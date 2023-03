Jako pierwsze do użytku oddano instalacje w nowym magazynie PROCAM w świętokrzyskim Kurowie oraz w magazynie centralnym firmy w Czarlinie w województwie pomorskim. Foto. PROCAM

Zobacz galerię

Już do żytku oddano instalacje w nowym magazynie PROCAM w świętokrzyskim Kurowie oraz w magazynie centralnym firmy w Czarlinie w woj. pomorskim. Docelowo w instalacje fotowoltaiczne będą wyposażane kolejne oddziały i sklepy PROCAM na terenie całej Polski.

Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Innowacyjny Farmer 2023 Produkcja roślinna • Produkcja zwierzęca • Technologie • Zgłoś się do konkursu!

Popularność systemów fotowoltaicznych dynamicznie rośnie, a energia słoneczna stanowi jedno z najważniejszych odnawialnych źródeł energii.

- PROCAM działa w polskiej branży rolniczej poprzez ponad stu doradców skupionych w sieci ponad dwudziestu pięciu placówek terenowych, które na co dzień odwiedzane są przez rolników - informuje Aleksander Grabowski – kierownik operacyjny w firmie PROCAM. - Tak jak z rolnikami na co dzień dbamy o ich uprawy aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe tak w swojej działalności biznesowej kierujemy się troską i dbałością o środowisko naturalne dlatego postanowiliśmy inwestować we własne mini elektrownie.

Jako pierwsze do użytku oddano instalacje w nowym magazynie PROCAM w świętokrzyskim Kurowie oraz w magazynie centralnym firmy w Czarlinie w województwie pomorskim, a docelowo w instalacje fotowoltaiczne będą wyposażane kolejne oddziały i sklepy na terenie całej Polski.

Inwestycja w fotowoltaikę zwróci się już w 1,5 roku w firmie PROCAM

Jak przekonuje Aleksander Grabowski sam proces montażu instalacji na dachu magazynu trwał około tygodnia po czym trzeba było poczekać na przyłączenie do sieci energetycznej i już można było dokonać rozruchu instalacji.

Przedstawiciel Procam jako inwestora w ten rodzaj zielonej energii poinformował, że zwrotu z inwestycji spodziewa się w ciągu 1 – 1,5 roku. Dodatkowo inwestycja w fotowoltaikę pomoże w przyszłości we wprowadzaniu hybrydyzacji floty aut, którymi poruszają się doradcy agronomiczni oraz aut dostawczych.

Jakie korzyści z inwestycji w instalacje fotowoltaiczne?

Energia słoneczna, mierzona przy pomocy natężenia promieniowania słonecznego, dla Polski wynosi średnio 1000 kWh/m2. Świadczy to o fakcie, że zasoby słoneczne w naszym kraju są na porównywalnym poziomie jak w Niemczech, kraju będącym liderem w mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych w Europie.

Dzięki energii czerpanej ze Słońca jesteśmy w stanie ograniczyć nie tylko wysokość rachunków za prąd, ale także zapewnić wygodę i większe bezpieczeństwo dla pracowników i klientów - podkreśla przedstawiciel firmy PROCAM.

Warto podążać przykładem firm inwestujących w obniżanie obciążeń środowiska dzięki instalacjom korzystającym z energii słonecznej ponieważ niesie to za sobą wiele zalet takich jak: