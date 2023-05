- Mamy potencjał i wielkie ambicje, by być liderem PV w UE. Nie chodzi tylko o kolejne rekordy w zakresie przyrostu mocy, ale o to, by w Polsce zbudować silny przemysł PV, który przejmie część mocy wytwórczych od przedsiębiorców z Dalekiego Wschodu. Mamy potencjał, by wytwarzać ogniwa fotowoltaiczne, okablowanie, inwertery, gotowe moduły i specjalne oprogramowanie, które pomoże w zarządzaniu energią – powiedział Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, otwierając Kongresu PV.