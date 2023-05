Co się bardziej opłaca? Pompa ciepła czy kocioł na pellet do ogrzania domu? Foto. Shutterstock

Unia Europejska będzie powoli forsowała w ramach Fit for 55 przepisy pozawlające tylko na użycie pomp ciepła lub kotłów na biomasę m.in. na pellet do ogrzewania domów. W co bardzie opłaca się zainwestować w pompę ciepła czy kocioł na biomasę drzewną?

Ubiegła zima, choć łagodna, przyprawiła o ból głowy miliony Polaków, a to za sprawą bardzo wysokich rachunków za ogrzewanie.

GUS podaje, że ceny energii w roku 2022 w stosunku do 2021 wzrosły o 32%, podczas gdy w latach ubiegłych różnica ta tylko raz przekroczyła 5%.

W maju br. na dobre rusza nowy sezon budowalny – wiele osób zastanawia się, jakie rozwiązania wybrać dla swojego domu, aby było tanio i energooszczędnie. Coraz istotniejszym aspektem staje się także ekologia i związane z nią zmiany legislacyjne na poziomie unijnym.

Wraz z początkiem 2024 roku nowa dyrektywa unijna zakazuje wsparcia dla kotłów na paliwa kopalne, tymczasem Polska w ramach programu „Czyste powietrze” nadal dofinansowuje piece na gaz. Z kolei pompy ciepła są uważane przez Unię Europejską za kluczowe dla osiągniecia neutralności klimatycznej w 2050 r.

O czym powinniśmy pamiętać przy budowie domu, na co szczególnie warto zwrócić uwagę, jaki system zastosować, aby stać nas było na opłacenie rachunków zimą i na jakie dopłaty z programów rządowych możemy liczyć?

Ubiegłoroczne wyniki sondażu CBOS na temat sytuacji mieszkaniowej w Polsce wskazują, że 43% Polaków mieszka w domach jednorodzinnych i ta liczba na przestrzeni lat stopniowo rośnie.

Z kolei w badaniu „Budownictwo energooszczędne oczami Polaków” aż 82% ankietowanych deklarowało chęć posiadania własnego domu, a 64% respondentów wykazało chęć zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, ekologiczne i energooszczędne rozwiązania, jednak jest ich na tyle dużo, że zastanawiamy się, na które warto postawić.

Nie ma jednego dobrego rozwiązania dla wszystkich, natomiast zdecydowanie powinniśmy odchodzić od korzystania z paliw kopalnych, przede wszystkim gazu, którego po prostu nie mamy w Polsce czy węgla, którego zasoby powinny być wykorzystywane w przemyśle i ciepłownictwie – mówi dr Adam Nocoń, Prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE. - Jestem zwolennikiem biopaliw stałych z uwagi na ich cenę, dostępność i ekologiczny charakter. Liczba osób wybierających urządzenia na biopaliwa stałe wciąż rośnie. Za korzystaniem z roślin energetycznych przemawia wiele czynników, m.in.: możliwość zagospodarowania nieużytków rolnych, rekultywacja terenów zdegradowanych przez przemysł, redukcja CO 2 – dodaje.

Co się bardziej opłaca? Pompa ciepła czy kocioł na pellet do ogrzania domu?

Ponad ¼ gospodarstw domowych nadal korzysta z węgla, a tymczasem w 6 województwach wprowadzono już zakaz używania pieców i kotłów węglowych. W dobie dekarbonizacji warto poszukać nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań, na które nas stać.

Kocioł na pelet jest gwarantem niezależności i bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ pelet to biopaliwo stałe produkowane w Polsce (nasz kraj jest w europejskiej czołówce producentów certyfikowanego peletu). Jest to także ekologiczne rozwiązanie, ponieważ ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Cena kotła na pellet waha się pomiędzy 12 a 18 tys. zł, a średnia cena za tonę pelletu to aktualnie około 1.350 zł, co oznacza, że przy docieplonym budynku o powierzchni 150 m2 zużyjemy do 3 ton paliwa, a więc roczny koszt ogrzewania nie przekroczy 4 tys. zł. Alternatywą dla tego rozwiązania są kotły na brykiet czy drewno kawałkowe.

Inna propozycja to pompa ciepła. Niezwykle istotne jest łączenie jej z fotowoltaiką oraz dobra termoizolacja budynku, ponieważ ciepło ucieka nie tylko przez komin, okna czy drzwi, ale także przez dach i mury.

Nowe domy buduje się zazwyczaj w klasie A+ i często są one wyposażone w ogrzewanie podłogowe, co także jest istotne przy wyborze pompy ciepła jako źródła ciepła dla domu. Inwestycja w pompę ciepła zwraca się w czasie od 5 do 15 lat w zależności od kubatury, klasy energetycznej nieruchomości i zastosowanych rozwiązań.

Aby zapewnić sobie i swojej rodzinie w okresie grzewczym bezpieczeństwo w postaci ciepła powinniśmy zastanowić się co się stanie, gdy zabraknie prądu. Jeżeli mamy opcje posiadania kotłowni w domu, warto iść w dwa urządzenia i dywersyfikować źródła ciepła – przekonuje dr Nocoń.

Chińskie, tanie pompy ciepła. Nie kupuj kota w worku.

Polska była w 2022 r największym importerem chińskich pomp ciepła na świecie, bo zakupiła aż 270 tysięcy tych urządzeń.

Ich popularność polega na niższej cenie, jednak nie są one dostosowane do wymagań naszego klimatu, a więc nie mają odpowiedniej wydajności grzewczej, w przeciwieństwie do pomp ciepła produkowanych w Polsce.

To kolejny sektor przemysłu OZE, w którym europejscy producenci muszą walczyć o rynek z firmami z Chin. Niestety, ostatecznie nieświadomi niczego konsumenci będą poszkodowani, ponieważ duże kwoty wydane na pozornie tańsze rozwiązania z Chin, okażą się pieniędzmi wyrzuconymi w błoto – ostrzega dr Nocoń z IGU OZE.

Unia Europejska wycofuje wsparcie na kotły grzewcze na paliwa kopalne od 2024 r.

Unia Europejska podjęła działania na rzecz zmniejszenia zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych, za czym idzie szereg restrykcji, które z czasem będą wchodzić w życie.

Wraz z początkiem 2024 roku nowa dyrektywa unijna zakazuje wsparcia dla kotłów na paliwa kopalne, tymczasem Polska w ramach programu „Czyste powietrze” nadal dofinansowuje piece na gaz. Z kolei pompy ciepła są uważane przez Unię Europejską za kluczowe dla osiągniecia neutralności klimatycznej w 2050 roku.

- Niestety, rynek europejski, w szczególności polski, zalewają wątpliwej jakości pompy ciepła z Azji. Szansę na ograniczenie tego procederu daje stanowisko Parlamentu Europejskiego, który chce drastycznego zaostrzenia zasad wykorzystywania tzw. gazów fluorowanych w produkcji sprzętu chłodzącego. Dzięki temu, krajowi producenci, którzy jako pierwsi w Europie dostosowali się do zmian legislacyjnych, mogliby wykorzystać stworzoną przez siebie przewagę technologiczną w postaci pomp ciepła z czynnikiem chłodniczym R-290 (propan) – wyjaśnia prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE.

Jeśli zakup OZE to tylko z rządowym dofinansowaniem

Osoby posiadające stary piec czy kocioł węglowy mogą go wymienić na nowe, ekologiczne urządzenie, dzięki dotacjom rządowym z takich programów jak „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd 5.0”, „Stop Smog” czy „Moje Ciepło”.

Inicjatywy związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wspierają także jednostki samorządowe. Wysokość dofinansowania może sięgać nawet 100 proc., zależy to m.in. od wysokości przychodu na osobę w gospodarstwie domowym.