Ogniwa perowskitowe: jak ujarzmić potencjał w nich drzemiący?

Dr Dávid Forgács, dyrektor ds. zarządzania wiedzą w Saule Technologies, w rozmowie z nami wyjaśnia, czym są ogniwa perowskitowe. Ekspert opowiada, jaki potencjał drzemie w perowskitach i jak go ujarzmić, aby służył nam nie tylko w codziennym użytkowaniu, lecz także był pożytecznie wykorzystany w rolnictwie.

W Saule Technologies opracowuje się i wdraża do produkcji drukowane atramentowo, ultracienkie i elastyczne ogniwa słoneczne oparte na perowskitach. Co ważniejsze idea wykorzystania perowiskitów, jak i cały proces technologiczny oraz produkt są autorstwem Olgi Malinkiewicz, CEO Saule Technologies oraz jej zespołu badawczego.

Farmer: Czym wyróżniają się ogniwa perowskitowe?

Dr David Forgacs: W Saule Technologies produkujemy ogniwa fotowoltaiczne na bazie perowskitów, czyli minerałów o wyjątkowych zdolnościach do pochłaniania światła. Naturalne perowskity zostały odkryte w latach trzydziestych w górach Ural, ale intensywne prace nad zastosowaniem ich w ogniwach słonecznych trwają zaledwie od dekady. Ogniwa perowskitowe nie tylko mają szansę być bardziej wydajne niż tradycyjne ogniwa krzemowe, lecz także pozwalają na nowe, innowacyjne zastosowania. To nie konkurencja dla krzemu, tylko Fotowoltaika 2.0. Do pochłaniania energii ze słońca wystarczy warstwa cieńsza niż ludzki włos, w dodatku warstwy ogniwa mogą być półprzezroczyste lub mieć niestandardowe kolory. Nasze ogniwa drukujemy na cienkich foliach (np. PET), co sprawia, że moduły fotowoltaiczne są lekkie, elastyczne, ale również wytrzymałe na uderzenia. Perowskity nie tylko doskonale pochłaniają światło słoneczne, lecz także mają wysoką sprawność w obszarach zacienionych lub sztucznym świetle.

dr Dávid Forgács, dyrektor ds. zarządzania wiedzą w Saule Technologies

Kiedy ogniwa perowskitowe będą wykorzystywane w codziennym użytkowaniu?

W najbliższych latach możemy spodziewać się dużego wzrostu popularności ogniw perowskitowych. Wiele firm pracuje nad swoimi rozwiązaniami w skali laboratoryjnej i planuje ich komercjalizację. My jesteśmy pierwszą firmą, która wybudowała pilotażową linię produkcyjną elastycznych ogniw i podpisała pierwsze umowy sprzedaży. Dla wybranych zastosowań planujemy masową produkcję już w 2022 r.

W tym roku koncentrujemy się na czterech obszarach działalności. Dwa z nich to fotowoltaika nabudynkowa: BIPV (building integrated photovoltaics), ogniwa zintegrowane ze szklaną fasadą na nowo budowanych biurowcach oraz BAPV (building attached photovoltaics) na fasadach istniejących budynków przez wykorzystanie produktu „łamacz światła”. Zaprezentowaliśmy w tym roku produkt dla obszaru IoT (Internet of Things), czyli elektroniczne etykiety cenowe wyposażone w e-papier, które są alternatywą dla papierowych etykiet cenowych. Widzimy również ogromy potencjał w obszarze E-Mobility (elektromobilność) – można tu wymienić nowoczesne wiaty do ładowania samochodów, rowerów, hulajnóg czy skuterów elektrycznych.

Jak szybko możemy spodziewać się efektów Waszej pracy?

Współpracujemy z największymi firmami z branży, ponieważ daje nam to największe możliwości rozwoju. Już od 2018 r. rozwijamy produkt BIPV z firmą budowlaną Skanska – półprzeźroczyste ogniwa, które można zintegrować ze szklaną fasadą budynku. W zeszłym roku stworzyliśmy produkt BAPV „łamacze światła” i szukaliśmy firmy gotowej na zakup licencji na to rozwiązanie. Te automatyczne żaluzje fasadowe mogą być wykorzystane na fasadzie budynków biurowych lub usługowych i mają trzy kluczowe funkcje: przeciwsłoneczną, termoizolacyjną i generującą energię elektryczną. Nasza pierwsza instalacja u klienta będzie zaprezentowana jeszcze w tej połowie roku.

Kiedy ruszy produkcja ogniw perowskitowych sygnowanych marką Saule Technologies?

Nasza linia produkcyjna została wybudowana w zeszłym roku i jest jedyną taką na świecie. Obecnie udoskonalamy tusze do drukowania ogniw i optymalizujemy proces produkcji. Po tym etapie planujemy gwałtowną ekspansję – rozbudowę obecnej linii i stawianie nowych, w Polsce i na świecie. Fabryki ogniw perowskitowych można budować o wiele szybciej niż fabryki ogniw krzemowych – niskotemperaturowe procesy oparte na druku są tańsze, prostsze i bezpieczniejsze niż przetapianie krzemu. Bardzo wierzymy w potencjał tego rozwiązania mogącego realnie wpłynąć na rynek paneli fotowoltaicznych, możliwe, że jeszcze w tej dekadzie.

Jakie zastosowanie mogą mieć ogniwa perowskitowe w branży rolniczej?

Zastosowania typowe dla rynku rolniczego nie są przewidziane pośród pierwszych obszarów komercjalizacji, co nie oznacza, że nie uwzględniamy ich w długofalowych planach rozwoju czy projektach R&D. Szczególne cechy fotowoltaiki perowskitowej mogą być atrakcyjne dla branży rolnej w kilku różnych zastosowaniach. W tym roku ukończyliśmy projekt we współpracy z WWF (World Wide Fund for Nature), w którym zaprojektowaliśmy obrożę GPS do monitorowania żubrów w ich naturalnym środowisku. Ogniwa słoneczne zlikwidowały konieczność wymiany baterii, co w przypadku dużych, dzikich zwierząt jest bardzo kłopotliwe. Na pewno rynek rolniczy może skorzystać z podobnego rozwiązania – inteligentnej obroży dla bydła zasilanej słońcem. Mimo już dużej dostępności w ostatnich latach elektroniczne rozwiązania bywają przyjmowane z umiarkowanym entuzjazmem, m.in. z obawy o ich zawodność. Uważamy, że brak konieczności ładowania czy wymiany baterii znacznie zmniejsza to ryzyko. Brak baterii do wymiany pozytywnie wpływa również na koszty utrzymania urządzeń oraz ilość odpadów zanieczyszczających środowisko. Za pomocą ogniw perowskitowych można zasilać również drobne stacjonarne urządzenia, takie jak np. głębinowe pompy wodne czy elektryzatory akumulatorowe wykorzystywane w ogrodzeniach elektrycznych pastwisk.

Czy Wasza technologia może być wykorzystywana również w agrofotowoltaice?

Tak, na pewnym etapie rozwoju nasze moduły perowskitowe będą dostępne w taki sam sposób, jak obecnie panele krzemowe – duże moduły do instalacji na budynku lub naziemnie. Chcemy jednak pójść krok dalej i montować fotowoltaikę w zupełnie nowej odsłonie. Na pewno przyszli klienci docenią, że panele perowskitowe drukowane na foliach są o wiele lżejsze. Będzie można instalować je na budynkach, których nośność jest niewystarczająca do udźwignięcia paneli na bazie krzemu. Cienkie folie mogą być zamontowane na fasadach i dachach o nieregularnym, zaokrąglonym kształcie. Jak wspominałem wcześniej, pracujemy również nad ogniwami, które są półprzeźroczyste. To może być bardzo obiecujące rozwiązanie dla agrofotowoltaiki, ponieważ nie blokują one dostępu światła słonecznego jak tradycyjne panele. Nasze metody produkcji pozwalają również na drukowanie ogniw w formie regularnego wzoru – w tym wypadku niektóre obszary możemy pozostawić zupełnie przezroczyste. To daje ogromne możliwości projektowania instalacji fotowoltaicznej optymalnej dla danego typu uprawy czy nawet szerokości geograficznej.

Dziękujemy za rozmowę.