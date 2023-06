Temat czyszczenia paneli fotowoltaicznych byłby banalny, gdyby nie kreatywny marketing producentów modułów fotowoltaicznych, którzy uparcie twierdzą, że ich produkty czyszczą się automatycznie pod wpływem pogody. To jest tylko część prawdy.

Co prawda ulewne deszcze usuwają część zanieczyszczeń, zwłaszcza grube warstwy kurzu. Ulewny deszcz sprawdzi się jeżeli panele fotowoltaiczne są pochylone pod kątem 30-40 stopni, a zalegający brud i pyły są świeże.

Jednak długie słoneczne dni, brak opadów powodują że ma możliwości uporania się z trudnymi do usunięcia ptasimi odchodami i sokami leśnymi które przyschły na dłużej.

Upraszczając, możemy założyć, że większość kurzu i innych przejściowych zanieczyszczeń związanych z pyleniem zostanie usunięta z paneli pod wpływem opadów deszczu.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przez dłuższy czas nie występują żadne opady. W tym przypadku warstwa pyłu może znacznie zmniejszyć przepuszczalność światła przez szkło i mieć wpływ na zmniejszenie produkcji energii.

Bez zastosowania optymalizator zacienienie nawet fragmentu ogniwa w panelu znacząco przekłada się na zmniejszony uzysk energii z całej baterii słonecznej a nawet całego stringa połączonych ze sobą szeregowo paneli PV eliminowanie tego typu zanieczyszczeń jest ważnym elementem wydajnej pracy całej instalacji.

Jak podają właściciele firm myjący zabrudzenie w postaci ptasich odchodów czy żywicy leśnej zalegające długo na powierzchni wierzchniej warstwy paneli jest w stanie nawet doprowadzić do jej nieodwracalnego uszkodzenia. Podobny efekt widzimy na wierzchniej warstwie lakieru samochodowego, z którego też trzeba usuwać żrące zabrudzenia jak ptasie odchody.

Właściciele firm myjących zalecają 1 do 2 razy w roku czyszczenia całej instalacji może wpłynąć na zmniejszenie się produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki.

Jeżeli panele fotowoltaiczne lekko są zakurzone. Nie ma na nich punktowych trudno zmywalnych zabrudzeń w postaci ptasich odchodów i nie zalega na nich żywica to warto poczekać aż deszcz zmyje takie lekko przylegające do paneli zabrudzenia.

No dobrze a o o ile mycie paneli poprawi wydajność produkcji prądu?

Wielu właścicieli firm myjących reklamuje się że po umyciu przez nich paneli fotowoltaicznych wydajność produkcji energii elektrycznej miałaby nawet wzrosnąć o 30% co jest raczej niemożliwe.

No chyba że przyjmiemy ze na panelach zalegała tak ogromna warstwa brudu że je bardzo mocno przyciemniała co w normalnych warunkach się nie zdarzą.

W przeciągu 3 lat spadek wydajności paneli fotowoltaicznych może wynieść nawet do 13%. W niektórych okolicach, gdzie występuje duże uprzemysłowienie, lub zapylenie środowiska spadki wydajności są jeszcze większe.

Dlatego tez regularne, cykliczne czyszczenie (1-2 razy w roku) modułów fotowoltaicznych poprawia ich wydajność nawet do 13,8%. Jednak żadne badania nie wykazują, że umycie paneli prowadzi aż do 30-procentowej poprawy wydajności.

No dobrze ale jak myć panele fotowoltaiczne?

Kiedy już zdecydujemy się na mycie paneli fotowoltaicznych bardzo istotna jest pora mycia. Panele fotowoltaiczne nie mogą być mocno nagrzane promieniami słonecznymi. Istotne jest też zastosowanie odpowiednich środków czyszczących.

Mycie modułów fotowoltaicznych powinniśmy przeprowadzić wyłącznie z samego rana lub późnym wieczorem. Ewentualnie przy większym zachmurzonym

Warto zastosować odpowiednie urządzeń do mycia. Narzędzia takie jak szczotki czy gąbki powinny być wykonane z miękkiego materiału, aby nie porysować wierzchniej warstwy paneli fotowoltaicznych. Mycie prowadzimy przy odpowiedniej temperaturze na zewnątrz nie ma ryzyka ich uszkodzenia.

Jeżeli przeprowadzamy mycie na dachu musimy zachować bezpieczeństwo no i wiadomo że nie można pod żadnym wypadkiem stąpać po panelach bo je uszkodzimy.

Do mycia wykorzystuje się najlepiej wodę demineralizowaną. Warto aby woda demineralizowaną była lekko podgrzana gdyż zmniejszy to ewentualny szok termiczny. Nie należy pod żadnym pozorem myć paneli gorącą wodą, gdyż ich wierzchnia warstwa może pęknąć.

W miejscach narażonych na pylenie, takie jak farmy, bliskość drogi szutrowej panele powinny być myte częściej.

Mycie paneli fotowoltaicznych wymaga posiadania odpowiedniego sprzętu i korzystania z odpowiednich środków czyszczących. Ponadto mycie paneli fotowoltaicznych na dachu może być niebezpieczne, gdyż robiąc to samodzielnie, możemy spaść.

Łatwo jest też uszkodzić panele fotowoltaiczne przy próbie ich wyczyszczenia w miejscach trudno dostępnych. Ile więc kosztuje ta usługa, jeżeli zdecydujemy się z niej skorzystać?

Cena usługi mycia uzależniona jest od:

Ceny mycia paneli zależą od regionu w jakim firmy myjące oferują swoje usługi. Niektóre firmy oferują usługę abonamentową - 2 razy w roku mycie domowej fotowoltaiki kosztuje ok. 750-800 zł, czyli ok. 400 zł za 1 mycie. Cena za mycie wychodzi ok. 15-30 zł za 1 m2.