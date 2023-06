Właśnie 13 czerwca br. wpłynął rządowy projekt nowelizujący Prawo budowlane. Wprowadza on szereg ułatwień m.in. tylko na zgłoszenie budowę domów pow. 70 m kw. oraz przydomowych schronów, ale też i instalacji biogazowni rolniczych i mikroinstalacji wiatrowych o łącznej wysokości większej niż 3 m i nie większej niż 12 m. Co jeszcze zmieni się w Prawie budowlanym?

Jeszcze niedawno weszła nowelizacja prawa budowlanego pozwalają na budowę na głoszenie silosów o pojemności pow. 205 m3 i wysokości do 15 m oraz budynków jednokondygnacyjnych od 300 m2 związanych z produkcją rolną. Znowelizowane przepisy wprowadziły także możliwość budowy budynków gospodarczych jednokondygnacyjnych o pow. do 150 m2 bez zgłaszania.

Teraz szykują się znowu kolejne zmiany wprowadzające budowę domów pow. 70 m kw. oraz schronów na zgłoszenie.

Co ciekawe na zgłoszenie bezodpływowych zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 5 m3 i nie większej niż 15 m3. Co jeszcze zmienia projekt Prawo Budowlane w 2023 r.

Może nie są to zmiany bardzo spektakularne oraz zapowiadane, ale wprowadzają szereg zmian dotyczących nie tylko budowy domów powyżej 70 m kw. ale też przydomowych wiatraków, biogazowni rolniczych oraz zbiorników do magazynowania wody opadowej.

Uprawnienia budowlane w zabudowie zagrodowej do 1000 m3 dla techników budowy

Rząd chce dopuścić osoby z wykształceniem technicznym do kierowania i projektowania odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.”\

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi mają być rozszerzone:

w przypadku osób posiadających tytuł zawodowy magistra inżyniera lub inżyniera architekta w odniesieniu do architektury obiektów o kubaturze do 1000 m 3 o kategorii I, II, III, XVIII, XX;

o kategorii I, II, III, XVIII, XX; w przypadku osób posiadających tytuł zawodowy technika albo dyplom zawodowy, albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika – w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.

Nie tylko budowa domów powyżej 70 m kw. i przydomowych schronów na zgłoszenie

Wejdą zapowiadane uproszczenia związane z budową domów powyżej 70 m kw.

Ustawodawca do art. 29. ust 1a Prawa budowlanego dodał ust. 1 b pozwalającego na budowę tylko na zgłoszenie:

"wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora"

W poprzedniej ustawie Prawo budowlane na zgłoszenie można rozpocząć budowę przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2.

Nowelizacja przepisów budowlanych uściśla, że na zgłoszenie będzie można budować takie tarasy powyżej 35 m2 zarówno zadaszone jak i niezadaszone.

Jeżeli rządowy projekt nowelizujący ustawę Prawo budowlane wejdzie w życie dodatkowo tylko na zgłoszenie (bez konieczności uzyskania pozwolenia) będzie też można budować:

kolumbaria o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m 2 i o wysokości nie większej niż 3 m na terenie cmentarza;

i o wysokości nie większej niż 3 m na terenie cmentarza; przepusty o długości nie większej niż 20 m oraz o przekroju wewnętrznym większym niż 0,85 m 2 i nie większym niż 3 m 2

i nie większym niż 3 m kioski i pawilony sprzedaży ulicznej o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m 2 ;

; wyloty do cieków naturalnych;

bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 5 m 3 i nie większej niż 15 m 3 ;

wolnostojące obiekty budowlane łączności oraz kontenery

telekomunikacyjne o powierzchni zabudowy do 35 m 2 wraz instalacjami i przyłączami oraz związanymi z nimi sieciami;

telekomunikacyjne o powierzchni zabudowy do 35 m wraz instalacjami i przyłączami oraz związanymi z nimi sieciami; przydomowe schrony i przydomowe ukryć doraźnych wraz z

instalacjami i przyłączami niezbędnymi do ich użytkowania, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Instalacja biogazowni rolniczych i małych elektrowni wiatrowych tylko na zgłoszenie

Dodatkowo wprowadzono następujące przepisy w art. 29 ust. 3 nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast będzie wymagać zgłoszenia o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

(projekt precyzuje że) odnawialnego źródła energii o rocznej wydajności biogazu rolniczego ma wynosić do 200 tys. m 3 oraz dodaje mikroinstalacje do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego , o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

oraz dodaje , o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii; projekt dodaje (literę F), że na obiekcie budowlanym urządzeń technicznych wraz z masztami, służących do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na własne potrzeby lub w celu wprowadzenia do sieci, o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii o łącznej

wysokości większej niż 3 m i nie większej niż 12 m.

Co będzie można budować bez pozwolenia i bez zgłoszenia?

Jeżeli projekt ustawy wejdzie w życie nie będzie dodatkowo wymagać decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:

tak jak w poprzednich przepisach dodano basenów i oczek wodnych o powierzchni nie większej niż 50 m 2 ale dodatkowo uściślono że mowa o basenach przy budynkach mieszkalnych oraz przy budynkach rekreacji indywidualnej ;

ale dodatkowo ; nowy projekt tylko uściśla że bez zgłoszenia będzie można budować zarówno zadaszone, jak i niezadaszone przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy nie większej niż 35 m 2

przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy nie większej niż 35 m baseny o powierzchni nie większej niż 15 m 2 ale tylko położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych;

ale tylko położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych; oczka wodne o powierzchni nie większej niż 10 m 2 i o głębokości nie większej niż 1 m ale położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych;

i o głębokości nie większej niż 1 m ale położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych; bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 5 m 3 ;

; maszty flagowe oraz maszty do kamer monitoringu o wysokości do 7 m, posadowionych na gruncie.

Zmiany dotyczące instalacji i użytkowania fotowoltaiki powyżej 6,5 KW

Projekt wprowadza zmianę polegającą na tym że użytkownik fotowoltaiki o mocy większej niż 6,5 KW ma obowiązek przekazać zawiadomienie o zakończeniu zainstalowania i rozpoczęciu użytkowania fotowoltaiki oraz przekazać plan urządzenia fotowoltaicznego.

W przypadku do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej „o zakończeniu instalowania tych urządzeń i rozpoczęciu ich użytkowania, przy którym przekazuje się tym organom plan urządzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych”.

Przepisy nowelizujące ustawę Prawo budowlane jeszcze nie weszły w życie. Jednak jest to rządowy projekt zmian w ustawie Prawo budowlane więc najprawdopodobniej zostanie on wprowadzony w życie.