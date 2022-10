Palenie w piecu owsem pozwoli obniżyć koszty ogrzewania nawet 3-krotnie w przypadku gdy wykorzystujemy pellet. Warto pamiętać, że owies powinien wyróżniać się odpowiednimi parametrami i nie w każdym piecu można nim palić. Sprawdź, czy ogrzewanie domu przy użyciu owsa jest zgodne z prawem.

Drożejący ekogroszek, węgiel oraz pellet powodują że właściciee domów oraz gospodarstw rolnych sięgają po alternatywne paliwa opałowe takie jak owies.

Owies o niższej jakości jest zakwalifikowany jako biopaliwo stałe i zgodnie z prawem może być wykorzystywany do palenia w piecu pod warunkiem że spełnia odpowiednie parametry.

Chcesz otrzymywać podobne, bezpłatne informacje? Jeśli tak, to już dziś zapisz się bezpłatnie do naszego codziennego newslettera.

O problemach dotyczących wykorzystywania alternatywnych źródeł energii w rolnictwie będziemy rozmawiać podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie 2022 już 27 października w Jachrance pod Warszawą. Zarejestruje się na konferencję Farmera!

Rosnące ceny węgla i ekogroszku sięgające już nawet 4 tys. zł za tonę czy też pelletu (osiąga już ceny powyżej 3 tys. zł/tonę) zmuszają właścicieli gospodarstw domowych i rolnych do poszukiwana tańszych alternatywnych paliw opałowych. Jedną z nich jest owies.

Jednak czy owies jako zboża nadaje się jako paliwo opałowe stosowane do ogrzewania domów czy budynków inwentarskich i hodowlanych?

Czy owies nadaje się do palenia w piecu?

Owies, wyróżnia kaloryczność na poziomie ok. 17-19 MJ/kg, co jest porównywalne do kaloryczności pelletu drzewnego. To o mniej niż w przypadku węgla opałowego, którego średnia kaloryczność wynosi ok. 25-27 MJ/kg (....)