Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Polskie Sieci Energetyczne wyznaczają godziny szczytu, podczas których jest najwyższe zużycie energii wytworzonej w źródłach innych niż odnawialne. Czy to znak, że w Polsce mamy już do czynienia z poważnym kryzysem elektroenergetycznym?

MKiŚ zachęca obywateli do oszczędzania energii elektrycznej w tych godzinach.

To znak, że w Polsce jest poważy kryzys elektroenergetyczny – mamy za mało jednostek wytwórczych, a co za tym idzie za mało mocy, żeby pokrywać dzienne zapotrzebowanie. Zamiast rozwijać własne źródła, które zabezpieczą system, w Polsce nadal blokowane są wiatraki na lądzie, a konsekwencje kryzysu ponoszą Polacy, którzy muszą oszczędzać prąd – mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

W dobie szantażu Rosji, kryzysu energetycznego i drastycznie wysokich cen energii kluczowe stają się rozwiązania budujące niezależność i bezpieczeństwo energetyczne.

Pomimo zmienności warunków otoczenia, najważniejszym celem polityki energetycznej i jednocześnie kluczową kompetencją odpowiedzialnego za nią rządu pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Dlaczego rząd nie odblokuje inwestycji wiatrowych na lądzie?

Tymczasem zamiast zapewniać nowe, dodatkowe źródła mocy, które uzupełnią deficyty w naszym systemie energetycznym, rząd zachęca do oszczędzania energii elektrycznej w godzinach szczytu i racjonalnego z niej korzystania, które ma pozwolić na ograniczenie skutków kryzysu energetycznego, zmniejszenie cen energii i kosztów zarządzania systemem.

Rządzący zamiast wprowadzać gotowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i ilość energii w systemie oczekują, że aktywna postawa obywateli będzie kluczowym elementem zadbania o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

– Zagrożenia energetyczne ogłaszane przez PSE oraz konieczność oszczędzania prądu w godzinach szczytu pokazują, że dziś w Polsce mamy realny deficyt mocy. Trudno w tej sytuacji zrozumieć dalsze blokowanie nowych źródeł mocy, jakimi są wiatraki na lądzie. Wojna w Ukrainie trwa już 9 miesięcy, przez ten czas można było niemal 50 razy (tyle dni obradował w tym czasie Sejm) odblokować ustawę liberalizującą zasadę 10 H i wiatraki na lądzie. Dziś moglibyśmy być o rok bliżej od nowych megawatów z wiatru w naszym systemie – to zmarnowany czas dla naszego kraju. Zamiast tego mamy drożyznę, Polacy drżą na myśl o tym, jak przetrwać zimę i do tego muszą jeszcze oszczędzać energię, bo nasze Państwo nie radzi sobie z tym największym od lat kryzysem energetycznym – komentuje Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Potencjał energii z wiatru może oddalić kryzys energetyczny w Polsce

Jak podaje PSE, potencjał OZE wskazuje na możliwość produkcji ponad 100 TWh rocznie energii odnawialnej w perspektywie roku 2030, co istotnie przekroczy 50% zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce. Tylko z farm wiatrowych na lądzie i na morzu może powstać niemal 25 GW mocy. Największy, realny potencjał mają elektrownie wiatrowe na lądzie oraz instalacje PV na co wskazują aukcje OZE i wynikające z nich wolumeny.

Wraz z potencjałem produkcyjnym innych rodzajów OZE oznacza to możliwość produkcji ponad 100 TWh rocznie energii odnawialnej w perspektywie roku 2030, co istotnie przekroczy 50% zapotrzebowania na energię elektryczną netto w Polsce, biorąc pod uwagę̨ obecne prognozy i stanowi znacznie więcej niż poziomy zakładane w krajowych dokumentach strategicznych.

Już ponad pół roku czekamy na liberalizację zasady 10H

Tymczasem na drodze do zapewnienia stabilnych dostaw zielonej energii z OZE stoi do dziś brak odpowiednich regulacji. Ustawa odblokowująca rozwój energetyki wiatrowej trafiła z rządu do Sejmu pół roku temu, jednak do dziś tkwi w sejmowej zamrażarce.

To dziwne, biorąc pod uwagę olbrzymie poparcie społeczne dla tych zmian – dziś żadna partia nie cieszy się w Polsce tak wysokim poparciem jak OZE.

W szczycie kryzysu związanego z brakiem węgla i gigantycznymi cenami prądu ponad 80 proc. Polaków chce pilnego przyjęcia ustawy liberalizującej rozwój farm wiatrowych na lądzie. Historyczne jest również ponadpartyjne poparcie polityczne dla wiatraków na lądzie.

Jednogłośne poparcie dla liberalizacji ustawy odległościowej wybrzmiało na ostatnim posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Energii Odnawialnej. To historyczny moment, gdy wszystkie partie polityczne ponad podziałami deklarują poparcie dla rządowej ustawy odblokowującej zasadę 10H – wystarczy wyjąć ją z sejmowej zamrażarki.