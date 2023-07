Od 1 lipca 2024 r. wejdzie godzinowe rozliczenie produkcji prądu z OZE, w tym i z prosumenckiej fotowoltaiki, w ramach obowiązującego od kwietnia 2022 r. systemu net-billing. Czy to będzie się opłacać dla prosumentów? Co się zmieni dla właścicieli fotowoltaiki od 1 lipca 2024 r.?

Do 1 lipca 2024 r. nadal obowiązuje zasada polegająca na rozliczaniu prądu wyprodukowanego z fotowoltaiki po rynkowych, miesięcznych cenach wskazanych w RCEm.

W czerwcu cena RCEm wyniosła 454,62 (zł/MWh). Oznacza to, że każda nadprodukowana 1 kWh przekazana na konto prosumenckie była sprzedawana po 0,454 zł za 1 kWh.

Jak podkreśla wielu właścicieli fotowoltaiki rozliczających się w net-billingu miesięcznie aktualizację cen RCEm to za późno żeby prosument mógł dostosować czyli np. zmniejszać lub zwiększać zużycie energii do zmieniającej sytuacji rynkowej.

od 1 lipca 2024 r. nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez moduły fotowoltaiczne będą rozliczane w oparciu o ceny godzinowe. Zamiast przyjmować jednolitą stawkę za nadwyżki energii przez cały okres rozliczeniowy, stawki będą różnicowane w zależności od godziny, w której energia została dostarczona do sieci.

Każdy, kto zdecydował się lub decyduje się zainwestować w fotowoltaikę od kwietnia 2022 r. staje się aktywnym prosumentem. Co to oznacza?

Rozlicza energię wyprodukowaną ze swoje instalacji fotowoltaicznej w systemie net-billing i czy chce tego czy nie staje się aktywnym producentem czyli sprzedawcą, ale też i kupującym prąd na rynku energii elektrycznej. I chodzi o to, aby zyskiwać a nie tracić na produkcji prądu.

W celu zyskownego zarządzania produkcją prądu z fotowoltaiki to prosument powinien gromadzić dane nie tylko ile wyprodukował, ale po jakiej cenie sprzedaje energii.

Powinien on też analizować zużycie energii w swoim gospodarstwie, niezależnie czy jest ono domowe czy rolne.

Teraz zagadnienia związanego z magazynowaniem i "sprzedażą" prądu do sieci o określonej godzinie nie są tak istotne jak to po jakiej miesięcznej stawce jest ustalana cena przekazania energii z małych instalacji do sieci w systemie net-billing, ale to się zmieni od 1 lipca 2024 r.

Jednak jak prosument ma obecnie sprawdzać i analizować ceny po jakiej rozliczana jest energia wytworzona z instalacji fotowoltaicznej? Albo inaczej, czy opłaca mu się bardziej autokonsumpcja lub jej magazynowanie czy może sprzedaż?

Rozliczanie prądu z fotowoltaiki po rynkowych miesięcznych cenach RCEm

Do 1 lipca 2024 r. nadal będzie obowiązywać zasada polegająca na rozliczaniu prądu wyprodukowanego z fotowoltaiki po rynkowych, miesięcznych cenach wskazanych w RCEm.

Oficjalne ceny RCEm na podstawie, których rozliczana jest energia wyprodukowana z promieńskiego OZE są podawane przez PSE dopiero każdego jedenastego dnia kolejnego miesiąca. Czyli zmieniane są one co miesiąc.

W czerwcu cena RCEm wyniosła 454,62 (zł/MWh). Oznacza to, że każda nadprodukowana 1 kWh przekazana na konto prosumenckie była sprzedawana po 0,454 zł za 1 kWh.

Jak podkreśla wielu właścicieli fotowoltaiki rozliczających się w net-billingu miesięcznie aktualizację cen RCEm to za późno żeby prosument mógł dostosować czyli np. zmniejszać lub zwiększać zużycie energii do zmieniającej sytuacji rynkowej.

Innymi słowy, publikowanie cen po jakiej będzie magazynowana energia elektryczna na koncie prosumenta z miesięcznym opóźnieniem bardzo utrudnia prosumentom określenie czy szykuje się jakaś zwyżka cenowa.

To na podstawie cen RCEm określają oni czy warto w danym miesiącu trochę więcej energii zaoszczędzić i przesłać na konto prosumenta żeby ją później odsprzedać z większym zyskiem.

Niskie ceny podawane w RCEm oznaczają że lepiej tę energię skonsumować na własny użytek gdyż:

prosument mniej zaoszczędzi na niej na koncie prosumenckim;

więcej zapłaci za różnice miedzy ceną RCEm z produkcji a tą po której oficjalnie kupuje energię z sieci np. wynosi ok. 1 zł brutto za 1 kWh.

RCEm - Rynkowe miesięczne ceny energii elektrycznej w 2023 r.

Miesiąc Cena energii elektrycznej RCEm (zł/MWh) / (zł /kWh) Styczeń 594,59 (zł/MWh) / 0,594 (zł/kWh) Luty 668,51 (zł/MWh) / 0,668 (zł/kWh) Marzec 508,90 (zł/MWh) / 0,508 (zł/kWh) Kwiecień 505,44 (zł/MWh) / 0,505 (zł/kWh) Maj 381,44 (zł/MWh) / 0,381 (zł/kWh) Czerwiec 454,62 (zł/MWh) / 0,454 (zł/kWh) Lipiec Dopiero poznamy 11 sierpnia 2023 r.

Obowiązujący obecnie system rozliczeń energii – net-billing zakłada możliwość sprzedaży nadwyżek energii wyprodukowanej przez fotowoltaikę. Każdy prosument, będący właścicielem instalacji fotowoltaicznej, posiada swoje wirtualne konto, na które wpływają środki za oddaną do sieci energię. Budżet ten jest wykorzystywany do pokrycia kosztów energii pobranej z sieci w okresach, gdy instalacja nie produkuje jej wystarczającej ilości, na przykład w nocy lub podczas pochmurnych dni. Obecnie wartość tych nadwyżek opiera się na średniej cenie rynkowej energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca - mówi Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu firmy ESOLEO.

Jak działa konto prosumenckie w systemie net-billing?

Od 1 lipca 2022 r.. konto prosumenckie rozliczane jest w cyklu miesięcznym i rocznym w ramach systemu net-billing. W przypadku rozliczania miesięcznego prosument ponosi koszty stałe, takie jak opłata stała wraz z opłatą dystrybucyjną oraz koszty zmienne za energię czynną pod warunkiem, że pobrał z sieci zewnętrznej energię za większą kwotę, niż w danym miesiącu ją wysłał do sieci z powodu braku środków w depozycie.

Na przykładzie rozpisano jak działa rozliczanie prądu wyprodukowanego z fotowoltaiki w systemie net-billing. Źródło: Polenergia

Warto tu nadmienić, że opłaty m.in. za dystrybucję są stałe i nie bilansują się w ramach depozytu. Wynika to z faktu, że oplata dystrybucyjna jest płacona co miesiąc za dostawę energii, a nie samą energię czynną. W naszym przypadku są to 2 osobne firmy. Bilansowanie energii objęte net-billingiem obsługuje np. Polenergia.

Z kolei dystrybucję obsługuje zakład energetyczny, do którego podłączony jest klient, np. PGE czy Tauron.

Warto nadmienić, że opłata dystrybucyjna będzie o ok. jedną trzecią mniejsza dzięki większej bezpośredniej autokonsumpcji prądu z fotowoltaiki.

Nadwyżki energii wyprodukowane z instalacji fotowoltaicznej (po przeliczeniu na konkretne kwoty według stawek) są dopisywane na depozycie prosumenckim. Prosument może konsumować te nadwyżki w miesiącach, gdy sprzedał do sieci energię za mniejszą kwotę niż pobrał ją z sieci, czyli ma ujemny bilans. Zazwyczaj mówimy tu o okresie od listopada do lutego br.

Depozyt jest rozliczany w trzynastym miesiącu. Jeśli pozostały tam środki, zakład energetyczny ma obowiązek wypłacić je klientowi, ale z zastrzeżeniem, że kwota wypłaty nie może przekroczyć 20 proc. wartości energii sprzedanej przez klienta w konkretnym miesiącu, w którym ta nadwyżka powstała. Zatem nadwyżka z depozytu rozliczana jest w każdym miesiącu osobno – podkreśla Marcin Baliński, koordynator Działu Szkoleń Polenergii Fotowoltaika.

W jaki sposób zmieni się rozliczanie energii elektrycznej wyprodukowanej z fotowoltaiki od 1 lipca 2024 r.?

Co zmieni się w rozliczaniu energii elektrycznej od 1 lipca 2024 r.?

Od początku działania systemu net-billing planowane były jednak zmiany dotyczące rozliczeń, w postaci wprowadzenia tzw. taryf dynamicznych. Na ten moment nie ma jeszcze zbyt wielu informacji na ten temat.

Wiadomo, że od 1 lipca 2024 r. nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej przez moduły fotowoltaiczne będą rozliczane w oparciu o ceny godzinowe. Zamiast przyjmować jednolitą stawkę za nadwyżki energii przez cały okres rozliczeniowy, stawki będą różnicowane w zależności od godziny, w której energia została dostarczona do sieci. Stawki ustalane będą na podstawie taryfy dynamicznej, która będzie zależeć od aktualnych warunków na rynku energetycznym, takich jak popyt na energię i jej ceny w danym czasie. W okresach szczytowego popytu na energię, stawki będą więc wyższe, natomiast przy niewielkim popycie – niższe - podkreśla Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu firmy ESOLEO.

Gdzie w takim razie nasz prosument będzie mógł sprawdzić ile wynoszą stawki godzinowe za prąd z fotowoltaiki od 1 lipca 2024 r.?

Gdzie sprawdzisz ceny, po której rozliczany będzie prąd w systemie net-billing?

Jednocześnie ze zmianą sposobu, rozliczanie energii wprowadzonej i pobranej z sieci elektroenergetycznej będzie odbywać się osobno.

Wartość energii oddanej do sieci będzie ustalana na podstawie godzinowej ceny giełdowej na rynku dnia następnego. Cena ta będzie wyznaczana przez Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE). Stawki będzie można zapewne sprawdzić na stronie CSIRE, o której powstaniu zadecydowano w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne - odpowiada Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu firmy ESOLEO.

Natomiast wartość energii pobranej z sieci będzie zgodna z taryfą dostawcy energii elektrycznej. Prosument prawdopodobnie będzie mógł sprawdzić cenę energii elektrycznej na stronie internetowej lokalnego dostawcy.

Jak godzinowy system rozliczania prądu wpłynie na zwrot z inwestycji w fotowoltaikę?

Jak podkreśla ekspert ESOLEO, zmiana sposobu rozliczania nie powinna wpłynąć negatywnie na zwrot z inwestycji w fotowoltaikę.

Przy dużej różnicy między stawkami w różnych godzinach, można zmaksymalizować zyski, dostarczając do sieci energię w okresach, gdy ceny energii są wyższe, a tym samym przyspieszyć zwrot z naszej inwestycji - podkreśla Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu firmy ESOLEO.

Ponadto wreszcie prosument będzie mógł z większą dokładnością przewidywać wzrost i spadek cen wyprodukowanych z fotowoltaikia w systemie net-billing i tym samym lepiej przewidywać i zarządzać zyskami i stratami ze sprzedaży prądu z OZE.

Mimo pojawiających się wielu sceptycznych opinii, twierdzących, że rozliczanie będzie jeszcze trudniejsze do zrozumienia i śledzenia aktualnych stawek, jest to kwestia do wypracowania i przyzwyczajenia. Takie same głosy pojawiały się przy pierwszych informacjach na temat przejścia z net meteringu na net-billing. Wiemy, że ceny będą dyktowane głównie bieżącym popytem na energię elektryczną, a ten jest najwyższy w ciągu dnia, kiedy instalacja fotowoltaiczna pracuje najintensywniej - podkreśla Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu firmy ESOLEO.

Rozliczanie godzinowe ma więc na celu dostosowanie rozliczania nadwyżek energii do aktualnych warunków rynkowych, co może zachęcać prosumentów do dostarczania energii w okresach o wysokim popycie, gdzie stawki są korzystniejsze.

Jednocześnie może to również zapewnić bardziej efektywne wykorzystanie energii odnawialnej i lepsze zarządzanie obciążeniem sieci energetycznej.

Co prosument może zrobić, ażeby jak najmniej tracić ze sprzedaży energii w rozliczaniu godzinowym po 1 lipca 2024 r.?

Jak podkreśla ekspert ESOLEO, aby jak najmniej tracić na sprzedaży energii w rozliczaniu godzinowym, ważne jest, by zrozumieć i monitorować godziny najwyższego popytu na energię elektryczną.

To pozwoli nam skoncentrować własną produkcję i sprzedaż nadwyżek energii z instalacji fotowoltaicznej na tych okresach.

W tym czasie bowiem cena energii na rynku może być wyższa, co pozwoli na sprzedanie energii po wyższych stawkach, a zatem z większym zyskiem. Warto też efektywnie zarządzać zużyciem energii, czyli np. rozważyć przesunięcie niektórych bardziej energochłonnych czynności na godziny o niższym popycie lub wykorzystywać energię w sposób elastyczny, by zminimalizować pobór energii z sieci w okresach wysokich cen - dodaje Krzysztof Dziaduszyński, członek zarządu firmy ESOLEO.

Korzystnym rozwiązaniem jest również inwestycja w magazyn energii. Jego właściciele będą bowiem mogli korzystać z atrakcyjnych cen energii, gromadząc ją w magazynach właśnie wtedy, gdy jej koszt będzie najniższy.