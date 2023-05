Spółka z zagranicznym kapitałem, skupia się na prowadzeniu projektów związanych z zieloną energią w Polsce. Obecnie jest to pozyskiwanie, finansowanie i rozwijanie projektów wiatrowych, solarnych oraz biogazowych.

Raen wraz z rozwojem rynku, planuje działać w oparciu o umowy PPA (długoterminowe umowy dostaw energii elektrycznej ) oraz własne aktywa energetyczne.

Podczas nawiązywania współpracy z firmami od „zielonej energii”, kluczowe dla rolników są warunki umowy. Podczas spotkania, prezes zarządu bardzo mocno podkreślił, że ceny są jednym z najważniejszych aspektów podczas rozmów z rolnikami. Pozostaje jednak jeszcze kilka innych kwestii.

Spółka w swoim portfolio, oprócz projektów fotowoltaicznych i wiatrowych, widzi przyszłość biogazowni. Przyznaje jednocześnie, że jest to bardzo wymagający segment. W przeszłości rozpatrywała już kilka projektów.

− Obecnie, kiedy ceny się ustabilizowały, myślę, że temat biogazowni wróci. Jest to również kwestia systemu zarządzania odpadami ­­− jeżeli udałoby nam się chociaż zbliżyć do modelu, który funkcjonuje np. w Szwecji, wówczas biogazownie mogłyby być istotnym elementem produkcji energii. Na pewno jest sporo barier do pokonania w tym temacie, ale też skala jest ogromna – prąd w biogazowni produkuje się stabilnie i w ciągu roku jest to nawet 8650 h, w czasie, gdy 100 h produkuje słońce, a wiatr – 2500 h – powiedział Adam Guz.