nr 1 i nr 2, czyli nie brałeś dotacji z poprzednich edycji Mój Prąd, rozliczasz się w starym systemie opustów lub net-billing to otrzymasz wyższe dotacje w postaci 6 tys. zł m.in. na samą fotowoltaikę. Warunkiem otrzymania dotacji. że przejdziesz/pozostaniesz w net-billing. Te grupy mogą też uzyskać dofinansowanie z Mój Prąd 5.0 na dodatkowe urządzenia jak pompa ciepła i magazyn energii. Czytaj więcej Sprawdź najważniejsze zmiany w programie Mój Prąd 5.0 Jeżeli już masz fotowoltaikę i skorzystałeś z wcześniejszych edycji Mój Prąd, ale rozliczasz prąd w starym systemie opustów i chcesz wziąć znoi dotacje (grupa nr 3) z Mój Prąd 5.0, wtedy musisz (albo już przeszedłeś) przejść na net-billing to dostaniesz na zachętę tzn. na fotowoltaikę 3 tys. zł. Będziesz mógł dodatkowo dobierać dotację na pompę ciepła. Jeżeli jesteś właścicielem fotowoltaiki, rozliczasz ją w ramach net-billingu i wziąłeś już dotacje w ramach Mój Prąd np. 4.0 (ewentualnie 3.0) to nie do końca wiadomo było, czy może się biegać o dofinansowanie z Mój Prąd 5.0 i na jakie dodatkowe urządzenia OZE. Czy ci, którzy skorzystali z dotacji Mój Prąd po 1 kwietnia 2022 r. mogą sięgnąć po dofinansowanie z Mój Prąd 5.0? W redakcji chcieliśmy doprecyzować czy właściciele przydomowej fotowoltaiki, którzy skorzystali już z Mój Prąd po 1 kwietnia 2022 r. i rozliczają się w net-billing (czyli nie przeszli z net-metering tylko rozliczają na net-billing) sięgnęły (lub nie) po dofinansowanie na magazyn energii i mają inwerter hybrydowy - czy oni mogą dodatkowo sięgnąć po dotacje z Mój Prąd 5.0 bo np. chcą kupić dokupić pompę ciepła żeby zwiększyć autokonsumpcję? Czytaj więcej Ile kosztuje pompa ciepła i po jakie dofinansowanie sięgnąć w 2023 r. Zwróciliśmy się z tym pytaniem do MKiŚ. Poniżej taką odpowiedź otrzymaliśmy Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek w naborze czwartym (MP4), mogą w naborze piątym (MP5) złożyć wniosek rozszerzony tylko na pompę ciepła. Jeżeli nie złożono dotychczas wniosku, to w naborze piątym można składać wniosek na dofinansowanie do PV i równocześnie magazynu energii i pompy ciepła. Wzajemnie wyklucza się jedynie uzyskanie dofinansowania zarówno do pompy ciepła, jak i do magazynu ciepła, gdy jest to ta sama grupa urządzeń - podkreślają eksperci MKiŚ. Oznacza to że prosumenci którzy skorzystali już z dotacji

Mój Prąd po 1 kwietnia 2022 r. (grupa 4)., na magazyn energii i fotowoltaikę

w systemie net-billing mogą się ubiegać i uzyskać dotację na pompę ciepła z Mój Prąd 5.0. Nie mogą się jedynie biegać o dotacje na magazyn energii i pompę ciepła. Zapytaliśmy też MKiŚ czy obligatoryjnie muszą dokonać zakupu/wykorzystać dofinansowanie w wysokości do 3 tys. zł na inwerter lub inny element instalacji fotowoltaiki, aby np. otrzymać dofinansowanie do pompy ciepła lub kolektora słonecznego? Jeżeli wnioskodawca otrzymał już dofinansowanie w Programie „Mój Prąd”, ale otrzymał je rozliczając się w systemie net-metering, to składając wniosek wskazuje podstawowe dane mikroinstalacji (m.in. koszty, moc, datę przyłączenia i nr PPE) - dołącza odpowiadające temu dokumenty, jak również dokument potwierdzający przejście na nowy system rozliczeń net billing oraz dokumenty dotyczące zakupu i montażu urządzenia dodatkowego. Nie ma konieczności rozbudowy czy modyfikacji dotychczasowej mikroinstalacji - podkreślają eksperci MKiŚ.

