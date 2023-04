Ponad 1200 zł w ciągu roku będziemy musieli dopłacić do zakupu węgla, ekogroszku, gazu i oleju opałowego do ogrzania domu od 1 stycznia 2027 r. Foto. Shutterstock

Od 2027 r. dopłacimy nawet do 1200 zł/rok do ogrzewania domu wykorzystujemy kocioł na paliwa stałe takie jak węgiel w tym ekogroszek, gaz czy olej opałowy. "Podatek" od ogrzewania związany jest z wprowadzeniem systemu ETS 2 i opłat za emisję dwutlenku węgla w krajach UE.

Wprowadzenie sektorów budownictwa i transportu drogowego do ETS 2 wiąże się z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych w UE w ramach Fit for 55,

Zgodnie z danymi z Centralnej Emisyjności Budynków z 23 marca br. ponad 3,2 mln gospodarstw domowych ogrzewanych jest gazem zaś węglem ok. 4,6 mln gospodarstw domowych. To oni poniosą dodatkowe koszty związane z roszczeniem ETS 2 i emisją gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla do atmosfery od 2027 r.

Właściciel ogrzewający dom węglem, ekogroszkiem, gazem olejem opałowym będzie musiał zapłacić ok. 45 euro za 1 tonę emisji, przy czym gospodarstwo domowe średnio zużywa 6 ton na rok co daje ok. 270 euro. W sumie zapłaci więc ok. 1200 zł za rok.

Opłata za emisję gazów cieplarnianych i CO2 będzie wliczana w cenę węgla, ekogroszku, oleju opałowego lub gazu i ponoszona przy zakupie od 1 stycznia 2027 r.

ETS 2 jest rozszerzeniem systemu ETS, który obejmuje handel emisjami gazów cieplarnianych w tym i dwutlenku węgla w przemyśle i energetyce. W skrócie wprowadził on opłaty za emisję gazów cieplarnianych.. Jeżeli produkcja lub wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej prowadzi do emisji gazów cieplarnianych i dwutlenku węgla wtedy producent lub wytwórca musi zakupić odpowiednią ilość uprawnień.

Nowy system ETS 2 wiąże się z rozszerzeniem płatników za emisję gazów cieplarnianych i CO 2 o dodatkowe grupy, które będą ponosić koszty za emisję dwutlenku węgla do atmosfery. System ten obejmie już nie tylko przemysł i energetykę, ale też budownictwo w tym budynki mieszkalne oraz transport drogowy. W konsekwencji to właściciele domów i budynków mieszkalnych, które ogrzewane są instalacjami grzewczymi i ciepłowniczymi wywołującymi emisje.

Wprowadzenie sektorów budownictwa i transportu drogowego do ETS 2 wiąże się z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych nie tylko w energetyce czy przemyśle i lotnictwem. Przemysł i energetyka to około 40 procent unijnych emisji. To zbyt mało wobec wyśrubowanych wymagań związanych z polityką klimatyczną UE na 2030 r,, a docelowo neutralności klimatycznej do 2050 r.

Kogo obejmie nowy podatek związany z emisją CO 2 od 2027 r.?

Rozszerzenie systemu handlu emisjami o budownictwo to dodatkowe koszty dla właścicieli domów i budynków mieszkalnych, którzy korzystają z kotłów i pieców na węgiel, gaz oraz olej opałowy.

Właściciele domów, który mają instalacje OZE takie jak pompy ciepła czy wykorzystują energię z instalacji fotowoltaicznej do ogrzania domu nie będą ponosić opłat za emisję gazów cieplarnianych.

Pamiętajmy też że osoby które wykorzystują do ogrzewania biomasę (drewno i pellet) także nie powinny płacić tego podatku gdyż jest to paliwo odnawialne według nomenklatury unijnej.

Ile dopłacimy do ogrzewania domu węglem, ekogroszkiem, gazem lub olejem?

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez polityków jedna tona emisji gazów cieplarnianych będzie kosztować właściciela gospodarstwa domowego około 45 euro.

Gospodarstwo domowe średnio emituje ok. 6 ton CO 2 oraz gazów cieplarnianych na rok co daje ok. 270 euro. W sumie zapłaci więc ok. 1200 zł za rok.

Oznacza to, że od stycznia 2027 r. musimy się liczyć ze wzrostem cen węgla oleju, jak i gazu, wykorzystywanego do ogrzewania domów.