Nikt nie ma wątpliwości, że instalacje OZE mają przed sobą świetlaną przyszłość i będą zyskiwać na znaczeniu w bilansie energetycznym kraju. Dlatego wszelkie inicjatywy wspierające i ułatwiające ich powstawanie są tak ważne. Zielona energia to oprócz kwestii ekologicznych także niezależność, a wydarzenia ostatnich miesięcy w Europie udowodniły, że jest to kluczowa sprawa dla polskiej gospodarki – poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Nabór jest pierwszą częścią kompleksowej Inwestycji B2.2.2 Instalacje OZE, realizowanej przez społeczności energetyczne. Budżet tej części wynosi 187 mln zł, a całe wsparcie przewidziane programem to blisko 435 mln zł (finansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności).

Druga część obejmie wyłonienie 10 najbardziej zaawansowanych projektów społeczności energetycznych, które uzyskają dofinansowanie dla demonstracyjnych instalacji OZE.

Dodatkowo MRiT zgłosiło Inwestycję B2.2.2 do zwiększenia alokacji w ramach planu Komisji Europejskiej REPowerEU, który jest odpowiedzią na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę.

W wyniku REPowerEU budżet całej inwestycji ma zostać powiększony z 435 mln zł do poziomu ponad 851 mln zł (liczba projektów zwiększy się z 139 do 200 we wsparciu przedinwestycyjnym i z 10 do 20 we wsparciu inwestycyjnym). Decyzje w zakresie rozszerzenia inwestycji powinny zapaść do końca roku.