Od czego zależy czas zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną?

To jak szybko zwróci się inwestycja w instalację fotowoltaiczną zależy od 3 czynników: ceny energii elektrycznej, kosztu zakupu modułów fotowoltaicznych oraz wielkości dotacji otrzymanej na zakup i montaż instalacji.

Okres zwrotu kosztów inwestycji związanej z zakupem instalacji fotowoltaicznej do gospodarstwa domowego zależy od bardzo wielu czynników.

Szybszy zwrot kosztów inwestycji

W pierwszej kolejności ważna jest cena zakupu energii elektrycznej oraz całkowity koszt inwestycji w przeliczeniu zł/kW. Im droższy jest zakup energii, a niższy koszt jej pozyskiwania tym szybciej zwróci się inwestycja.

- Obecnie okres zwrotu kosztów inwestycji nie powinien przekraczać 9-10 lat dla typowych małych mikroinstalacji (do 50 kW). Można to traktować jako górną granicę, ponieważ okres ten można skrócić nawet do 5 lat. Jeśli uwzględni się dotację np. ulgę termomodernizacyjną, to zwrot kosztów może skrócić się nawet o 2 lata - podkreśla Ireneusz Jeleń, menedżer ds. marketingu i szkoleń w firmie Hewalex.

Z kolei Michał Skorupa, prezes zarządu FOTON Technik, Grupa innogy dodaje: Czas zwrotu przeciętnej inwestycji to obecnie 6-10 lat. Ostatnie podwyżki cen energii wpływają na to, że fotowoltaika staje się coraz bardziej opłacalną lokatą kapitału. Koszt instalacji zależy natomiast od wielu czynników. Jednym jest wielkość instalacji oraz rodzaj użytego sprzętu. Rządowy program "Mój Prąd" to zmniejszenie kosztu inwestycji o 5 tys. zł, do tego dochodzi jeszcze korzyść z ulgi termomodernizacyjnej, która jest wyliczana indywidualnie. W niektórych regionach polski czas zwrotu z inwestycji w domową fotowoltaikę może wynieść tylko 6 lat.

Na czas zwrotu w instalację fotowoltaiczną ma też wpływ ilość wyprodukowanej energii elektrycznej,, Im więcej jej zużyjemy bezpośrednio na zasilenie urządzeń i mediów domowych jak i innych instalacji w gospodarstwie np. rolnym, tym mniejsze koszty poniesiemy związane z jej sprzedażą.

- Znaczący wpływ odgrywa sposób wykorzystania wytwarzanej energii elektrycznej. Trzeba pamiętać, że za nadwyżkę energii oddaną do sieci, energetyka pobiera "prowizję". Za każdą oddaną 1 kWh można odebrać w późniejszym czasie 0,8 kWh energii (lub 0,7 kWh dla instalacji o mocy 10-50 kW). Tak więc im więcej energii wytwarzanej przez instalację PV będzie zużywanej bezpośrednio na miejscu, tym większa będzie opłacalność inwestycji. Dzięki temu można skrócić okres zwrotu kosztów nawet o dodatkowy 1 rok - podkreśla Ireneusz Jeleń. - W przypadku zakładów produkcyjnych, czy gospodarstw rolnych warunki eksploatacji instalacji PV są zwykle bardzo korzystne. Nie zachodzi potrzeba nadmiernego oddawania energii do sieci. Duża ilość urządzeń elektrycznych zapewni na bieżąco zużywanie własnej darmowej energii - podsumowuje ekspert z firmy Hewalex.

Mniejsze rachunki za prąd

Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z montażu instalacji fotowoltaicznej jest obniżenie miesięcznych rachunków za prąd. Im więcej energii elektrycznej zużywamy w gospodarstwie, tym mniejsze koszty poniesiemy z tytułu jej użycia po montażuinstalacji fotowoltaicznej. Nawet jeśli poniesiemy duże koszty związane z zakupem paneli fotowoltaicznych, falownika oraz wymianę instalacji elektrycznej w dłuższej perspektywie taka inwestycja się zwróci.

- Fotowoltaika przynosi szereg korzyści, które są widoczne na rachunkach za prąd – są one niższe nawet o 95%. Żywotność instalacji fotowoltaicznej to około 30 lat, a przeciętna oszczędność w tym okresie może wynieść ponad 60 000 zł. Oczywiście, zależy to od wielkości instalacji, ale biorąc pod uwagę programy dofinansowań, zwrot inwestycji może nastąpić nawet w ciągu kilku lat. Okres zwrotu jest mocno uwarunkowany odpowiednim kredytem. Dzięki specjalnej ofercie kredytowej od Partnerów FOTON Technik, Klient de facto zamienia koszt miesięczny rachunku energetycznego na ratę kredytu - podkreśla Michał Skorupa, prezes zarządu FOTON Technik, Grupa innogy.

Dzięki modułom fotowoltaicznym zyskujemy energię elektryczną, którą możemy wykorzystać na dowolne potrzeby. Dodatkową zaletą fotowoltaiki jest to, że energię można zastosować do podgrzania wody użytkowej z wykorzystaniem np. grzałki elektrycznej.

- Choć nie jest to bardzo efektywne, wielu klientów używa jednocześnie pieca elektrycznego. Dużo lepszym rozwiązaniem jest zestaw fotowoltaika z pompą ciepła. Do ich zasilania wystarczy właśnie energia wyprodukowana z modułów fotowoltaicznych - podsumowuje Michał Skorupa, prezes zarządu FOTON Technik, Grupa innogy.