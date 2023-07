Posłowie zatwierdzili plany, uzgodnione już z Radą, które wyznaczają nowe cele w zakresie oszczędności energii na 2030, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Prawo określi cele w zakresie oszczędności energii oraz wymagania zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i końcowej w UE.

Państwa członkowskie będą musiały wspólnie zapewnić zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 11,7% na poziomie UE do 2030 r. (w porównaniu z prognozami scenariusza referencyjnego na 2020 r.).

Temu celowi towarzyszyć będzie solidny mechanizm monitorowania i egzekwowania, aby upewnić się, że państwa członkowskie realizują swój krajowy wkład w ten wiążący cel UE.

Do 2030 roku państwa członkowskie, w tym Polska muszą oszczędzać średnio 1,5% rocznie. Roczne oszczędności energii rozpoczną się od 1,3% w okresie do końca 2025 roku i stopniowo osiągną 1,9% w ostatnim okresie do końca 2030 roku.