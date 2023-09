Każdego roku powstają nowe farmy fotowoltaiczne. Wiele uwagi poświęca się budowie fotowoltaiki na gruncie, kosztom i rentowości, obsłudze i jej serwisowaniu. Tymczasem ważne jest też utrzymanie porządku oraz roślinności na bezpiecznej wysokości dla instalacji fotowoltaicznej na gruncie.

Grunty, na których mogą powstawać parki fotowoltaiczne muszą spełniać wiele warunków, ale warto też zwrócić uwagę na sposób zagospodarowania ziemi pod panelami.

Najczęściej teren pod panelami porasta roślinność, ale zdarzają się inwestycje z zaniedbanym, wysuszonym gruntem. Dlaczego warto pielęgnować roślinność w parku fotowoltaicznym?

W kontekście zachodzących na naszych oczach zmian klimatycznych, parki energii odnawialnej nabierają dodatkowego znaczenia jako miejsca wspierające ekosystem.

Jak dbanie o roślinność wpływa pozytywnie na działanie fotowoltaiki na gruncie?

Trawa i łąki kwietne rosnące pod panelami na dużych obszarach przynoszą wiele korzyści - tworzą nowe miejsca bytowania dla dzikich zapylaczy, których potrzebują okoliczne sady i uprawy rolne, kreują bioróżnorodność, zapobiegają degradacji gleby.

Roślinność pod panelami tworzy też mikroklimat i obniża temperaturę przy gruncie, a to jest istotny element zachowania wydajności paneli PV (temperatura powyżej +25 stopni C, obniża wydajność i sprawność modułów PV) - wyjaśnia Adam Olender, menadżer produktu, Aries Power Equipment, generalny dystrybutor Orec w Polsce.

Sztuką natomiast jest zachowanie równowagi pomiędzy ekologią a ochroną instalacji i chodzi o to, by pielęgnować roślinność pod instalacją w taki sposób, by chronić instalację przed obrastaniem wysoką roślinnością.

Wyzwaniem w utrzymaniu traw i łąk na farmie fotowoltaicznej na bezpiecznej dla instalacji PV wysokości jest znalezienie urządzenia koszącego, które zmieści się pod panelami, skosi dokładnie i równo roślinność przy elementach instalacji w sposób bezpieczny, nie powodując mechanicznych uszkodzeń. Jednocześnie zapewni też wykonanie tej pracy w krótkim czasie. Na niektórych farmach PV wykorzystywane są do tego celu kosy, ale w przypadku dużych terenów nie jest to praktycznym rozwiązaniem. W praktyce sprawdzają się japońskie kosiarko-pielniki, które pracują już na kilku farmach w Polsce - wyjaśnia Adam Olender, menadżer produktu, Aries Power Equipment, generalny dystrybutor Orec w Polsce.

Optymalna wysokość koszenia pod panelami fotowoltaicznymi

Jedną z zasad sztuki koszenia roślin w sposób sprzyjający ich rozwojowi jest ustawianie wysokości noży adekwatnie do panujących warunków.

Operator musi chodzić za robotami zdalnie sterowanymi przez cały czas koszenia farmy fotowoltaicznej. Dodatkowo operator kosiarki musi uważać aby nie uszkodzić konstrukcji paneli fotowoltaicznych przez co wydajność koszenia mocno spada. Z kolei przy użyciu przystawek do ciągników rolniczych nie wykosimy w 100% trawy na całym terenie farmy.

Tak utrzymywana zieleń wpływa korzystnie na wydajność paneli PV, tworzy mikroklimat i warunki bytowania dla owadów zapylających. Z drugiej strony, maksymalna wysokość koszenia na poziomie 10 cm, skutecznie chroni instalację fotowoltaiczną przed zbyt wysokimi roślinami