Już w kwietniu 2023 r. ruszy kolejna edycja programu „Mój Prąd 5.0”. Zwiększy się nie tylko kwota dofinansowania sięgająca do 58 tys. zł, ale też możliwość zdobycia dofinansowania nie tylko na fotowoltaikę, ale też i pompy ciepła oraz kolektorów słonecznych do ogrzania ciepłej wody. W Mój Prąd 5.0 zostanie rozszerzony katalog beneficjentów mogących ubiegać się o dotację.

Mój Prąd 5.0 rusza w kwietniu br. z dotacjami sięgającymi aż do 58 tys. zł.

Nowością Mój Prąd 5.0 ma być dalsze rozszerzanie programu nie tylko o fotowoltaikę, magazyny energii i systemy sterowania ogrzewaniem, ale też i pompy ciepła powietrzne i gruntowe oraz kolektory słoneczne do ogrzania wody.

W Mój Prąd 5.0 zostanie rozszerzony katalog beneficjentów mogących ubiegać się o dotację. Właściciele, którzy mają w domu piece na drewno, gaz, węgiel lub ciepło systemowe też będą mogli zainwestować w dodatkowe źródła ogrzewania oraz kolektory słoneczne.

Dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd” 4.0 (+) zostało zamknięte w dniu 17 marca 2023 r. o godzinie 9 z powodu wyczerpania budżetu przewidzianego na wypłaty dotacji.

Warto dodać że budżet na nabór Mój Prąd 4.0 wyniósł 350 mln zł. Co ciekawe dotacje na fotowoltaika im magazyny energii wyczerpały się podobno 2 tygodnie przed planowanym na 31.03.2023 r. zakończeniem ostatniej edycji programu.

Jednocześnie wraz z zakończeniem ostatniego naboru NFOŚiGW ogłosił że prace nad nowym programem Mój Prąd 5.0 już trwają a kolejna edycja programu niebawem się rozpocznie

Co już wiemy o Mój Prąd 5.0 z dotacjami nie tylko na fotowoltaikę ale też i pompy ciepła?

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska ogłosiła kolejny nabór wniosków w programie „Mój Prąd 5.0”, który ma się odbyć już w kwietniu br..

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach Mój Prąd 5.0 ma wynieść nawet 58 tys. zł. Tradycyjnie sięgniecie po dofinansowanie będzie wiązało się z przyjęciem lub rozliczaniem prądu wyprodukowanego z fotowoltaiki na zasadach net-billing. Posiadanie pieców węglowym lub na drewno nie będzie blokowało możliwości uzyskania dotacji z Mój Prąd 5.0. Nowością ma być dalsze rozszerzanie programu nie tylko o fotowoltaikę, magazyny energii i systemy sterowania ogrzewaniem ale też i pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

- Będzie to już nabór ciągły. Co więcej, rozszerzamy program „Mój Prąd” o dofinansowanie do zakupu powietrznych i gruntowych pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych na ciepłą wodę. Dzięki temu program będzie kompleksowym wsparciem w procesie przekształcania budynku jednorodzinnego w niskoemisyjny i efektywny energetycznie dom. To nasza odpowiedź na najczęściej zgłaszane nam potrzeby społeczne. Niezależnie od tego czy dziś dom ogrzewany jest gazem, pelletem czy ciepłem systemowym, od kwietnia będzie można dokonać remontu i inwestycji, które pozwolą w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania i energii elektrycznej - podkreśla Anna Moskwa.