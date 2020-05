Teraz jeszcze łatwiej złożysz wniosek o dotację z programu "Mój Prąd"

Teraz każdy kto chce skorzystać z 5 tys. zł na fotowoltaikę z programu "Mój Prąd" może złożyć wniosek elektroniczny przez wyznaczonego pełnomocnika. Tę opcję wprowadził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Centralnym Ośrodkiem Informatyki.

Dotychczas w ramach I i II naboru (odpowiednio: od 30.08 do 20.12.2019 r. oraz od 13.01.2020 r. do dzisiaj) wpłynęło ponad 73 tysiące wniosków o dotacje w „Moim Prądzie”. Łącznie daje to moc zainstalowaną na poziomie 408 MW. Na podstawie dotychczas złożonych wniosków do kieszeni Polaków trafiło bądź trafi ponad 360 milionów złotych dotacji.

Wartość inwestycji w domową fotowoltaikę, zrealizowanych przez polskie gospodarstwa domowe dzięki programowi „Mój Prąd”, osiągnęła już kwotę ok. 1,8 miliarda złotych. Teraz jeszcze łatwiej ubiegać się o dotację z programu "Mój Prąd"

Złożysz wniosek przez pełnomocnika

Każdy kto nie ma profilu zaufanego lub e-dowodu, a chce złożyć e-wniosek o dotację na przydomową fotowoltaikę i skorzystać z dotacji w wysokości 5 tys. zł z programu "Mój Prąd" może skorzystać z pomocy wyznaczonego przez siebie pełnomocnika.

– Nowa opcja w „Moim Prądzie” ma na celu maksymalne poszerzenie możliwości składania elektronicznych wniosków o dotacje. Rozstając się z końcem marca z papierowymi wnioskami w „Moim Prądzie” deklarowaliśmy uruchomienie prac nad kolejną cyfrową usługą, umożliwiającą składanie wniosków przez pełnomocnika. Udało nam się wdrożyć tę usługę. Od teraz pełnomocnik, czyli osoba upoważniona, może szybko i łatwo wyręczyć potencjalnych wnioskodawców w internetowym aplikowaniu o dotację – wyjaśnia prezes NFOŚiGW, Piotr Woźny.

Wzór pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu „Mój Prąd” znajduje się na stronie mojprad.gov.pl (zakładka „Złóż wniosek”) i obowiązuje od 22 maja 2020 r. Należy go pobrać, wydrukować, podpisać a następnie załączyć w formie skanu do elektronicznego formularza na gov.pl.

Wdrożenie możliwości składania elektronicznych wniosków o dotacje przez pełnomocnika to ostatni krok w procesie cyfryzacji obsługi klienta w „Moim Prądzie”.