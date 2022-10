Rozmawiamy z Michałem Skorupą, prezesem, zarządu E.ON Foton, który jest prelegentem debaty o energii podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Ekspert będzie dyskutował o tym, czy warto inwestować w fotowoltaikę w systemie net-billing. Odpowie też, czy magazyny energii to dobre rozwiązanie na problem odłączającej się fotowoltaiki.

O tym, jak właściciel gospodarstwa rolnego może uniezależnić się od rosnących cen energii elektrycznej będzie jednym z tematów przewodnich technicznej części konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”, która odbędzie się 27 października w Jachrance.

Michał Skorupa, prezes zarządu E.ON Foton, Grupa E.ON Polska

Michał Skorupa, prezes ma blisko 20-letnie doświadczenie w sprzedaży, tworzeniu i wdrażaniu strategii oraz optymalizacji procesów korporacyjnych. Członek Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Sektora Fotowoltaiki przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska i Rady OZE Konfederacji Lewiatan. Od 11-stu lat związany zawodowo z energetyką, a od ponad sześciu z energią odnawialną na poziomie krajowym i zagranicznym. Jako ekspert tej branży bierze czynny udział w opiniowaniu aktów prawnych oraz ustaw dedykowanych energetyce. Od lipca 2019 zarządza firmą E.ON Foton Sp. z o.o., a z Grupą E.ON Polska, jest związany od 2011 roku, gdzie m.in. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Z powodzeniem rozwija biznes w obszarze strategii, sprzedaży oraz operacji, dzięki czemu E.ON Foton znajduje się w czołówce firm w sektorze OZE. Jest absolwentem SGH w Warszawie, gdzie w 2017 roku zdobył tytuł MBA, absolwent Polish Open Uniwersity, gdzie zdobył dyplom z Finansów i Zarządzania oraz UKSW, gdzie zdobył dyplom magistra filozofii.

Redakcja: Ceny energii bardzo mocno poszybowały w górę (widać m.in. w notowaniach TGE)jak to się odbija na opłacalności rozliczenia prądu z fotowoltaiki w systemie net-billing? Czy już możemy powiedzieć że jest on bardziej opłacalny niż net-metering?

Michał Skorupa: Proszę zobaczyć jak zmieniła się optyka na przestrzeni kilku miesięcy. Na temat net-billingu, kiedy był wprowadzany, powstało wiele krytycznych opinii. Mimo to jak pokazują dane w sierpniu 2022 moc zainstalowana w fotowoltaice zanotowała wzrost o 84% (20 921 MW) vs poprzedni rok (5 998 MW). Tym samym mimo nieprzychylnej prasy i początkowej rezerwy, klienci chętnie inwestują w panele słoneczne i słusznie.

Co do systemów net-biling i net-metering, to co podkreślam system opustów, który dotychczas istniał pod nazwą net-meteringu, był wprowadzony dla określonych celów -zwiększenie popytu i spopularyzowanie technologii – i te zadania zostały zrealizowane, więc nie chciałbym tych systemów porównywać bo mają inne przeznaczenie, natomiast to co pozostaje niezmienne - fotowotaika była, jest i będzie opłacalną inwestycją. Zwłaszcza kiedy z jednej strony myślimy o niej jako o początku w budowaniu własnego systemu niezależności energetycznej, łączymy ją z pompą ciepła i magazynem energii czyli działaniach opartych o autokonsumpcję (do czego zachęca net-billing) przez co uniezależniamy się od kosztów energii konwencjonalnej.

Z drugiej, mierzymy się z trudnymi warunkami codzienności, jakie implikują krajową sytuacją gospodarczą, czyli np.: wojna w Ukrainie, czy wysokie ceny energii i gazu na rynkach – a to wpływa na koszty prowadzenia działalności. Gospodarstwa rolne specjalizujące się w uprawie roślin oraz hodowli trzody chlewnej zużywają ogromne ilości energii elektrycznej, której koszt można obniżyć poprzez własną produkcję zielonej energii z paneli słonecznych. Fotowoltaika jeśli np.: wykorzystamy nieużytki i tam postawimy instalacje paneli – wesprze budżet.

Co więcej, pamiętajmy instalacja fotowoltaiczna pozwala podnieść wartość nieruchomości. A wspólnie z magazynem energii, może oddalić ryzyko ewentualnych przerw w dostawie prądu, na co wytwórcy rolni często nie mogą sobie pozwolić. Możliwości jest wiele, a pamiętajmy jeszcze o opcjach dofinansowania– ulga inwestycyjna czy Agroenergia to niektóre instrumenty finansowe, która skutecznie pozwalają zoptymalizować koszt inwestycji dla rolnika.

R: Jakie są zalety i czy w ogóle warto inwestować w magazyn energii w obecnym systemie rozliczania prądu z fotowoltaiki?

MS: Panele to pierwszy krok w budowaniu oszczędności, przewagi konkurencyjnej oraz niezależności energetycznej gospodarstwa. Razem z urządzeniami jak np.: magazyn energii pozwala efektywniej korzystać z wyprodukowanej przez panele energii. Net-billing i sytuacja rynkowa sprawiły, że przewymiarowanie mocy instalacji nie będzie się opłacać, a ponoszony koszt instalacji będzie zwracał się szybciej i będzie niższy. Kluczem jest autokonsumpcja.

Czym jest autokonsumpcja? To wykorzystywanie wytworzonej energii na bieżąco, od razu. W przeciętnym gospodarstwie domowym obecnie wynosi ona ok. 20% – 30%. Zwiększenie jej następuje przez wykorzystanie urządzeń elektrycznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania/chłodzenia oraz magazyn energii, który pozwala zwiększyć autokonsumpcję nawet do 75-90%.

Podobnie będzie w przypadku gospodarstw rolnych, które często swoje funkcjonowanie opierają na dostępie do urządzeń wykorzystujących prąd (chłodnie, dojarnie, wentylacje hal etc.). Dlaczego warto? Energia słoneczna po tym jak zasili urządzenia w obejściu (autokonsumpcja) zwracana jest do sieci, chyba że posiadamy magazyn energii wtedy ta ładuje „nasz akumulator” zmniejszając nadwyżkę do sieci, a właściciel magazynu może „zachowaną energię” z magazynu energii spożytkować w wygodnym dla siebie czasie. Nie zapominajmy również o ryzyku blackoutu – przerwie w dostawach prądu – dzięki inwestycji w magazyn energii, właściciel może się przed nim uchronić i zapewnić ciągłość w dostawie prądu swojemu gospodarstwu.

W obecnym systemie net-billingu i jego przyszłej formule opierającej się na odkupie energii po stawce godzinowej, inwestycja w magazyn energii staje się jeszcze bardziej atrakcyjna. Nie kupimy energii, kiedy jest potrzebna np.: po stawkach w droższych godzinach (stawce podwyższaną np.: o opłatę dystrybucyjną) możemy wykorzystać energię z naszego akumulatora. By jednak w pełni móc wykorzystać potencjał korzystania z magazynu energii, potrzebne są sprzyjające warunki regulacyjne i współpraca ze strony operatorów sieci dystrybucyjnej.

R Decydując się na inwestycję w fotowoltiakę w gospodarstwie rolnym dlaczego warto zgłosić się do przedstawicieli E.ON Foton?

MS: Kto nie podejmie działań i nie rozpocznie transformacji energetycznej ryzykuje utratą konkurencyjności na rynku lokalnym i międzynarodowym, to wspólne stanowisko specjalistów. Tym samym rozwiązania OZE w tym fotowoltaika to przyszłość.

Panele fotowoltaiczne są bezemisyjnym, łatwym w montażu, proekologicznym, rozwiązaniem, a dla nas – spółki E.ON Foton - są podstawą, bazą by myśleć o budowaniu własnego systemu niezależności energetycznej, do czego zachęcamy naszych Klientów. W naszym portfolio oprócz paneli fotowoltaicznych znajdują się także pompy ciepła, czy właśnie magazyny energii, które wspólnie tworzą system pozwalający uniezależnić się od cen energii konwencjonalnej również w gospodarstwie rolnym.

Myśląc o montażu fotowoltaiki, która jest kosztogenną inwestycją, warto nawiązać współprace z solidnym partnerem, który jest w stanie sprostać wymaganiom rynku umożliwia wsparcie związane z dobraniem oferty i jej źródeł finansowania oraz przygotowanie rozwiązań najlepiej korespondujących z potrzebami gospodarstwa – takim jak E.ON Foton. Dlaczego?

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie rozwiązań OZE, o czym świadczą liczne nagrody. Jako spółka jesteśmy na rynku prawie 7 lat (26 października obchodzimy 7 rocznicę działalności). Udało się nam w tym czasie zbudować doświadczenie i uznanie naszych Klientów (aż 56% naszych Klientów pochodzi z rekomendacji), a to gwarancja stabilności dla potencjalnych inwestorów.

Staramy się być partnerem dla Klienta, na każdym etapie realizacji, zapewniamy kompleksową obsługę przy inwestycji- od etapu projektowania, poprzez montaż, gwarancje i wsparcie techniczne, do rozbudowy instalacji i doboru wcześniej wspomnianych produktów komplementarnych. Od końca zeszłego roku jesteśmy częścią międzynarodowej grupy energetycznej E.ON, dzięki czemu mamy możliwość przyglądania się różnym rozwiązaniom, które sprawdzają się na rynkach zachodnich i opracowujemy ich wdrożenie na rynku polskim. Nasi Klienci oczekują najwyższej jakości usług.

Szukają zwiększenia opłacalności inwestycji do maksimum, dlatego oferta E.ON Foton, jest rozbudowana o rozszerzone gwarancje, ubezpieczenia i przeglądy instalacji, a także szeroki zakres usług dodatkowych, dobranych indywidualnie na podstawie analizy potrzeb naszych Klientów.