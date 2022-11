Rosnące ceny energii i węgla oraz limitowanie sprzedaży tego surowca powoduje że właściciele domu szukają alternatywy dla pieców węglowych. Eksperci sprawdzili czy wraz z zamrożeniem cen energii, pompy ciepła pozostają jednym z najtańszych sposobów na ogrzanie domu.

Nadchodzi zima, węgiel jest najdroższy w historii, jego produkcja spada, a rząd dodatkowo wprowadził limitowaną sprzedaż surowca i to w gorszej jakości (miałów węglowych) – mniej wydajnego i bardziej szkodliwego dla środowiska i naszego zdrowia.

W obliczu trudnego sezonu grzewczego Polacy szukają alternatywnych źródeł ciepła i energii, które będą dla nich bezpieczne i opłacalne nie tylko tej zimy, ale też w kolejnych latach.

Alternatywą dla konwencjonalnych źródeł stają się m.in. pompy ciepła. Ich nabywcy obawiają się jednak, że rosnące ceny prądu zmniejszą opłacalność tych inwestycji.

Eksperci wyliczyli, że wraz z zamrożeniem cen energii, pompy pozostają jednym z najtańszych sposobów na ogrzanie domu w porównaniu z kotłami gazowymi, węglowymi oraz elektrycznymi w 2023 r.

Kwestia ogrzania i zasilania domów zajmuje dziś Polaków najbardziej od wielu lat. Zewsząd dochodzą informacje o prawdopodobnych brakach węgla, którego cena i tak poszybowała w ciągu roku nawet o kilkaset procent. Po wprowadzeniu możliwości sprzedaży węgla opałowego przez gminy jego ceny się ustabilizowały i obniżyły ale wciąż mówimy tu o wydatku rzędu 3 tys. zł za tonę.

Podobna sytuacja dotyczy prądu – ceny rosną, a ludzie obawiają się możliwych przerw w dostawach. W tak niepewnych czasach coraz więcej osób rozgląda się za źródłami ciepła i energii, które będą tanie i jednocześnie zapewnią nam jak największą niezależność – dzisiaj i w przyszłości.

Polacy coraz bardziej przekonani do OZE, ale nie do rosnących kosztów ich utrzymania

Cały czas trwa więc boom na odnawialne źródła energii. Po rekordowym roku 2021, kiedy na polskich domach zainstalowano panele o mocy 3,8 GW, tylko do połowy tego roku wynik ten powiększył się o kolejne 2,8 GW - podaje Agencja Rynku Energii.

Ogromną popularnością cieszą się także pompy ciepła. Ich sprzedaż dynamicznie rośnie i według prognoz PORT PC w 2022 r. podwoi się i wyniesie około 180 tys. sztuk[2]. Jak podaje organizacja, w 2023 r. liczba pomp może zbliżyć się w Polsce do prawie 200 tys., a w 2027 r. do 300 tys.

Polska jest najszybciej rozwijającym się rynkiem w krajach europejskich oraz 8. pod względem sprzedaży w UE. Rosnąca popularność pomp ciepła nie zaskakuje.

To najbardziej ekologiczny sposób ogrzewania, szczególnie atrakcyjny w obecnej sytuacji, gdy dotykają nas problemy z węglem i gazem. Urządzenie nie wymaga paliwa ani obsługi, jest czyste, podnosi komfort cieplny i oczywiście wartość nieruchomości.

Ostatnio jednak coraz częściej pojawiają się głosy, że wobec gwałtownie rosnących cen prądu inwestycja w pompę ciepła staje się mniej zyskowna, a gwarantowane przez rząd ceny dotyczą zbyt małej ilości kilowatogodzin, by wystarczyło to do zasilenia pompy ciepła.

Wyjaśnijmy więc niejasności i nieporozumienia oraz przyjrzyjmy się, czy powinien się kierować nabywca planujący inwestycję w pompę ciepła, by ta była jak najbardziej opłacalna.

Pompa ciepła, pompie nierówna

Nie ma pompy idealnej, która sprawdzi się w każdym kraju czy w każdych warunkach klimatycznych. Wybierajmy więc pompy, które już sprawdziły się na polskim rynku, od producentów i dostawców działających od dłuższego czasu.

To zapewni nam poczucie bezpieczeństwa w zakresie niezawodności urządzeń, wysokiej sprawności jak i zabezpieczenia serwisowego. Unikajmy pozornie tańszych rozwiązań „egzotycznych” producentów, by nie martwić się możliwą awarią czy brakiem serwisu.

W polskich realiach najlepiej sprawdzają się urządzenia przystosowane do umiarkowanych i chłodnych warunków klimatycznych.

Standardem rynkowym są energooszczędne pompy o klasie energetycznej A++ czy nawet A+++. Coraz większą popularnością cieszą się urządzenia korzystające z naturalnego czynnika chłodniczego R290, który pozwala osiągać wysokie temperatury zasilania (bardzo istotne w przypadku wymiany źródeł ciepła) oraz niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP - Global Warming Potential).

Co decyduje o wydajności pompy ciepła ogrzewającej dom?

Przede wszystkim jakość i rodzaj zastosowanych komponentów. Np. im większy wymiennik w pompie ciepła tym większa efektywność urządzenia.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest sterowanie i automatyka pompy, które potrafią z niej „wycisnąć” jak najwięcej. Istotne jest również odpowiednie ustawienie urządzenia i zaprogramowanie optymalnych ustawień. Te zapewni nam profesjonalny serwis, warto więc rozważać pompy, których producenci oferują wydłużone gwarancje i dysponują fabrycznymi serwisami.

Bardzo ważne jest właściwe dobranie mocy pompy. Urządzenie przewymiarowane będzie taktowało, czyli często się włączało i wyłączało, co przełoży się na skrócenie żywotności sprężarki i wyższe koszty eksploatacji.

Dobranie za małej pompy może z kolei powodować problemy z ogrzaniem budynku i większym udziałem drugiego źródła ciepła, co również przełoży się na zwiększone koszty eksploatacji.

Pamiętajmy też, że pompy o większej sprawności (tzw. wyższych współczynnikach COP/SCOP) będą generowały niższe koszty. A właśnie one są ogromnie ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w OZE.

Ile będziemy płacić za ogrzewanie domu pompą ciepła w 2023 r.?

Poznaliśmy już maksymalne stawki za prąd dla gospodarstw domowych na 2023 r. Możemy więc oszacować, jakich kosztów ogrzewania mogą spodziewać się właściciele pomp ciepła.

Wiadomo już, że dzięki cenie maksymalnej za energię elektryczną dla gospodarstw domowych, właściciele pomp ciepła nie tylko nie stracą na swej inwestycji, ale wciąż będą najbardziej wygrani.

W 2023 r. ceny prądu zostaną częściowo zamrożone na poziomie z 2022 r. Każde gospodarstwo domowe otrzyma pulę tańszej energii. W standardowym przypadku będzie to 2 tys. kWh (więcej dla niepełnosprawnych, rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny).

Co bardzo ważne, powyżej limitów, niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stała cena za prąd, czyli tzw. cena maksymalna na poziomie 699 zł za MWh (bez opłaty dystrybucyjnej).

Będzie obowiązywała nawet wtedy, gdy ceny wynikające z zawartych przez gospodarstwa domowe umów będą wyższe. Taka maksymalna stawka za kWh przełoży się na średnią cenę prądu na rachunku ok. 1,20 zł za kWh (wraz z wszystkimi opłatami.

Porównanie kosztów ogrzewania domu przy użyciu pompy ciepła w porównaniu z kotłami gazowymi, węglowymi i pieca elektrycznego w 2023 r. Źródło: Woltair

Eksperci z firmy Woltair policzyli, jak kształtowałyby się koszty ogrzewania pompą ciepła (wyższej i niższej wydajności) w różnych wariantach domów wyposażonych w różne systemy ogrzewania.

Już dzisiaj, pomimo podwyżek cen prądu, pompa ciepła okazuje się bardziej ekonomiczna od każdego źródła ciepła.

Warto też pamiętać, że posiadacze pomp będą mogli liczyć w przyszłym roku na dodatek energetyczny w wysokości do nawet 1500 zł, co jeszcze bardziej podniesienie opłacalność z korzystania z tych urządzeń. Biorąc pod uwagę, że w przyszłości należy się spodziewać uwolnienia cen energii oraz rosnących kosztów eksploatacji konwencjonalnych źródeł grzewczych, inwestycje w pompy ciepła będą jeszcze bardziej korzystne dla portfelów Polaków.

Sprawdź dotacje na zakup pompy ciepła w 2023 r.

Inwestycja w pompy ciepła wydaje się spora, ale liczne dotacje oferowane przez państwo i samorządy oraz możliwość skorzystania z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej pozwalają obniżyć koszty nawet o 50%.

Na rynku dostępnych jest kilka publicznych dofinansowań, z czego najważniejsze stanowią programy „Moje Ciepło” (ze wsparciem do 21 tys. zł), „Czyste Powietrze” (ze wsparciem do 18 tys. zł), „Czyste Powietrze Plus” (ze wsparciem do 37 tys. zł) czy „Ciepłe Mieszkanie” (ze wsparciem do 37,5 tys. zł).

Dodatkowo, opcją wartą rozważenia jest jednoczesna inwestycja w pompę ciepła i panele fotowoltaiczne. Własna elektrownia słoneczna pozwoli generować energię do zasilenia pompy ciepła, dzięki czemu możemy w znaczny sposób obniżyć koszty ogrzewania,