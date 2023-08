Odwrócenie przepływu energii, szczególnie w słoneczne dni powiązane z brakiem autokonsumpcji po stronie wytwórcy, skutkuje problemami napięciowymi, które wpływają na znaczny wzrost reklamacji klientów. Klienci Tauronu skarżyli się i zgłaszali, że w słoneczne dni często wyłącza się ich falownik instalacji fotowoltaicznej.

Mimo że Tauron monitoruje na bieżąco parametry jakościowe energii elektrycznej oraz stopień obciążenia poszczególnych elementów sieci, podejmuje działania inwestycyjne i eksploatacyjne to nadal są one niewystarczające.

Od również działania formalne i kontrolne dotyczące niepoprawnych przyłączeń. Ich celem jest to, by mikroinstalacje o zawyżonych parametrach lub generujące energię niezgodnie z umową nie powodowały wyłączeń falowników u pozostałych prosumentów.

Istotną przyczyną takiej sytuacji jest fakt, że energia produkowana przez prosumentów nie jest zużywana na potrzeby własne.

Z naszych opracowań wynika, że autokonsumpcja energii wynosi około 20 proc. Pozostała część wyprodukowanej energii jest wprowadzana do sieci, co powoduje wzrost napięcia powyżej dopuszczalnych norm (dla napięcia 230 V wartość w przedziale 207 V – 253 V, a dla napięcia 400 V wartość w przedziale 360 V – 440 V.), a w konsekwencji wyłączenie się falownika. Takie działanie mikroinstalacji jest prawidłowe, ponieważ chroni urządzenia przed uszkodzeniami na skutek zbyt wysokiego napięcia w sieci - wyjaśnia Ewa Groń, rzecznik prasowa Tauron Dystrybucji.

Jak podała rzecznik prasowa Tauron Dystrybucji, reklamacje, które wpływają do spółki od klientów wskazują, że niektórzy klienci zmieniają ustawienia trybu pracy falownika, aby móc generować więcej energii.

Takie działanie jest niezgodne z prawem i stwarza zagrożenie dla wszystkich mikroinstalacji pracujących w okolicy oraz urządzeń wszystkich osób zasilanych z danego obwodu.

Analizując reklamacje dotyczące wyłączeń spowodowanych zbyt wysokim napięciem, zauważamy, że inne mikroinstalacje zlokalizowane w sąsiedztwie zgłaszającego mają niepoprawne ustawienia inwertera. Powoduje to podbijanie napięcia w sieci. Innymi słowy, twój sąsiad podbija napięcie – ty nie generujesz energii – wyjaśnia Ewa Groń.

Biorąc pod uwagę tylko obszar gliwicki, Tauron Dystrybucja wykrył ponad 1500 niepoprawnych nastaw falowników i 1600 przypadków przekroczeń mocy zainstalowanej.

Zidentyfikowaliśmy na przykład klienta, którego moc mikroinstalacji miała wynosić 48 kW, a wprowadzał do sieci 10 razy więcej energii. To sugeruje 10-krotnie większe źródło niż zostało zgłoszone do spółki - tłumaczy Ewa Groń.