Sprawdź, jak wzrosły roczne koszty ogrzewania domu oraz ciepłej wody użytkowej w trzecim kwartale 2022 r. Najbardziej kosztowne ogrzewanie jest przy wykorzystaniu węgla, propanu peletu oraz oleju. Ceny ogrzania domu pompami ciepła oraz drewnem są najniższe według danych Port PC.

Ogrzewanie węglem słabo docieplonego domu ogromnie wrosło i może wynieść od 12 tys. zł do ponad 16 tys. zł w tym sezonie grzewczym.

Bardzo mocno podrożało ogrzewanie olejem opałowym (8660- 11850 zł/rok), gazem propanowym (ok. 6800-9300 zł/rok) i peletem drzewnym (ok. 7300-10000 zł/rok w III kwartale 2022 r. według danych z Port PC.

Najtańsze ogrzewanie domu na III kwartał 2022 r. było przy użyciu pomp ciepła (2100zł-4110 zł/rok z VAT 23%) oraz kotłów na drewno (2930-5230 zł/rok).

Koszt ogrzewania określony przez ekspertów Port PC uzależniony jest od powierzchni domu, stanu ocieplenia, ilości osób mieszkających oraz rodzaju instalacji grzewczej i kosztów zakupu paliwa do ogrzewania.

To już 3 aktualizacja przeglądarki wprowadzonej przez Port PC, dzięki której sprawdzicie o ile wzrósł szacunkowy koszt rocznego ogrzewania starszego domu uwzględniając podwyżki cen gazu, węgla, propanu, oleju, peletu i drewna oraz prądu w III kwartale 2022 r.

Prezentujemy obliczenia kosztów rocznego ogrzewania oraz oraz podgrzania wody użytkowej dla domu o pow. 100 m kw., zamieszkałego przez 4 osobową rodzinę. Każdy mieszkaniec domu zużywa średnio ok. 50 l wody dziennie (w sumie 200 l dziennie). Woda jest podgrzewana do temperatury 55 stopni Celsjusza.

Dom jest lepiej docieplony według standardów WT 2017, czyli izolacja termiczna przegród - 12 cm ściany oraz 20 cm poddasze, Z koeli założono że w domy są okna zespolone (dwuszybowe) oraz tradycyjna wentylacja grawitacyjna.

Jak wzrosły koszty ogrzewania w III kwartale dla domu rodzinnego 100 m2?

Z arkusza przygotowanego prze ekspertów PORT PC wynika, że najwyższy koszt ogrzewania domu o pow. 100 mkw. poniesiemy przy wykorzystaniu kotłów węglowych, oraz na olej opałowy, a także w przypadku ogrzewania drewnem w III kwartale 2022 r.

Powyżej roczny koszt ogrzewania domu 100 mkw. standard WT 2017 bez obniżki VAT-u na energię elektryczną za III kwartał 2022 r. Źródło: PORT PC

Powyżej roczny koszt ogrzewania domu 100 mkw. standard WT 2017 bez obniżki VAT-u na energię elektryczną za III kwartał 2022 r. Źródło: PORT PC

W III kwartale 2022 r. roczny koszt ogrzewania domu (standard WT 2017) wzrósł w przypadku wykorzystania kotłów węglowych do aż 9100 zł. Lepszej jakości kocioł na węgiel o sprawności 83% generuje mniejsze koszty wynoszącej 6970 zł rocznie według danych opublikowanych przez port PC.

W przypadku kotłów kondensacyjnych na olej opałowy koszt rocznego ogrzewania wrósł do 8660 zł w III kwartale 2022 r.

Podrożało także ogrzewanie domu standard WT 2017 przy użyciu peletu drzewnego. Roczny koszt ogrzania domu to już 7350 zł przy użyciu peletu drzewnego w III kwartale 2022 r.

Ogrzewanie kotłem gazowym kondensacyjnym na propan wyniesie ok. 6870 zł w III kwartale 2022 r.

Kocioł elektryczny to także duże wydatki na ogrzewanie, które zamkną się w kwocie 6780 zł rocznie (5790 z obniżką VAT) w III kwartale br.

Ogrzewanie kotłem kondensacyjnym na gaz ziemny to roczny koszt w wysokości 4540 zł (3690 z obniżką VAt-u) w 3 kwartale br. według Port PC.

Powyżej roczny koszt ogrzewania domu 100 mkw. standard WT 2008 bez obniżki VAT-u na energię elektryczną za III kwartał 2022 r. Źródło: PORT PC

Powyżej roczny koszt ogrzewania domu 100 mkw. standard WT 2008 bez obniżki VAT-u na energię elektryczną za III kwartał 2022 r. Źródło: PORT PC

W przypadku domu o pow. 100 mkw., ocieplonego według standardu WT z 2008 r. (Budynek o niewielkiej izolacji termicznej przegród zewnętrznych, 10 cm ściany, 15 cm poddasze, okna niezespolone, wentylacja grawitacyjna), roczny przybliżony koszt ogrzewania domu na III kwartał 2022 r.:

węglem to aż 9540 zł - 12.460 zł w zależności od sprawności kotła;

kotłem na olej opałowy to 11.850 zł;

kotłem na pellet drzewny to 10.060 zł ;

kotłem na propan to 9380 zł;

kocioł elektryczny to 9210 zł;

gaz ziemny to 5990 zł;

kawałki drewna 4010-5230 zł w zależności od sprawności kotła;

pompa ciepła 2750 zł-4110 zł (VAT 23%) w zależności od rodzaju pompy.

Czym najtaniej ogrzewać dom w III kwartale 2022 r.?

Najtańsze ogrzewanie domu na III kwartał 2022 r. było przy użyciu pomp ciepła oraz kotłów na drewno (dom 100 mkw. standard WT 2017).

Kocioł o sprawności 83 procent zasilany kawałkami drewna roczne wygeneruje wydatki na poziomie 2930 zł/rok w III kwartale 2022 r. W przypadku sprawności kotła na poziomie ok. 64% koszty ogrzewania drewnem wzrosną do 3820 zł/rok.

Dom w standardzie WT 2008 to większe, roczne koszty ogrzewania 4010-5230 zł przy użyciu drewna.

Jeżeli zdecydowaliśmy się na wykorzystanie pompy ciepła do ogrzania domu standard WT 2017, to koszt roczny na III kwartał 2022 r. wyniesie od 2120 zł do nawet 3080 zł w zależności od rodzaju pompy ciepła. Bez uwzględniania obniżek VAT.

Dom w standardzie WT 2008 o pow. 100 mkw. to także mniejsze koszty przy wykorzystaniu pomp ciepła. Zapłacimy od 2750 zł do 4110 zł za roczne ogrzewanie słabiej docieplonego domu w III kwartale 2022 r. Nie uwzględniamy obniżek VAT - koszty różnią się od rodzaju pompy ciepła.

Skąd takie rozbieżności w ogrzewaniu pompą ciepłą? Autorzy arkusza uwzględnili w obliczeniach różne rodzaje pomp - nie tylko te powietrzne, lecz także gazowe i solankowe.

Ogromne znaczenie będzie miał współczynnik SCOP (określa stosunek ilości energii cieplnej wyprodukowanej w całym sezonie grzewczym do pobranej w tym czasie energii elektrycznej) - im wyższy jest współczynnik SCOP, tym mniejszy rachunek za ogrzewanie.

Z analiz Port PC najbardziej bezpieczne wydaje się inwestowanie w pompy ciepła, co jest dosyć kosztowną inwestycją (ok. 60-80 tys. zł wraz z montażem). Pamiętajmy że w tym wypadku też trzeba liczyć się ze skokowymi podwyżkami energii elektrycznej, które są zatwierdzanie w nowych taryfach prze prezesa URE co roku.