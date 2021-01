UE: Po raz pierwszy więcej elektryczności z OZE, niż z kopalin

W 2020 r. energia odnawialna z wiatru, słońca, energii wodnej lub biomasy dostarczyła 38 proc. europejskiej energii elektrycznej.

W ubiegłym roku, po raz pierwszy w Unii Europejskiej, więcej energii elektrycznej wyprodukowano z odnawialnych źródeł energii niż z elektrowni zasilanych z surowców kopalnych. Wynika to z badania opublikowanego przez brytyjski think tank Ember i niemiecki think tank Agora Energiewende.

Zgodnie z tym, odnawialne źródła energii z wiatru, słońca, energii wodnej lub biomasy dostarczyły w 2020 roku 38 proc. europejskiej energii elektrycznej, podczas gdy węgiel lub gaz dostarczyły tylko 37 proc.

Według ekspertów Niemcy mają trzeci najwyższy udział energii odnawialnej w produkcji energii ogółem w UE wynoszący 33 proc, za Danią (61 proc.) i Irlandią (35 proc.). Hiszpania zajmuje czwarte miejsce z 29 proc.

Podczas gdy udział energii wiatrowej i słonecznej znacznie wzrósł, w szczególności elektrownie węglowe dostarczyły mniej energii elektrycznej. Według ekspertów ich produkcja energii elektrycznej spadła prawie o połowę w porównaniu z 2015 r. Tylko w 2020 r. roku spadła o 20 proc. Ma to tylko częściowy związek z pandemią.