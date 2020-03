Musisz na to zwrócić uwagę przy wyborze instalacji fotowoltaicznej

Prezentujemy sześć istotnych rzeczy, które mają ogromny wpływ na efektywną pracę instalacji fotowoltaicznej, nie tylko w gospodarstwie rolnym.

Zanim zdecydujesz się na zakup instalacji fotowoltaicznej powinieneś rozważyć jakiego producenta wybierzesz i skąd sfinansujesz zakup i montaż. Ponadto istotny jest dobór mocy takiej instalacji oraz odpowiedni montaż i ekspozycja paneli, pod odpowiednim kątem i we właściwym kierunku.

Wreszcie warto zastanowić się czy opłacalny jest do gromadzenia nadwyżki prądu – zakup akumulatorów, czy lepiej przekazywać nadwyżkę do sieci energetycznej. Wreszcie dla efektywnego funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej jest także istotny stan instalacji elektrycznej, do której będzie ona podłączona.

Po pierwsze: wybór producenta

Na rynku instalacji fotowoltaicznych możemy spotkać wiele atrakcyjnych i tańszych ofert. Panele fotowoltaiczne można zakupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Cena jednej sztuki panelu monokrystalicznego spadła nawet do 530 zł za sztukę.

Analizując ceny paneli fotowoltaicznych warto sprawdzać ich wydajność oraz dokładne parametry techniczne instalacji. Istotne jest też od jakiego producenta zakupujemy cały zestaw fotowoltaicznych. Dlaczego warto na to zwrócić uwagę?

Otóż każdy panel składa się z kilkudziesięciu ogniw, czyli najmniejszych elementów instalacji fotowoltaicznej. Ogniwa te są produkowane zazwyczaj w Chinach, Korei Południowej lub Tajlandii. Następnie sprowadzane np. do Polski i tu są montowane w bloki, w panelach, a później sprzedawane klientowi końcowemu.

Firmy zazwyczaj udzielają bezpłatnej gwarancji serwisowej od 2 lat do 5 lat, w której zobowiązują się do naprawy uszkodzonych ogniw na terenie Polski. Jednak po tym okresie obowiązek wymiany uszkodzonych ogniw przejmuje producent. ‘Bezpłatna’ wymiana ogniw, w tym wypadku będzie wiązała się nawiązaniem kontaktu z producentem np. Chin, co może być bardzo utrudnione.

Ponadto nawet jeśli uda nam się skontaktować z producentem zagranicznym, trzeba jeszcze zdemontować panele i przesłać je do jego siedziby, co będzie wiązało się z horrendalnymi kosztami oraz długim przestojem w pracy instalacji fotowoltaicznej. Dlatego warto postawić na polskich dystrybutorów, który także zakupują ogniwa z Korei Południowej, czy Tajlandii i produkują z nich panele fotowoltaiczne.

Pamiętajmy, że inwestycja w panele fotowoltaiczne zazwyczaj zwraca się po ponad 20 latach i w tym czasie wszelkie naprawy i wymianę ogniw warto realizować u polskiego producenta, który nie tylko jest blisko, ale jest też zobowiązany prawem takie usługi serwisowe w ramach gwarancji świadczyć.

Po drugie: dobór mocy

Każdy rolnik, który myśli o inwestycji w instalację fotowoltaiczną powinien wiedzieć że 1 kWp zamontowany na dachu w Polsce powinien produkować przybliżoną wartość 1 MWatt rocznie. Jeżeli małe gospodarstwo rolne zużywa ok. 11 MWatt rocznie to właściciel powinien zainwestować w instalację, która wytworzą rocznie te 11 mWatt oraz dodatkowe 30% naddatku z tytułu magazynowania energii do sieci oraz strat rezystancyjnych na instalacji elektrycznej.

Rolnik powinien przeanalizować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej do 10 kWp, gdyż będzie ona generowała o 10% mniej strat w sieci niż ta powyżej 10 kWp. W takim przypadku warto rozważyć wykorzystanie konwencjonalnie produkowanego prądu niż liczyć na to, że inwestycja w instalację o dodatkowe 3-4 kWp pokryje te zużycie prądu. Właśnie te dodatkowe nakłady na 2-3 kWP instalacji będą zwracać się najdłużej.

Optymalna instalacja fotowoltaiczna powinna generować 9,92 kWp rocznie pod warunkiem, że jest przeznaczona dla małego gospodarstwa rolnego, które nie zużywa dużo energii elektrycznej. Większe gospodarstwa, w których hoduje się np. zwierzęta hodowlane lub mają chłodnie , wymagają większych instalacji fotowoltaicznych produkujących 20 kWp rocznie, a nawet i więcej.

Po trzecie: dopłata do zakupu i montażu

Rolnik chcący zainwestować w panele fotowoltaiczne powinien też pamiętać, że bezzwrotna jak i zwrotna forma dofinansowania w ramach programu Agroenergia wymaga inwestycji w montaż instalacji, która rocznie wyprodukuje minimalnie 10 MW na rok.

Jednocześnie warto zaznaczyć że przypadku chęci realizacji instalacji OZE o mocy zainstalowanej powyżej 50 kW, rolnik, zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz ustawą prawo energetyczne, musi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zarejestrować działalność w zakresie wytwarzania energii.

Jeżeli chce zdobyć dofinansowanie z programu „Mój Prąd” może liczyć na dotację w maksymalnej wysokości 5 tys. zł, ale w tym wypadku produkcja energii nie może przekroczyć 10 MW/rok. Jeżeli instalacja fotowoltaiczna będzie produkowała więcej niż 10 MW na rok to po prostu nie zakwalifikuje do programu „Mój Prąd”.

Pamiętajmy, że nie możemy jednocześnie ubiegać się o dotację z 2 różnych programów, z których możemy uzyskać dotacje bezzwrotne lub pożyczkę na preferencyjnych warunkach. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę przy zakupie paneli?

Po czwarte: ekspozycja i nachylenie

Pamiętajmy, że mniej nasłonecznienia i więcej smogu w powietrzu oznacza też mniej wyprodukowanej energii z paneli fotowoltaicznych. Dlatego istotny jest też prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych.

Przy czym należy pamiętać, że panele można montować nie tylko na dachu gospodarstwa domowego, ale też i na dachach budynków gospodarczych i inwentarskich oraz na specjalnych stelażach przytwierdzanych do gruntu.

Istotny jest kąt nachylenia oraz umiejscowienie paneli. Najbardziej optymalnym położeniem paneli to kierunek południowy pod kątem 30 stopni dla okresu letniego lub pochylenie 60 stopni dla okresu zimowego.

Ekspozycja paneli na wschód może spowodować nawet kilkunastoprocentowy spadek produkcji prądu z fotoogniw. Dlatego też jeżeli będą one zamontowane na płasko i skierowane w kierunku wschód-zachód to już na starcie nasza instalacja będzie generowała o 15% prądu mniej niż w przypadku prawidłowo zamontowanych paneli fotowoltaicznych.

W przybliżeniu oznacza to, że jeżeli teoretycznie instalacja generuje 100 kW to jej nieprawidłowy montaż spowoduje, że wyprodukuje ona tylko 85 kW, co w kilkunastoletniej perspektywie oznacza ogromne straty dla rolnika.

Po piąte, z akumulatorem czy w sieci?

Każdy, kto chce zainwestować w instalację fotowoltaiczną musi liczyć się z nadwyżką energetyczną w godzinach największego nasłonecznienia i niedoborem energetycznym w późnych godzinach popołudniowych i nocnych.

Dlatego też warto zastanowić się, czy warto zakupić dodatkowe akumulatory, które będą gromadziły nadwyżkę na późniejsze godziny czy też oddawać energię elektryczną do sieci w celu późniejszego jej odbioru.

W przypadku kiedy nasza instalacja ma zasilać wentylatory i oświetlenie w budynkach inwentarskich nie ma to tak dużego znaczenia, gdyż energię pozyskaną z paneli fotowoltaicznych będziemy zużywać w miarę na bieżąco.

Ma to jednak ogromne znaczenie w gospodarstwie, szczególnie w przypadku udoju krów, który właściwie odbywa się w późnych godzinach popołudniowych. Wtedy kiedy nasze panele nie będą produkować odpowiedniej ilości energii elektrycznej my będziemy jej potrzebowali w celu produkcji mleka.

- Im więcej energii będzie zużywanej na miejscu, a nie oddawanej do sieci w celu późniejszego jej odbioru, tym będzie to korzystniejsze ekonomicznie. Raczej unika się stosowania akumulatorów ze względu na wysokie koszty inwestycji i konieczność ich wymiany po kilkunastu latach pracy – podkreśla Ireneusz Jeleń, menedżer ds. marketingu i szkoleń w firmie Hewalex i dodaje: W obecnych warunkach prawnych, pomimo pobierania przez energetykę "prowizji" za korzystanie z sieci jako magazynu energii (0,2 kWh za 1 kWh oddaną do sieci dla instalacji PV do 10 kW i 0,3 kWh za 1 kWh dla instalacji PV od 10 kW do 50 kW), współpraca z siecią jest korzystniejsza od stosowania akumulatorów – zauważa ekspert formy Hewalex.

Po szóste, sprawna instalacja elektryczna

Często większe instalacje są dzielone i panele instaluje się w różnych miejscach, np. na dachu budynku i na gruncie, co skutkuje różnymi warunkami pracy. Inwerter powinien współpracować odrębnie z każdym szeregiem paneli dla zwiększenia sumarycznej produkcji energii. Jednak istotna jest jeszcze sprawna instalacja elektryczna do której podłączymy naszą instalacje fotowoltaiczną

Wielu rolników ma instalacje fotowoltaiczne wraz z przestarzałą instalacją elektryczną, która wymaga modernizacji. Przy zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej musimy jeszcze zadbać o instalację elektryczną, której przewody wyróżniają się odpowiednim przekrojem oraz mniejszym oporem przepływu prądu. W przypadku przestarzałej instalacji elektrycznej może dojść do sytuacji że nasza instalacja fotowoltaiczna nie będzie w ogóle działać lub będzie wykazywać ogromne straty energii.

Dlatego też często przy montażu nowej instalacji fotowoltaicznej trzeb się liczyć z tym że cała instalacja elektryczna musi być zmodernizowana przez certyfikowanego elektryka. Lepiej doinwestować i uziemić taką instalacje fotowoltaiczną tak, aby rezystancja uziemienia wynosiła poniżej 10 omów. Bez odpowiedniego uziemienia może dojść do uszkodzenia i zwarcia całej instalacji elektrycznej, a w najgorszym przypadku do pożaru całej instalacji. Warto zwrócić uwagę że koszt np. 110 m okablowania instalacji elektrycznej w hurcie wynosi ok. 60 zł za metr więc daje nam to już 6600 zł, zaś zamontowanie i modernizacja instalacji elektrycznej to dodatkowe koszty

Pamiętajmy, że taka instalacja musi być odpowiednio odebrana zgodnie z prawem budowlanym. Rolnik nie powinien więc szukać mało istotnych oszczędności na poziomie 2-3 tys. zł gdyż będzie się to wiązać z koniecznością naprawy i doinwestowania takiej instalacji w przyszłości .