Ceny prądu w taryfie C11 wrosły nawet pięciokrotnie w 2022 r. co rzuca cień na opłacalność produkcji rolnej w wielu gospodarstwach rolnych. O tym jak i czy warto uniezależnić się od cen prądu opowiedzą właściciele fotowoltaiki w gospodarstwach rolnych podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie 2022.

O tym jak właściciel gospodarstwa rolnego może uniezależnić się od rosnących cen energii elektrycznej będzie jednym z tematów przewodnich technicznej części konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”, która odbędzie się 27 października w Jachrance.

Ceny prądu cały czas rosną i nie wydaje się żeby miały przestać dalej pną cię w górę.. Odczuli to nie tylko przedsiębiorcy, ale i rolnicy. Tauron w ciągu roku podniósł ok. 7 razy stawki za zużycie 1 kWh w taryfie C11, gdzie z 37 gr za 1 kWh płacimy już 2,18 zł/1 kWh. W Energa stawka taryfowa C11 sięgnęła już ok. 2,98 zł/1 kWh. W Enea przedsiębiorcy zapłacą za prąd w taryfie C11 ok. 2,31 zł/kWh. Z kolei PGE Dystrybucja podniesie cenę prądu w taryfie C11, w której będziemy płacili już 2,58 zł/kWh od 1 listopada 2022 r..

Zamiast czekać na kolejne podwyżki energii elektrycznej może lepiej zastanowić się nad zainwestowaniem w instalacje fotowoltaiczne, które będą produkować prąd na potrzeby funkcjonowania gospodarstwa rolnego.

O tym będziemy rozmawiali z naszymi prelegentami w panelu dyskusyjnym Energia, który odbędzie się 27 października w Jachrance.

Czy warto inwestować w fotowoltaikę w gospodarstwie rolnym?

Zaproszeni przez nas właściciele gospodarstw rolnych będą dzielić się z nami swoimi doświadczeniami z wykorzystania instalacji fotowoltaicznych w swoich gospodarstwach rolnych podczas NWwR 2022.

- Moim zdaniem należy i warto inwestować w odnawialne źródła energii, między innymi takie, jak chociażby instalacje fotowoltaiczne. Ponieważ są one dobrą alternatywą przy dzisiejszych wzrostach cen prądu. Mają również swój udział w dbaniu o środowisko, a także pozwalają obniżyć rachunek za prąd w znaczącym i odczuwalnym stopniu, szczególnie przy intensywnej produkcji w gospodarstwie - podkreśla Wojciech Kępka, właściciel gospodarstwa rolnego.

Jednym z prelegentów panelu poświęcoengo Energii będzie Wojciech Kępka, właściciel gospodarstwa rolnego, którzy wykorzystuje instalacje fotowoltaiki w produkcji rolnej.

Rolnicy odpowiedzą też jak inwestycja w OZE poprawia opłacalność produkcji rolnej w ich gospodarstwach rolnych.

- Oczywiście jeśli tylko warunki przyłącza pozwalają, zawsze warto inwestować w OZE. W gospodarstwie posiadamy na razie 90 kW paneli, ale wyprodukowana przez nie energia elektryczna całkowicie nie pokrywa całkowitego zapotrzebowania. Ważne jest, żeby w gospodarstwach hodowlanych największe zużycie energii pokrywało się z jak największą ilością produkowanego prądu, dzięki czemu jego wykorzystanie jest 100% optymalne. Bez instalacji fotowoltaicznej nasze rachunki były zdecydowanie większe i pomniejszały znacznie zarobek z produkcji - Damian Kacprzak, hodowca trzody chlewnej w rodzinnym gospodarstwie rolnym.