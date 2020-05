Na co zwrócić uwagę przy zakupie pompy powietrznej?

Pomimo wysokich kosztów zakupu i instalacji, to właśnie pompy ciepła należą do grupy urządzeń grzewczych najbardziej przyjaznych środowisku, zaś sama inwestycja zwraca się średnio w przeciągu 10 lat. Żywotność pomp ciepła szacuje się na ok. 20-25 lat. Dlaczego jeszcze warto postawić na ich zakup?

Na rynku dostępne są 3 rodzaje pomp ciepła – pompy gruntowe, powietrzne oraz wodne. Te ostatnie są najrzadziej spotykanymi w polskich warunkach z racji wysokich kosztów eksploatacji oraz trudności w montażu. Ich zakup i instalacja wiąże się z koniecznością znalezienia odpowiedniego miejsca, stworzenia studni i sprawdzenie obecnych warunków wodno-gruntowych w okolicy, co generuje duże koszty.

Dlatego też najpopularniejszym i najtańszym odnawialnym urządzeniem odzyskującym ciepło są powietrzne pompy ciepła. Powietrzna pompa ciepła jest stosunkowo łatwa w instalacji, co przekłada się na znacznie obniżenie kosztów montażu i zakupu. Powietrzna pompa ciepła przy zachowaniu odpowiednich, zewnętrznych temperatur jest również ekonomiczna (przy temperaturze nie niższej niż -15°C nie potrzebuje wsparcia zasilaniem elektrycznym) i w znacznym stopniu przyczynia się do osiągnięcia wysokiego poziomu efektywności energetycznej w gospodarstwie domowym.

Kolejnym rodzajem pomp jest gruntowa pompa ciepła. W tym rozwiązaniu urządzenie pobiera energię z niewyczerpalnych zasobów ciepła znajdujących się w ziemi. Gruntową pompę ciepła możemy zaliczyć do najbardziej stabilnych rozwiązań niezależnie od zmieniających się zewnętrznych warunków atmosferycznych, na które bardziej narażone są powietrzne pompy ciepła.

Nie tylko grzeje, ale też i chłodzi

Pompa ciepła to uniwersalne urządzenie, które nie tylko dostarcza ciepło, lecz także może zapewnić komfortowy chłód w pomieszczeniu w upalne dni. Ponadto pompa ciepła może podgrzewać ciepłą wodę użytkową.

– Jest również w pełni samodzielnym rozwiązaniem, a w połączeniu z wentylacją mechaniczną pozwala uniknąć budowy kominów, co przekłada się na znaczne oszczędności – wyjaśnia Dawid Kozyra, prezes z firmy CentroClima, zajmującej się montażem i serwisowaniem instalacji HVAC.

Pompa ciepła sprawdzi się przede wszystkim w nowych, energooszczędnych domach, gdzie będzie współpracować z ogrzewaniem podłogowym lub ściennym. W ocieplonych, modernizowanych budynkach może także zasilać grzejniki, jednak takie rozwiązanie uważane jest za mniej efektywne energetycznie.

Teraz pompa ciepła z dofinansowaniem

W 2020 roku zmieniły się zasady, na jakich można uzyskać dofinansowanie z rządowego programu „Czyste Powietrze”. Najważniejsza dotyczy osób, które budują domy jednorodzinne. W ramach nowej wersji programu, beneficjenci będą mogli finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br.

W sumie można liczyć na dodatkowe środki rzędu nawet do 32 tys. zł. W zakresie programu znajduje się m.in. dotacja na wykonanie instalacji mechanicznej, instalacja odnawialnych źródeł energii czy montaż lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.