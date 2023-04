Eksperci z PORT PC podają, że grzewcze kotły gazowe będą stopniowo wycofywane z użycia do 2035 r. Foto. Shutterstock

Narosło wiele wątpliwości dotyczących wycofywania się z kotłów na gaz stosowanych m.in. do ogrzania domów. W UE wypracowywane są plany, aby wycofać kotły gazowe i olejowe w nowych budynkach od 2028 r., a w modernizowanych od 2030 r. Eksperci z PORT PC podają, że grzewcze kotły gazowe będą stopniowo wycofywane z użycia do 2035 r.

Unia Europejska obrała już kierunek zmian jeżeli chodzi o energetykę i użycie paliw kopalnych do ogrzewania nie tylko domów. Czeka nas stopniowa, ale całkowita dekarbonizacja źródeł ogrzewania oraz rozwój budownictwa zeroemisyjnego.

Energooszczędne budownictwo jaki ogrzewanie są oczywiście ze sobą powiązane. Plan nakreślony przez UE jest prosty. Nowe obiekty budowalne będą musiały być energooszczędne, a nawet zeroemisyjne aby instalacje grzewcze wykorzystujące energię słońca czy też powietrza efektywnie spełniały swoją funkcję.

Dlatego też w pierwszej kolejności są prowadzone prace nad nową dyrektywą EFBD, której wprowadzenie będzie zwiastowało stopniowe, ale całkowite wycofywane użycia kotłów na paliwa stałe (ekogroszek, węgiel, olej) w tym i na gaz ziemny.

Zmiana dyrektywy EFBD to zapowiedź nowych WT 2028?

Jak podkreślają eksperci PORT PC według nowej dyrektywy EPBD wszystkie nowe budynki mieszkalne mają być zeroemisyjne już od 2028 r. Natomiast od 2026 r. zeroemisyjne mają stać się budynki zajmowane czy eksploatowane przez władze publiczne.

Co więcej według nowej dyrektywy wszystkie nowo wybudowane budynki mają być wyposażone w technologie energii słonecznej, jeżeli jest to wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym już od 2027 r. To oznacza że nie tylko będą one zeroemisyjne ale w praktyce mają być też plusenergetyczne, czyli wytwarzać energię z OZE.

Stare budynki mieszkalne, które zostaną poddane gruntownemu remontowi, czy też raczej głębokiej termomodernizacji do 2032 r. także będą musiały stać się zeroemisyjne.. Warto podkreślić że wszystkie te wymagania postawione przez UE co do energooszczędności budynków wyszły już ze sfery życzeniowej. Przegłosowane 14 marca 2023 r.

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), przeszła teraz do etapu „trilogów”, w którym odbędą się negocjacje między Radą UE, Parlamentem i Komisją w celu osiągnięcia i publikacji ostatecznego uzgodnionego tekstu. Zatwierdzenie nowej Dyrektywy EPBD oznacza też wprowadzenie nowych Warunków Technicznych na przełomie 2027-2028.

Warunki Techniczne w skrócie wprowadzają przepisy określające wymagania co do charakterystyki energetycznej obiektów budowlanych (ile energii i ciepła nieodnawialnego mogą one maksymalnie zużyć w ciągu roku) oraz regulujące zasady projektowania, wznoszenia, przebudowy i remonty budynków.

Zatwierdzenie nowej dyrektywy EPBD zapowiada wprowadzenie nowych wymagań nie tylko co charakterystyki energetycznej i grubości docieplenia budynków, ale też i wykorzystywanego w nich ogrzewania w polskim prawie budowlanym.

Czy wprowadzenie dyrektywy EPBD to definitywny koniec kotłów gazowych?

Wprowadzenie przepisów w obecnym kształcie najprawdopodobniej oznacza wprowadzanie do sprzedaży kotłów na gaz ziemny od 2027 r., które będą wykorzystywane w nowym budownictwie. Jednak prace nad wycofywaniem ogrzewania na gaz nadal trwają. To także w gestii państw członkowskich będzie jak będą one wycofywane.

Jak wskazała Anna Moskwa z MKiŚ w niektórych europejskich funduszach pojawiły się postulaty zakazu finansowania inwestycji gazowych po roku 2027. Dotyczy to dużych elektrowni i elektrociepłowni

Jednak w przypadku starego budownictwa, niemodernizowanego taki zakaz najprawdopodobniej nie będzie obowiązywał do 2035 r. I tutaj warto zaznaczyć, że będzie to data graniczna, gdyż będziemy mogli spodziewać się że w nowelizowanych uchwałach antysmogowych będą sukcesywnie wprowadzane zakazy użycia kotłów gazowych albo gazu ziemnego do ogrzewania domów.

Oczywiście wszelkie modernizacje domu związane z wymianą kotła grzewczego czy docieplenia np. z programu Czyste Powietrze będzie wykluczał dofinansowanie zakupu kotła na gaz ziemny.

Właściciele nowych budynków będą mogli na pewno wykorzystywać kocioł na gaz pochodzenia odnawialnego np. biometan lub biopropan itd. Właściciele obecnych kotłów gazowych nie powinni się obawiać obowiązku ich demontażu czy wymiany na pompę,

Będzie można korzystać z kotłów gazowych, ale będą one zasilane paliwami odnawialnymi typu bio. Zupełnie inna jest kwestia kosztów ogrzewania takimi odnawialnymi paliwami. Pamiętajmy też, że państwa członkowskie będą musiały samodzielne zaplanować stopniowe wycofanie ogrzewania paliwami kopalnymi do 2035 r.

Jak podają eksperci PORT PC będzie też możliwość przedłużenia tego okresu w niektórych krajach UE nawet do 2040 r. Jednym ze sposobów pomocy państwom członkowskim w wycofaniu kotłów na paliwa kopalne byłaby zmiana w unijnym rozporządzeniu w sprawie Ekoprojektu, które określa zasady efektywności energetycznej instalacji grzewczych C.O, i przyrównania C.W.U. Zatwierdzenie i wprowadzenie dyrektywy EPBD przez UE nie oznacza natychmiastowego zakazu używania kotłów gazowych. Wpłynie to jednak a dotacje dotyczące wymiany starych kotłów na nowe.

Zakaz dotacji w Czyste Powietrze na kotły zasilane paliwami kopalnymi już od 2024 r.?

Jak wskazują eksperci PORT PC nowa dyrektywa EPBD wprowadzi zakaz dotacji do kotłów na paliwa kopalne i to już 2024 r. W praktyce oznacza to, że z wszystkich programów typu Czyste Powietrze, całkowicie znikną dotacje na kotły na węgiel, olej czy gaz.

W ramach najnowszej edycji Czyste Powietrze, właściciel domu może nadal otrzymać dofinansowanie na wymianę starego nieenergooszczędnego kotła np. na węgiel na instalacje grzewcze na olej i gaz ziemny.

Jednak w kolejnej edycji programu Czyste Powietrze spodziewajmy się większych dotacji na fotowoltaikę, pompy ciepła i kotły na pellet i drewno. Tak, drewno i pellet są uważane za paliwa odnawialne i traktowane jako biomasa. Najprawdopodobniej stopniowo wycofywane z dofinansowań rządowych będą kotły grzewcze na gaz ziemny czy olej opałowy od następnego roku

Całkowicie wstrzymane zostanie wsparcie finansowe na wymianę kotłów na instalacje grzewcze wykorzystujące olej opałowy i gaz najprawdopodobniej na lata 2025-2027. Jeżeli więc myślimy o zakupie kotła na gaz ziemny i zdobycie dofinansowania to już warto w tym roku to przeprowadzić.

Co będziemy montować w domach w zamian za kotły na paliwa nieodnawialne?

Oczywiście oprócz kotłów na drewno, pellet czy biogaz możemy spodziewać się dużego nacisku na montaż pomp ciepła. Zakaz montażu kotłów na olej opałowy czy gaz ziemny zbiegnie się z szeroko płynącymi unijnymi środkami na dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła.

Zgodnie z unijnym planem do 2026 r. ma rozpocząć grzane ok. 20 mln nowych pomp ciepła, a do 2030 r. aż 60 mln w całej Unii Europejskiej. Nic więc dziwnego że władze UE chcą, aby nowe budynki były wyposażone w fotowolaikę która będzie zasilała m.in. pompy ciepła.

Obowiązkowa fotowoltaika w nowych budynkach mieszkalnych od 2029 r.

Komisja Europejska zaproponowała też obowiązek wprowadzenia montażu paneli fotowoltaicznych nie tylko w budynkach użyteczności publicznej, w tym rządowych ale też i w prywatnych domach i blokach.

Po prostu instalacja fotowoltaiczna będzie musiała się znaleźć w standardowym wyposażeniu każdego budynku w ramach planu REPower UE. UE chce od 2026 r. wprowadzić nakaz instalacja fotowoltaiki na wszystkich nowych obiektach publicznych i komercyjnych o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2.

W kolejnym 2027 r. chce, aby także już istniejące budynki publiczne o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2 także były wyposażane w panele fotowoltaiczne.

A w 2029 r. nawet najnowsze domy i także bloki mieszkalne mają być uzbrajane w instalacje fotowoltaiczne. Unijne wycofywanie kotłów na paliwa kopalne i wprowadzanie obowiązkowej fotowoltaiki oraz dotowanie pomp ciepła układa się w jedną całość jakim jest stopniowa, ale stanowcza dekarbonizacja