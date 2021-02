Przyszłość fotowoltaiki: Jak będzie się zmieniał system opustów?

Jak będzie się zmieniał system opustów? Czy dotacje rządowe obejmą także finansowanie magazynów energii? Wreszcie, jak będzie się rozwijał rynek fotowoltaiki i czy Foton Technik przygotowuje ciekawą ofertę także dla gospodarstw rolnych? O tym mówił Michał Skorupa, prezes zarządu Foton Technik, omawiając perspektywy rynku fotowoltaicznego na przyszłe lata.

Jaka perspektywa czeka rynek fotowoltaiczny?

Michał Skorupa, prezes zarządu Foton Technik podkreślał, że wzrost rynku instalacji fotowoltaicznych powinien się utrzymać w 2021 roku i szacował że będzie się rozwijał na poziomie ok. 70%. Tak dynamiczne tempo rozwoju oznacza, że w przyszłym roku powinniśmy przekroczyć 10 GW mocy zainstalowanej.

Ponadto dojdzie w najbliższych latach do zwiększenia udziału wielkoformatowych instalacji fotowoltaicznych z 20% do 30-40% w rynku fotowoltaiki.

Tak więc większe farmy fotowoltaiczne będą atrakcyjną inwestycją, o zresztą potwierdza Prezes Foton Technik i zapowiada, że także jego firma chce aktywnie poszerzać swoją ofertę, aby aktywnie zaznaczyć swoją pozycję w tym segmencie rynku fotowoltaiki.

Rok 2021 to czas na rozwój nowych technologii i oraz pojawienie się innowacyjnych rozwiązań, które zagwarantują firmom oferowanie konkurencyjnych usług i produktów na rynku. Prezes Foton Technik zapowiedział, że jego firma rozpocznie produkcję własnych modułów fotowoltaicznych.

Dodatkowo Foton Technik ma w planach poszerzenie oferty produktowej magazynów energii (już teraz ma w ofercie pojemności 5 i 7 kWh) i wprowadzenie magazynów energii o pojemności 9 kWh.

Kontynuacja dofinansowania fotowoktaiki, ale na nowych zasadach

Prezes Foton technik podkreślał też, że istotnym impulsem do rozwoju rynku fotowoltaiki będzie kontynuowanie dofinansowania instalacji fotowoltaicznych z takich programów rządowych, jak Mój Prąd czy Agroenergia.

Rząd na pewno będzie zmieniał zasady dotyczące dofinansowania inwestycji w fotowoltaikę ze środków unijnych i krajowych.

Jak podkreślał prezes Foton Technik, ewidentnie nowe zasady (na jakich będą dofinansowywane inwestycje w fotowoltaikę) będą tak skonstruowane, aby premiować finansowo tych prosumentów, którzy zdecydują się dodatkowo na zakup przydomowych magazynów energii czy pomp ciepła.

Ewidentnie powyższe mechanizmy są już stosowane w programie Agroenergia, gdzie rolników zachęca się do inwestowania w magazyny energii, oferując im większe kwoty dofinansowania inwestycji w farmy fotowoltaiczne.

Niewątpliwe czekają nas też i zmiany w ustawie o OZE, a dotyczące m.in systemu opustów.

Jakie zmiany w systemie opustów i ustawie OZE?

Rok 2021 to też dobre informacje dla prosumentów, gdyż wiąże się z nim nowelizacja ustawy o OZE, w tym wydłużenie terminu obowiązywania prosumenckiego systemu opustów do 30 czerwca 2045 r.

Jednak jak podkreślił Michał Skorupa, prezes zarządu Foton Technik, to wciąż za mało, aby odpowiednio stymulować dynamiczny rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego.

Zmiany w ustawie OZE powinny też uregulować na korzyść właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych, którzy działają na umowach rozdzielonych, zasady związane z magazynowaniem, a nawet i sprzedawaniem nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci energetycznych, k na umowach rozdzielonych. Problem polega na tym że sprzedawcy zobowiązani z urzędu nie chcą odkupywać nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej, jeżeli właściciel nie zerwie umowy z obecnym sprzedawca i nie podpisze kompleksowej umowy z nowym (z wyłącznością sprzedaży energii tylko u niego).

Nowelizacja ustawy OZE powinna zdaniem Prezesa Foton Technik, regulować tego typu sytuacje, umożliwiając prosumentom na produkcję energii elektrycznej na umowach rozdzielonych i tym samym mieć prawo do uniezależnienia się od sprzedawców energii z urzędu (np. móc u jednego sprzedawcy energii magazynować część nadwyżek, a u drugiego po konkurencyjnej cenie np. sprzedawać prąd).

Niewątpliwie pomimo wydłużenia terminu obowiązywania prosumenckiego systemu opustów do 30 czerwca 2045 r. to i ulegnie on też zmianie. Co do tego nie ma wątpliwości Prezes Foton Technik, podkreślając, że nie wiadomo jeszcze w jakim kierunku.

Ewidentnie zarysowuje się trend polegający na zachęcaniu prosumentów do stopniowego uniezależnienia się od sprzedawców prądu z urzędu i rozpoczęcie magazynowania energii we własnym zakresie. Ma im w tym pomóc inwestycja we własne przydomowe magazyny energii.

Jak podkreślał Michał Skorupa, prezes zarządu Foton Technik taki magazyn energii pozwala na razie tylko przesunąć czas rozpoczęcia oddawania energii do systemu sieci energetycznej (w ramach systemu opustów).

Jednak przy większej konsumpcji energii elektrycznej, gdy instalacja nie produkuje już prądu (np. związanej z prowadzeniem działalności rolniczej), taki magazyn energii znacząco może ograniczyć koszty spowodowane koniecznością pobierania energii elektrycznej z sieci na mniej korzystnych warunkach narzuconych przez system opustów.

Nowe rozwiązania fotowoltaiczne dla branży rolniczej?

Jeżeli chodzi o branże rolniczą to na razie nie szykują się rewolucyjne technologie i rozwiązania (przynajmniej jeżeli chodzi o firmę Foton Technik).

Prezes Foton Technik podkreślał, że każda branża ma swoją specyfikę, uwarunkowania i wymagania. W przypadku rolnictwa potrzebne jest przygotowanie oferty i usług szytych na miarę, które zaspokoją specyficzne potrzeby dedykowane właśnie dla tej branży.

W przypadku rolnictwa firma Foton technik oferuje dodatkowe wsparcie w postaci pomocy w pozyskaniu dodatkowego finansowania z programów rządowych. czy ulgi podatkowej.

