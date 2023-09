Austriacki rolnik wymyślił w jaki sposób gnojowicą z obory ogrzewać swój dom i pomysł ten tanim kosztem wdrożył w życie. Dziś cieszy się z oszczędności, jak i "neutralności klimatycznej" swojej instalacji.

Austriacki farmer Christian Peter z Egg w Bregenzerwaldzie ogrzewa swój dom bydlęcym nawozem - donosi niemiecki Agrarheute. Farmer wpadł na pomysł jak ciepło z gnojowicy trafiającej do kanałów w jego oborze, wykorzystać do ogrzewania. Rozwiązanie to ma być nie dość, że bardzo efektywne, to jeszcze nie wymaga dużych nakładów finansowych, a przynosi krociowe oszczędności dla domowego budżetu.

Dziesięć razy taniej od pompy ciepła

Jak czytamy na niemieckim portalu, gospodarz mając na uwadze coraz ostrzejsze przepisy klimatyczne, zamierzał zrezygnować z konwencjonalnego kotła na drewno i węgiel.

Jego wybór padł na pompę ciepła, ale "zmroziły" go koszty takiej inwestycji. Dowiedział się bowiem, że za instalację pompy musi zapłacić przynajmniej 20 tys. euro. Christian Peter zaczął więc szukać tańszego źródła ciepła i doznał swego rodzaju olśnienia. Opracowany przez niego system ogrzewania kosztował go jedynie ponad 2 tys. euro.

Węże w kanałach, a w nich woda

Zamiast szukać ciepła głęboko w gruncie, rolnik zakupił cienkie węże, które zabetonował w kanałach na gnojowicę pod oborą. Mocz i kał krów, które trafiają do kanałów mają temperaturę ciała zwierząt. To ciepło ogrzewa wodę, która przepływa wężownicami w kanałach, a ciepła woda ogrzewa jego dom.

Ciepło również z mleka?

Niestety, Austriak nie zdradza szczegółów dotyczących jego instalacji. Cieszy się jednak z faktu, że ogrzewanie nic go teraz nie kosztuje, a do tego osiągnął "zeroemisyjność" w swojej instalacji.

Pomysłowy konstruktor zapewnia także, że energię w prosty sposób można odzyskać niemal z każdego procesu w gospodarstwie. Twierdzi, że obecnie pracuje nad sposobem odzyskiwania ciepła również z mleka dojonych w swojej oborze krów.