To ile w sezonie grzewczym spalisz ton pelletu, aby ogrzać dom zależy nie tylko od mocy instalacji grzewczej oraz powierzchni użytkowej domu, ale też jak jest on dobrze docieplony. Foto. Shutterstock

To ile w sezonie grzewczym spalisz ton pelletu, aby ogrzać dom zależy nie tylko od mocy instalacji grzewczej oraz powierzchni użytkowej domu, ale też jak jest on dobrze docieplony. Duże znaczenie mają także warunki atmosferyczne. Co ciekawe, firmy stosują też różne przeliczniki upraszczające obliczenie zużycia pelletu.

Wielkość powierzchni użytkowej domu, decyduje o tym jak dużo pelletu będzie musiał spalić nasz piec by ogrzać określony metraż. Ogrzanie tak samo docieplonego domu o pow. 100 m 2 wraz ciepłą wodą użytkową to koszt ok. 1940 zł/rok.

Z kolei ogrzanie domu o pow. 80 m 2 przy użyciu pelletu przy takich samych standardach docieplenia to już koszt roczny wynoszący tylko 1200 zł w 2023 r.

Przyjmuje się orientacyjnie, że przeciętna 4-osobowa rodzina zużyje ok. od 3 ton do 4 ton pelletu do ogrzania domu o pow. 100 m 2 w ciągu ok. 6 miesięcy.

Inny sposób polega na przybliżonym obliczeniu zużycia pelletu w zależności od dobranej mocy kotła ma pellet.

Sprawdź jak możesz sam policzyć ile w ciągu sezonu grzewczego zużyjesz ton pelletu.

Pellet jest jednym z ekologicznych paliw, które pozwoli nam efektywnie ogrzać powierzchnie użytkową domu. Jednak na ile starczy tona pelletu i od czego zależy jego spalanie? Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników.

Ogrzewanie pelletem, a powierzchnia użytkowa domu

Wielkość powierzchni użytkowej domu, decyduje o tym jak dużo pelletu będzie musiał spalić nasz piec, aby zapewnić nam odpowiedni komfort cieplny w sezonie grzewczy,.

To jeden z najistotniejszych czynników decydujących o zużyciu pelletu. Im więcej metrów kwadratowych mamy do ogrzania, tym nie tylko zwiększa się zużycie paliwa, ale też jest wymagany piec o wyższej mocy grzewczej.

Jak porównali eksperci PORT PC ogrzanie domu o pow. 150 m2 oraz ciepłej wody użytkowej (standard ocieplenia spełniający wymagania WT z 2017 r.) przy użyciu pelletu będzie nas kosztował ok. 3820 zł/rok.

Ogrzanie tak samo docieplonego domu o pow. 100 m2 wraz ciepłą wodą użytkową to już niższy koszt wynoszący ok. 1940 zł/rok.

Z kolei ogrzanie domu o pow. 80 m2 przy użyciu pelletu przy takich samych standardach docieplenia to już koszt roczny wynoszący tylko 1200 zł.

Także szczelne okna i drzwi, a także docieplone ściany i dach domu sprawią, że ciepło nie będzie tak szybko uciekało z naszego domu.

Lepiej docieplony dom to mniejsze koszty ogrzewania pelletem

Jak podał PORT PC w II kwartale 2023 r. potaniało ogrzewanie słabo docieplonego domu oraz wody użytkowej (standard WT 2008) przy użyciu pelletu drzewnego. Roczny koszt ogrzania tak słabo docieplonego domu o pow. 100 m2 wyniósł ok. 3820 zł/rok przy sprawności kotła wynoszącej 84%.

Jednak już przy standardzie docieplenia wymaganego z WT 2017, czyli nowszego domu z uszczelnioną stolarką okienną i drzwiową oraz grubszym dociepleniem koszt ogrzania domu o pow. 100 m2 przy użyciu pelletu wyniósł już tylko 1940 zł za rok.

Wystarczy więc, że ten sam dom ocieplimy (w przypadku ścian 12 cm warstwą izolacji oraz 20 cm wełny na poddaszu) i zastosujemy okna zespolone (dwuszybowe) oraz wentylację grawitacyjną, a już rachunki za ogrzewaniem pelletem spadną prawie o połowę.

Oznacza to, że przy lepiej docieplonym domu zużyjemy ok. 1,5 razy mniej pelletu, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania domu.

To na jak długo starczy 1 tona pelletu do ogrzania domu?

Jeżeli zastanawiacie się ile ton będziecie musieli kupić, aby ogrzać dom o pow. 100 m2 to podajemy przybliżone wyniki. Przyjęło się, że sezon grzewczy trwa od 6 do 8 miesięcy. To jak długo będziemy musieli ogrzewać dom może więc się zmieniać w zależności od panujących warunków atmosferycznych.

Przyjmuje się że przeciętna 4-osobowa rodzina zużyje ok. od 3 ton do 4 ton pelletu do ogrzania domu o pow. 100 m2 w ciągu 6 miesięcy. Jedna tona dobrej jakości i wysokiej kaloryczności pelletu powinna wystarczyć na ok. 60 dni grzania.

Należy podkreślić, że podana wyżej wartość jest orientacyjna, gdyż słabo docieplony dom i większa powierzchnia, a nawet słabej jakości zakupiony pellet spowodują, że 1 tonę zużyjecie na grzanie domu w ciągu np. 30 dni.

Inny sposób polega na przybliżonym obliczeniu zużycia pelletu w zależności od dobranej mocy kotła ma pellet. Przy tym trzeba zaznaczyć, że źle dobrana moc kotła do metrażu i zapotrzebowanie na ciepło w domu spowoduje, że ten przelicznik nie będzie prawidłowo wskazywał ile orientacyjne zużyjecie paliw w całym sezonie grzewczym, czyli w ciągu 8 miesięcy.

Poniżej orientacyjny autorski, przelicznik firmy Pelletmont, oparty na mocy mocy kotła, które wpływa na zużycie pelletu. Przelicznik zależny jest od właściwego doboru mocy kotła do budynku.

Moc grzewcza kotła na pellet Przelicznik (:3) Ile ton pelletu starczy na cały sezon grzewczy? 10 kW Moc kotła podziel przez 3 ok. 3-3,5 tony 15 kW Moc kotła podziel przez 3 5 ton 20 kW Moc kotła podziel przez 3 ok. 6-6,5 tony 24 kW Moc kotła podziel przez 3 8 ton 40 kW Moc kotła podziel przez 3 ok. 13 ton

Jak indywidulnie policzyć, Ile ton pelletu zużyjesz w ciągu sezonu grzewczego?

Przyjmuje się ż,e do ogrzania domu o powierzchni do 100 m2 na dobę potrzeba średnio 20-30 kg pelletu. Przyjmujemy tu wartość uśrednioną gdyż w sezonie grzewczym piec zużyje więcej elletu, a latem spalanie nie powinno przekraczać 3 kg pelletu/ 1 dobę.

Zakładając że zużycie dobowe pelletu będzie na poziomie około 20-30 kg zimą, należy przyjąć, że piec zużyje 600-900 kg miesięcznie.

Łatwo to policzyć sprawdzając nasze dzienne użycie pelletu. Jeżeli piec np. dziennie zużywa ok. 25 kg pelletu to w ciągu 30 dni zużyje średnio 25 kg x 30 dni= 750 kg.

W ten sposób możemy orientacyjnie policzyć ile pelletu zużyjemy w ciągu np. 6 lub 8 miesięcy.

Jeżeli zużywamy 750 kg miesięcznie to zużyjemy 4500 kg (750 kg x 6 miesięcy), czyli ok. 4,5 tony w 6 miesięcy zaś w 8 miesięcy będzie to już 6 ton.

Jeżeli będziemy zużywać 20 kg pelletu dziennie do ogrzania domu to w ciągu 1 miesiąca zużyjemy 600 kg pelletu. W ciągu 6 miesięcy powinniśmy więc zużyć średnio ok. 3600 kg, czyli 3,6 do maksymalnie 4 ton. W ciągu 8 miesięcy zużyjesz ok. 4,8 do 5 ton.