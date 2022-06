Pompy ciepła zazwyczaj kojarzą nam się z dogrzewaniem domów w czasie sezonu zimowego, gdy temperatura spada poniżej zera. Warto jednak zwrócić uwagę, że zachowanie komfortu w naszym domu latem jest nie mniej istotne. Okazuje się, że odpowiednio dobrana pompa ciepła pozwala nie tylko ogrzewać ale też chłodzić pomieszczenia w lato. Jednak czy jest to skutecznie rozwiązanie?

Istnieje wiele sposobów na obniżenie temperatury w pomieszczeniach. Jednakże najczęściej z hasłem „chłodzenie budynku” kojarzy się zastosowanie systemu klimatyzacji.

Klimatyzator typu split nie jest jedynym możliwym rozwiązaniem w zakresie chłodzenia. Równie efektywne może być wykorzystanie pompy ciepła służącej do ogrzewania budynku zimą, a przez cały rok do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Chłodzić pompą ciepła czy klimakonwektorem?

Pompy ciepła najczęściej postrzegane są jako urządzenia służące wyłącznie do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W rzeczywistości pompa ciepła to z definicji urządzenie chłodnicze, mogące pracować zarówno w trybie ogrzewania, jak i chłodzenia.

Zależy to jedynie od kierunku przepływu ciepła. W odróżnieniu od klimatyzatora, pompa ciepła przekazuje lub odbiera energię od czynnika pośredniego, jakim jest woda krążąca w naszym układzie centralnego ogrzewania. Klimatyzator zaś wymienia energię bezpośrednio z powietrzem w budynku.

Aby skutecznie chłodzić pomieszczenie pompą ciepła konieczna jest więc praca z instalacją centralnego ogrzewania.

O ile możliwe jest wykorzystanie w tym celu instalacji ogrzewania podłogowego, to należy pamiętać, że będzie to niosło za sobą pewnego rodzaju ograniczenia.

Nie można dopuścić do zbytniego wychłodzenia podłogi ze względu na ryzyko wykroplenia wilgoci z powietrza w pomieszczeniu. Ponadto sama instalacja podłogowa posiada dużą bezwładność cieplną. Dlatego też moc chłodnicza osiągana przez chłodzenie podłogowe nie pozwoli na szybkie obniżenie temperatury w pomieszczeniu.

Rozwiązaniem pozwalającym na najszybszą reakcję oraz najwyższy komfort jest zastosowanie instalacji klimakonwektorowej.

Klimakonwektory są to urządzenia realizujące nadmuch chłodnego lub ciepłego powietrza, wizualnie podobne do klimatyzatorów. Ciepło lub chłód dostarcza do klimakonwektorów woda krążąca w instalacji centralnego ogrzewania budynku. Co więcej, urządzenia te mogą stanowić znakomite uzupełnienie tradycyjnego systemu ogrzewania i pracować przez cały rok.

Chłodzenie klimatyzatorem typu split

O ile pompy ciepła najczęściej wykorzystywane są w budynkach jednorodzinnych, to klimatyzator typu split, np. Vaillant climaVAIR exclusive, można wykorzystać w niemal każdym miejscu, niezależnie czy jest to dom jednorodzinny, czy mieszkanie.

W podstawowej wersji składa się z dwóch jednostek – jednej umieszczanej na zewnątrz, np. na elewacji lub balkonie i drugiej umieszczanej w chłodzonym pomieszczeniu. Bardziej rozbudowane systemy mogą zawierać większą liczbę jednostek wewnętrznych.

Moc klimatyzatora dobiera się konkretnie pod zapotrzebowanie danego pomieszczenia, dzięki czemu osiąga się szybki i skuteczny odbiór energii cieplnej z budynku. Klimatyzator może również pracować w trybie ogrzewania, stanowiąc uzupełnienie systemu grzewczego.

Dodatkową zaletą klimatyzatorów Vaillant climaVAIR exclusive jest to, że posiadają funkcję aktywnej jonizacji powietrza. Oznacza to, że podczas pracy „produkują” jony ujemne, które mają za zadanie neutralizowanie jonów dodatnich odpowiedzialnych za powstawanie w powietrzu tzw. elektrosmogu.

Jak zadbać o system chłodniczy?

Niezależnie od tego, czy chłodzimy pomieszczenia poprzez pompę ciepła i instalację klimakonwektorową, czy poprzez tradycyjny klimatyzator typu split, należy zawsze zadbać o najwyższą sprawność techniczną urządzeń. W obu przypadkach w jednostkach wewnętrznych dochodzi do wykroplenia pary wodnej z powietrza.

Dlatego też bardzo istotne jest wykonywanie regularnego, corocznego przeglądu technicznego. Podczas takiego przeglądu serwisant chemicznie wyczyści jednostkę wewnętrzną oraz dokona kontroli efektywności pracy urządzenia. Dzięki temu urządzenie chłodnicze będzie pracowało zawsze z najwyższą sprawnością.