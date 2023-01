Termomodernizacja domu, to najbardziej optymalne rozwiązanie, które długofalowo pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji budynków. W 2023 r. możemy otrzymać duże wsparcie dla takich inwestycji. Zmiany w programie "Czyste Powietrze", wprowadzone w styczniu br., pozwalają bowiem uzyskać nawet 100% dofinansowanie na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji, w tym także na wymianę okien.

Ogólnopolski rządowy program "Czyste Powietrze" do tej pory koncentrował się na dopłatach do wymiany starych pieców na niskoemisyjne.

Po zmianach, które zostały wprowadzone na początku 2023 roku, właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego starszego niż 10 lat, mają możliwość uzyskania dużego dofinansowania do przeprowadzenia tzw. głębokiej termomodernizacji, czyli przede wszystkim wymiany okien i drzwi oraz docieplenia ścian i stropów.

Nowe progi dochodowe w dotacjach Czyste Powietrze 2023

Tegoroczne zmiany obejmują podwyższenie progów dochodowych, wprowadzenie wyższego dofinansowania, urealnienie kosztów materiałów i usług oraz uproszczenie procedur rozliczeń. Program podzielony jest na trzy poziomy, w zależności od dochodów.

Dla poziomu podstawowego można otrzymać do 66 000 zł dotacji na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła, dla poziomu podwyższonego do 99 000 zł, a dla najwyższego poziomu – do 135 000 zł.

Sprawdź najważniejsze zmiany zasad dofinansowani a oraz maksymalne kwoty jakie możesz uzyskać z programu Czyste Powietrze. Źródło: Czyste Powietrze

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze to bardzo korzystne zmiany z perspektywy zarówno beneficjentów jak i dilerów materiałów budowlanych oraz firm wykonawczych. Nie dość, że więcej osób może obecnie skorzystać z dofinansowania, to do dyspozycji mają wyższe kwoty na termomodernizację budynku oraz wymianę pieca. Nie bez powodu wymieniłem te działania w takiej kolejności, ponieważ inną istotną zmianą jest fakt, że nie musimy obecnie rozpoczynać inwestycji od wymiany źródła ciepła, a możemy np. od wymiany okien – mówi Paweł Gregorczyk, koordynator Koalicji Termomodernizacji, która powstała, by uświadamiać zasady programu „Czyste Powietrze" i zachęcać do korzystania z dotacji.

Jak skorzystać z dofinansowania Czyste Powietrze 2023?

Aby skorzystać z dofinansowania, należy złożyć wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego wypełnieniu pomagają specjaliści w urzędzie gminy.

Nabór ruszył 3 stycznia 2023 roku. Co więcej, już wkrótce, w wybranych punktach dystrybucji oraz hurtowniach budowalnych, wsparcia będą udzielać także rekomendowani doradcy ds. dotacji, przeszkoleni w ramach Koalicji Termomodernizacji, do której dołączyła także firma Velux.

Ile dotacji możesz uzyskać w ramach Czyste Powietrze 2023. Źródło: Koalicja Termomodernizacji

W polskich domach pierwsze okna dachowe pojawiły się ponad 20-30 lat temu, wiele z nich warto już wymienić, szczególnie, że obecnie oferowane rozwiązania są znacznie bardziej energooszczędne i funkcjonalne.