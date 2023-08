Polska przeżywa boom na fotowoltaikę. Prognozy są bardzo pozytywne

Fotowoltaika stała się w Polsce najchętniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii. Foto. Shutterstock

Fotowoltaika stała się w Polsce najchętniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii. Moc zainstalowana wzrosła rok do roku o 67 proc. (listopad 2021 do listopad 2022, "Informacja statystyczna o energii elektrycznej ARE"). Co więcej, właśnie w listopadzie ub.r. moc zainstalowaną oceniono na 12 GW, co stanowiło aż 54 proc. odnawialnych źródeł energii w kraju.

Fotowoltaika to obecnie w Polsce to najchętniej wykorzystywana forma spośród odnawialnych źródeł energii.

Zmiany na polskim rynku prosumenckim nie zahamowały wzrostowego tempa i szacuje się dalszą ekspansję fotowoltaiki na rynku europejskim i polskim.

Branża przygotowuje się do jesieni, rozważając różne scenariusze. Analiza konkretnego miesiąca pokazuje również skalę wzrostu w branży. Otóż we wskazanym listopadzie 2022 odnotowano 12 893 nowych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, z czego aż 12 886 to fotowoltaika, 5 – biogazownie, a 2 elektrownie wiatrowe. Przełom lat 2021 i 2022 był kluczowy, wówczas jako kraj znaleźliśmy się w piątce największych rynków PV w Unii Europejskiej, a obecnie znajdujemy się w trójce największych rynków Europy, obok Niemiec i Hiszpanii. Czytaj więcej Zmiany w przepisach: Będzie łatwiej wybudować garaż, są ułatwienia dla fotowoltaiki Dostawcy odnotowują wzrosty mimo net-billing w rozliczeniach energii z OZE Wzrosty widoczne są również po stronie producentów modułów dostępnych na polskim rynku. Trina Solar, firma ze światowej czołówki, której globalne dostawy modułów w roku 2022 wyniosły łącznie 43,09GW , odnotowała 90% wzrost globalnych przychodów (porównując wyniki 2021 do 2022 r.). Dziś udział Polski w rynku europejskim szacuje się na poziomie 12 proc. (Niemcy – 19 proc., Hiszpania – 18 proc.). Faktem jest, że zmiana, jaka zaszła 1-go kwietnia ubiegłego roku i przejście na system net-billingu, czyli sprzedaży energii do sieci, miała wpływ na segment rynku mikroinstalacji, szczególnie domowych, gdzie rozliczenia stały się mniej korzystne dla prosumentów, w porównaniu do wcześniejszego systemu net-meteringu. Z drugiej strony wiemy, że rząd opracowuje nowe programy otwierające się na zabudowę wielorodzinną. Wciąż bardzo optymistycznie wygląda rynek fotowoltaiki w segmencie C&I (biznes i przemysł), gdzie przedsiębiorcy muszą spełniać szereg wymogów unijnych związanych z Fit for 55, dyrektywą MCP oraz szukać oszczędności w dobie kryzysu spowodowanego COVID oraz wojną - komentuje Marek Gąsior, menedżer ds. sprzedaży Trina Solar. Produkcja energii pochodzącej z fotowoltaiki jest tak znaczna, że część z niej musi być odsprzedawana do innych krajów, np. do Niemiec, dla której transformacja energetyczna jest szczególnie wymagająca. Ambicje tamtejszego rządu sięgają osiągnięcia 80 proc. energii z odnawialnych źródeł w 2030 r. Co ciekawe, aby wyprodukować pożądaną ilość energii elektrycznej, rząd dąży do 115 GW zainstalowanej mocy wiatrowej na lądzie, 30 GW mocy wiatrowej na morzu i 215 GW mocy fotowoltaicznej (PV) do 2030 r. Liczby pokazują, że wiążącą rolę odegrają więc również instalacje PV. Z polskiej perspektywy jest to o tyle korzystne, że infrastruktura magazynowa wciąż jest w fazie rozwoju i nie jest w stanie zaspokoić potrzeb. Czytaj więcej Gaz będzie jeszcze droższy? Prezes E.ON: Kryzys jeszcze się nie skończył Co przyniesie jesień na polskim rynku fotowoltaiki? Unia Europejska przeżywa boom związany z fotowoltaiką. Lata 2021-22 były owocne na tyle, że zarejestrowano wzrosty odpowiednio 43 i 47 proc. na rynku PV, podczas gdy pandemiczny rok 2020 został zakończony ze wzrostem jedynie 15 proc. (dane Solar Power Europe). W Polsce z kolei zbiorcza moc z 3,8 GW w 2021 r. wzrosła do 4,9 GW w roku ubiegłym. Czy jesień okaże się równie słoneczna dla branży? To uzależnione jest od kilku czynników. Po pierwsze od sytuacji polityczno-biznesowej w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Pytanie zasadnicze, jak bardzo nowy rząd będzie wspierał inwestycje w OZE. Po drugie, na rynku światowego polikrzemu - podstawowego surowca modułów PV - ceny zaczęły spadać, co przyczyni się do spadku cen nowych modułów i wpłynie na znaczące obniżenie kosztów instalacji fotowoltaicznych Po trzecie, wiele decyzji dotyczących dużych projektów fotowoltaicznych zostało odłożonych w czasie z powodu pułapu cenowego obowiązującego aktualnie na polskim rynku energii. Inwestorzy czekają na decyzję, czy pułap cenowy zostanie utrzymany w przyszłym roku. Po czwarte, nie bez znaczenia jest postawa banków, które stoją w znacznym stopniu za finansowaniem projektów - komentuje Marek Gąsior. Prognozy na najbliższe lata są nad wyraz pozytywne i zakładają (raport Solar Power Europe): W optymistycznym scenariuszu wzrost do 590,5 GW zainstalowanej mocy PV w 2026 r., w całej UE.

W Polsce wzrost zainstalowanej mocy PV do 30 GW w 2026 r.

Rosnące zainteresowanie bezpośrednią sprzedażą energii z OZE w formie umów zakupu energii, co pozytywnie wpłynie na rozwój farm fotowoltaicznych. Nie tylko fotowoltaika, ale i podzespoły instalacji lepiej się sprzedają Dynamika rynku powoduje, że wzrasta nie tylko zainteresowanie samymi modułami, ale niezbędne są również inne elementy do zastosowań na dachach i ziemi, które wzniosą instalacje na wyższy poziom efektywności oraz ekologii. Przykładem mogą być tzw. trackery, czyli urządzenia nadążające za słońcem, co sprzyja poszukiwaniom efektywności. Ich zastosowanie będzie wzrastać wraz z powstawaniem kolejnych farm fotowoltaicznych. Moduły dla mikroinstalacji, moduły typu szkło-szkło, cechujące się dłuższą żywotnością (gwarancja do 30 lat) i lepszym uzyskiem energii już stają się ważną częścią rynku. Wzrastające zainteresowanie OZE i ilość produkowanej energii generuje rozbudowę infrastruktury. Dodatkowym wyzwaniem w kolejnych latach będzie z pewnością poszerzenie możliwości magazynowania energii, nad czym liderzy branży pracują. Czytaj więcej Jak blisko granicy działki można zamontować fotowoltaikę na gruncie?

