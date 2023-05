Po niedawnej liberalizacji ustawy 10h, która odblokowała częściowo inwestycje w lądowe farmy wiatrowe, nadchodzą kolejne zmiany prawne. Niestety ograniczą lub wręcz zablokują rozwój rynku fotowoltaicznego nawet na kilka lat.

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zablokują na lata rozwój energetyki słonecznej w Polsce, poprzez ograniczenie lokalizacji instalacji fotowoltaicznych. – wyjaśnia Olga Sypuła, country manager European Energy w Polsce oraz członkini stowarzyszeń branżowych związanych z OZE, które prowadzą dialog regulacyjny z rządem.

Chodzi o część zapowiadanych zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w niektórych innych ustawach.

Ograniczenie lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na gruntach rolnych

Najważniejsza zmiana dotyczy ograniczenia w lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na gruntach rolnych najgorszych klas – w szczególności na gruntach klasy IV, również uznawanej w przepisach za grunty praktycznie nieprzydatne do produkcji rolnej.

Kolejną niekorzystną zmianą jest ograniczenie ważności decyzji o warunkach zabudowy do 5 lat, co było wcześniej krytykowane, nie tylko przez branżę OZE.

Przy skomplikowanych inwestycjach spowoduje to konieczność kilkukrotnego uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, co wydłuży czas procesu inwestycyjno-budowlanego i zwiększy obciążenie organów administracyjnych. – wyjaśnia Olga Sypuła.

Nie mniej ważną, również niekorzystną dla OZE zmianą, jest zobowiązanie wszystkich samorządów do uchwalenia planów ogólnych do 2025 roku, co obecnie wydaje się terminem nieosiągalnym.

Samorządy nie są w stanie uchwalić planów generalnych w przeciągu najbliższych 2 lat

Tak zwane „masterplany” to nowy instrument planistyczny i zgodnie z projektem przepisów do końca 2025 roku farmy fotowoltaiczne będą mogły być budowane na istniejących warunkach.

Według Olgi Sypuły wątpliwe jest jednak, aby w ciągu najbliższych dwóch lat samorządy były w stanie uchwalić plany generalne – zarówno ze względów finansowych, jak i organizacyjnych. Branża proponuje więc zmiany terminu, co najmniej do 2028 roku.

Wierzymy, że projektowane zmiany uwzględnią sugestie praktyków. Decydenci polityczni, wprowadzając przyjazne dla OZE zmiany ustawowe, mogą przybliżyć Polskę do osiągnięcia unijnych celów „zerowej emisji netto”. Zielona transformacja i rozwoju energetyki odnawialnej nie tylko łagodzi zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi, ale także poprawia bezpieczeństwo energetyczne i społeczno-gospodarcze – poprzez zwiększenie udziału mocy wytwórczych energii elektrycznej bez importu surowców paliwowych. – podsumowuje Olga Sypuła.