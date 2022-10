Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zapowiedział kontrole w domach jednorodzinnych, a dokładniej czy rodzaj pieca i paliwa opałowego wskazanego w deklaracji CEEB jest zgodny ze stanem faktycznym. Będzie też sprawdzany rodzaj i jakość paliwa opałowego oraz stan techniczny wentylacji i kominów.

Zapowiedziane kontrole deklaracji CEEB przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostanie przeprowadzona w obrębie programu zbierania danych o źródłach ciepła CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).

Wyznaczeni urzędnicy będą sprawdzali nie tylko czy dane podane w deklaracji CEEB są zgodne z posiadanym faktycznie rodzajem instalacji grzewczej, ale mogą też zweryfikować rodzaj i jakość paliwa, którym ogrzewamy domu. Sprawdzany też może być stan techniczny kominów i wentylacji.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to baza źródeł ciepła i spalania paliw, która funkcjonuje od 1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych przez wnioskodawców do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Kontrole są spowodowane tym, że wielu właścicieli gospodarstw domowych chciało wprowadzić poprawki, a nawet i wycofać złożone deklaracje CEEB w celu wykazania zmiany rodzaju instalacji grzewczej.

Wprowadzane poprawki wynikły z próby nielegalnego pozyskania jednorazowego dodatku węglowego przez wielu wniosków Za złożenie fałszywego oświadczenia grozi surowa kara

Kto znajdzie się pod lupą urzędników w sprawie deklaracji CEEB?

Jak poinformował GINB właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Jednak po wprowadzeniu dodatku węglowego, wielu wnioskodawców masowo próbowało wprowadzać zmiany w swoich deklaracjach CEEB

Najprawdopodobniej kontrole zostaną skierowane na tych właścicieli gospodarstw domowych, który dokonywali zmian w deklaracji CEEB polegających na zmianie rodzaju instalacji grzewczej.

Jak podał GINB, jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego w celu uzyskania np. dodatku osłonowego lub dodatku węglowego będzie skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Kto może zweryfikować deklarację CEEB i rodzaj pieca w domu?

Jak wskazuje GINB prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Weryfikacji deklaracji może dokonać nie tylko inspektor ochrony środowiska, pracownicy i urzędnicy gminy oraz kominiarze, ale też i funkcjonariusze straży miejskiej. Kontrola dokonywana przez straż miejską może odbywać się na podstawie upoważnienia np. burmistrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Jak podkreśla GINB oznacza, to że każdy właściciel gospodarstwa domowego, który zgłosił piec do CEEB dodatkowo podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. poz. 719 z późn. zm.

Kontrola ta będzie obejmować oprócz weryfikacji zadeklarowanego źródła ciepła rodzaj ocieplenia budynku, grubość termoizolacji i typ dachu oraz roczne zużycie paliwa wykorzystywanego do ogrzewania domu.

O te dodatkowe informacje zostaną uzupełniane deklaracje CEEB, w celu zweryfikowania stanu technicznego domów.

Czy będzie można uchylić się od kontroli deklaracji CEEB?

Zgodnie z informacjami podanymi przez portal muratorplus.pl kontrole nie mają być obowiązkowe. Czyli to właściciele domów mogą nie wyrazić chęci udziału w badaniu stanu technicznego i emisyjności domów i zgodności z deklaracją CEEB.

Jednak z tego co sugeruje GINB mają to być obowiązkowe kontrole zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. poz. 719 z późn. zm.

Kontrolującymi deklarację CEEB mają być osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Kontrola jakości opału i rodzaju pieca

Z kolei rodzaj i jakość spalanego opału oraz rodzaj pieca mogą kontrolować urzędnicy: funkcjonariusze Policji, inspektorzy ochrony środowiska straż miejska na podstawie uprawnieniń wymienionych w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Kontrolujący po uzyskaniu uprawnień od np. wójta, burmistrza, prezydenta miasta mogą wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem wejść na teren domu lub innego obiektu i przeprowadzać badania rodzaju spalanego paliwa oraz piec. Co więcej zażądać informacji o rodzaju instalacji grzewczej oraz przedstawienia dokumentacji dotyczącej używanego pieca lub zakupionego paliwa.

Podstawą do kontroli może być np. naruszenie uchwały antysmogowej na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska. Z kolei przypadku spalania odpadów jest to art. 191 ustawy o odpadach.

Jakie kary za palenie śmieci i stare kopciuchy?

Pamiętajmy, że (oprócz woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego) prawie we wszystkich województwach obowiązują uchwały antysmogowe wydane na podstawie art. 96 Prawo Ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 334 Prawa ochrony środowiska „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.

Za nieprzestrzeganie przepisów zawartych w uchwałach antysmogowych grożą ogromne karty.

Z kolei zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Organem uprawnionym do nakładania mandatów za palenie śmieci lub braku wymiany kopciucha na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.