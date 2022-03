Produkcja biometanu w UE ma wzrosnąć do 35 mld m3 do 2030 r.

Inicjatywa „REPowerEU” ma na celu promowanie niezależności od paliw kopalnych.

Komunikat „REPowerEU” przedstawiony 9 marca, przez Komisję Europejską ma na celu znaczne zmniejszenie zależności Rosji od paliw kopalnych do 2030 roku. Europa importuje obecnie 40 proc. gazu, 27 proc. ropy i 46 proc. węgla z Rosji.

Poparcie Copa-Cogeca

Copa-Cogeca, organizacja patronacka unijnych rolników i spółdzielni, z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji Europejskiej, że zamierza podwoić cel zwiększenia produkcji biometanu do 2030 r., zwiększając do 35 mld m3. Uważają, że produkcja odnawialnego biogazu to obszar, który nadal ma duży potencjał, jeśli chodzi o bardziej zrównoważone zużycie gazu w UE i zmniejszenie naszej zewnętrznej zależności od Rosji. Ponadto, zgodnie z wymogami, więcej nawozów organicznych można wytwarzać z pofermentu do celów rolniczych poprzez fermentację beztlenową.

Dziś UE produkuje 3 mld m3 biometanu. Wzrost do 35 mld m3 w ciągu zaledwie kilku lat wymagałoby bezprecedensowych dostaw zrównoważonej, certyfikowanej biomasy, zwłaszcza odpadów i pozostałości rolniczych, oraz budowy tysięcy nowych zakładów. Sektor rolny jest gotowy do odegrania swojej roli w tym bezprecedensowym wyzwaniu.

Konieczne skrócenie procedur

Komitety Copa i Cogeca popierają wyznaczony cel skrócenia procedur wydawania pozwoleń dla nowych projektów energii odnawialnej. Często promotorzy projektów energii odnawialnej w rolnictwie napotykają przeszkody biurokratyczne, które w obecnych warunkach stają się jeszcze bardziej nie do zniesienia.

Prawie 60 proc. zużycia energii odnawialnej w UE, a obecnie ponad 20 proc. całkowitego zużycia energii w UE, pochodzi z biomasy w jej różnych formach. Według grupy interesu miksu energetycznego UE, ogólne rozwiązanie byłoby strategicznym błędem. Paliwa z biomasy obsługują obecnie wiele sektorów i byłyby trudne do przekształcenia na przykład na energię elektryczną.

„REPowerEU” dla wrażliwych sektorów rolnictwa

„REPowerEU” jest skierowany do wrażliwych sektorów rolnictwa i ogrodnictwa, które dotkliwie odczuwają wzrost cen energii. Kontynuacja przyznanych środków wsparcia, czy to w formie ulg podatkowych, czy pomocy państwa, pozostaje niezbędna, aby europejscy rolnicy i spółdzielnie radzili sobie z zakłóceniami spowodowanymi wojną w kontekście rosnących kosztów produkcji, na przykład w zakresie dostaw energii, oleju napędowego i nawozów.

Jednocześnie oczekiwano, że KE zajmie się palącą kwestią cen i rynków nawozów. Komitety Copa i Cogeca stwierdzają, że tak jest tylko częściowo. Komitety mają nadzieję, że kolejny ważny komunikat w sprawie odporności łańcucha żywnościowego, oczekiwany 23 marca, dostarczy rolnikom bardziej solidnych odpowiedzi. Pomimo ponawianych przez komitety Copa-Cogeca wezwań do podjęcia działań politycznych na szczeblu europejskim, jak dotąd nie zrobiono nic znaczącego.