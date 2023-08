Serwis Oferteo przeprowadził badanie o sposobach, w jakie Polacy wykorzystują nadwyżki prądu wytworzonego za pośrednictwem instalacji fotowoltaicznych. W Polsce tylko 15% posiadaczy instalacji FV korzysta z rozwiązań do magazynowania nadwyżek produkowanej energii, z których większość wykorzystywana jest na bieżące potrzeby gospodarstwa domowego.

Właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą skierować nadwyżkę wytworzonego prądu do magazynu energii, wykorzystać ją do zaspokojenia bieżących potrzeb lub sprzedać go do sieci w ramach systemu net billing.

Dzięki niemu można otrzymać wynagrodzenie od zakładu energetycznego za przekazany do sieci prąd. Im więcej nadmiarowej energii zostanie wytworzone w instalacji fotowoltaicznej, tym więcej można na niej zarobić.

Tylko 15% właścicieli fotowoltaiki posiada magazyn energii

Wyniki pokazują, że kluczowe dla rozwoju OZE magazyny energii nie cieszą się jeszcze w naszym kraju znaczącą popularnością Badanie przeprowadzone przez serwis Oferteo.pl pokazuje, że 15% posiadaczy instalacji fotowoltaicznej przechowuje nadwyżki prądu w przydomowym magazynie energii.

Zachętą do stosowania takiego rozwiązania może być wsparcie w ramach programu Mój Prąd 5.0, który umożliwia uzyskanie dofinansowania do zakupu magazynu energii sięgające 16 tys. zł.

Z nadwyżek prądu z OZE głównie zasilamy i ogrzewamy dom

Połowa spośród badanych dysponujących magazynem energii wykorzystuje nadwyżki wyprodukowanego prądu do zasilania domowych urządzeń.

Drugim najpopularniejszym wśród respondentów sposobem zużycia nadmiaru energii jest podgrzewanie wody (40%).

Do czego wykorzystujemy nadwyżki energii elektrycznej z fotowoltaiki w 2023 r. Foto. Oferteo.pl.

Z kolei co czwarty właściciel magazynu energii pożytkuje nadwyżki do zasilania pomp ciepła.

Za pośrednictwem nadwyżek energii respondenci zasilają klimatyzację (18%), ogrzewają swój dom lub mieszkanie (15%), a także ładują samochody elektryczne (15%).

Źródło danych Dane pochodzą z badania przeprowadzonego techniką CAWI, w ramach Raportu o fotowoltaice i pompach ciepła w Polsce, przez serwis Oferteo.pl w lipcu 2023 roku. Próba badawcza wyniosła 354 osoby, które w 2022 roku zamówiły montaż instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła.