Rozwój branży energetyki słonecznej w żaden sposób nie koliduje z produkcją rolną.. Energetyka słoneczna i rolnictwo mają ogromny potencjał do współpracy. Foto. Shutterstock

Znowelizowana Polityka Energetyczna Polski przewiduje, ż w 2040 r. może być już 45 GW mocy w fotowoltaice. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest usunięcie barier, blokujących wielkoskalową fotowoltaikę m.in. na gruntach rolnych. Jedną z nich jest ustawa o planowaniu przestrzennym, która dziś trafia pod obrady Sejmu.

Zmiany w prawie o planowaniu przestrzennym odbiją się także na inwestycjach rolników, którzy nie będą mogli inwestować w fotowoltaikę na gruncie na swoich użytkach rolnych IV klasy albo dzierżawić ich pod farmy fotowoltaiczne.

Grunty klasy IV, stanowią ok. 40 proc. gruntów rolnych w Polsce. Dotychczas powszechnie uznawane były - także w obowiązującym ustawodawstwie - za grunty praktycznie nieprzydatne do produkcji rolnej. Dlatego znacznie łatwiej było na nich lokować instalacje OZE.

Projekt ustawy o planowaniu przestrzennym przywraca krytykowaną wcześniej, nie tylko przez branżę OZE, propozycję ograniczonego do 5 lat okresu obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy („decyzja WZ”).

Pomimo ciągłych zapewnień ze strony MRiT że nowelizacja przepisów o planowaniu przestrzennym nie zablokuje a wręcz przyspieszy rozwój dużych farm fotowoltaicznych, pojawi się coraz więcej głosów z branży OZE poddających w wątpliwość zapewnienia MRiT.

Co ważniejsze zgodnie z wypowiedziami eksperckimi, wszystkie inwestycje w fotowoltaikę na gruntach rolnych klasy IV będą blokowane przez nową ustawę o planowaniu przestrzennym po 2026 r.

- Liczymy na racjonalne podejście do problemu. Inaczej zamiast przewidywanego w PEP 2040 wzrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice będziemy mieli kilkuletnią lukę inwestycyjną - mówi Ewa Magiera prezeska zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Blokada gruntów rolnych IV klasy dla fotowoltaiki to inwestycyjne ograniczanie rolników

Zdaniem władz PSF niektóre zaproponowane w Projekcie rozwiązania prawne zablokują dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, wyhamują transformację energetyczną i w efekcie obniżą konkurencyjność gospodarczą kraju. PSF przede wszystkim liczy na wyłączenie z regulacji gleb IV klasy, których znaczenie z punktu widzenia produkcji rolnej jest niewielkie, a kluczowe z punktu widzenia branży OZE

Grunty klasy IV, stanowią ok. 40 proc. gruntów rolnych w Polsce. Dotychczas powszechnie uznawane były - także w obowiązującym ustawodawstwie - za grunty praktycznie nieprzydatne do produkcji rolnej. Dlatego znacznie łatwiej było na nich lokować instalacje OZE. Chcemy, żeby tak pozostało - mówi Dariusz Mańka, ekspert ds. legislacji w PSF.

Lokowanie farm PV na glebach klasy IV jest korzystne dla rolników, którzy z tytułu czynszu dzierżawnego otrzymają środki na inwestycje i poprawę efektywności upraw na glebach lepszej jakości. Inwestycje OZE to także wpływy z podatków dla lokalnych społeczności.

Wykorzystywanie gleb IV klasy pod farmy PV przyniesie też korzyści środowiskowe zapobiegając degradacji gleby, i łagodząc wyniszczające działania człowieka.

- Odpowiednio realizowane inwestycje znacząco zwiększają bioróżnorodność zapewniając bogate gatunkowo i zróżnicowane siedliska dla pszczół, motyli, ptaków i reszty drobnej fauny. Wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne pozytywnie wpływają na jakość gleby, a odpowiednio dobrane gatunki roślin przyspieszają proces regeneracji, w tym także fitoremediacji, czyli oczyszczania gleby z niepożądanych substancji i pierwiastków – mówi Karolina Nawrot z Fundacji Kwietnej.

Rozwój branży energetyki słonecznej w żaden sposób nie koliduje z produkcją rolną. Wręcz przeciwnie, zdaniem PSF energetyka słoneczna i rolnictwo mają ogromny potencjał do współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego.

Synergia rolnictwa i wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zapewnia wzrost bezpieczeństwa energetycznego. Symbioza energetyki słonecznej i rolnictwa jest powszechnie akceptowana przez mieszkańców wsi oraz organizacje ekologiczne.

Przepisy przejściowe zablokują fotowoltaikę po 2026 r.

– Projekt – zamiast wspierać społecznie uzasadnione inwestycje w energetykę odnawialną – wprowadzona niezrozumiałe zakazy. Dlatego apeluje do parlamentarzystów o przywrócenie możliwości takich inwestycji. To leży w interesie Polski – dodaje prezeska Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki

Projekt ustawy przewiduje, że do 2025 roku wszystkie gminy będą musiały uchwalić plany nowe instrumenty planistyczne, na podstawie których lokalizowane będą inwestycje na ich terenach. A termin ten jest kompletnie nierealny ze względu na kalendarz (wybory w 2024 roku), brak środków finansowych w budżetach gminnych oraz brak specjalistów mogących tego typu plany przygotować.

- Plany ogólne to nowy instrument planistyczny zastępujący obecne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i docelowo nadrzędny wobec miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy – tłumaczy Dariusz Mańka.

Wątpliwe jest, by w ciągu najbliższych dwóch lat wszystkie samorządy były w stanie uchwalić plany ogólne, zarówno ze względu na finansowe i organizacyjne możliwości samych gmin, jak i ograniczoną liczbę specjalistów mogących podjąć się takiego zadania. Procedur nie przyśpieszy też zbliżający się czas wyborów.

- Uważamy, że należy dać samorządom i interesariuszom społecznym oraz gospodarczym dłuższy okres przejściowy na wprowadzenie proponowanych zmian w życie, co najmniej do 2028 r. – dodaje Mańka

Decyzja o Warunkach Zabudowy będzie obowiązywała na dłużej niż 5 lat

Projekt przywraca krytykowaną wcześniej, nie tylko przez branżę OZE, propozycję ograniczonego do 5 lat okresu obowiązywania decyzji o warunkach zabudowy („decyzja WZ”).

- Proponowany w projekcie okres może być niewystarczający dla przeprowadzenia wszystkich etapów procesu inwestycyjnego dla instalacji fotowoltaicznych. Przy skomplikowanych inwestycjach pociągnie to za sobą konieczność kilkukrotnego pozyskiwania decyzji WZ, co wydłuży proces inwestycjo-budowlany oraz zwiększy obciążenie organów administracji – opowiedziała Irena Gajewska z zarządu PSF

Zdaniem władz PSF dobrym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie względem decyzji WZ możliwości przedłużenia jej ważności o kolejne 4 lata w przypadku potwierdzenia przez organ, że pozostaje ona nadal w zgodzie planem ogólnym.

Takie postanowienie znacznie usprawniło by procedury formalne. Jednocześnie pozwoli odmówić przedłużenia „obowiązywania” decyzji WZ, jeżeli w wyniku zmian w lokalnym ładzie przestrzennym (wyrażonym planem ogólnym) warunki przewidziane w decyzji WZ utraciły swoją aktualność.

- Mamy ogromny potencjał rozwoju energetyki słonecznej i nie powinniśmy go marnować. Polacy już to wiedzą – wskazując fotowoltaikę, również tę wielkoskalową, jako najbardziej akceptowalny i bezpieczny sposób wytwarzania energii. Rozwój energetyki słonecznej – zrównoważony, ale nieutrudniany przez regulacje prawne – jest w najlepszym interesie Polski. Dlatego apelujemy do Rządu i Parlamentu o uwzględnienie naszych postulatów – podsumowała Ewa Magiera.