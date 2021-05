UE uniezależnia produkcję fotowoltaiki od dostawców z Chin

Fotowoltaika, obok energii wiatrowej, jest głównym filarem transformacji energetycznej UE. Mimo że kraje UE są liderami w dziedzinie badań i rozwoju ogniw fotowoltaicznych, w ciągu ostatnich 10 lat nastąpiło przeniesienie produkcji do Azji. UE zaryzykowała utratę niezależności technologicznej. Tendencja ta zaczyna się odwracać.

Fotowoltaika, obok energii wiatrowej, jest głównym filarem transformacji energetycznej. Podczas, gdy Niemcy i ogólnie Europa są nadal liderami w dziedzinie badań i rozwoju ogniw i modułów słonecznych, w ciągu ostatnich dziesięciu lat nastąpiło przeniesienie produkcji do Azji.

Taka polityka przynosiła pewne korzyści (import tańszych komponentów przy produkcji fotowoltaiki), ale wiązała się też poniesieniem ryzyka, związanego z uzależnieniem się od zewnętrznych dostawców. Ryzyko to dało o sobie znać w trakcie pandemii COVID-19.

Epidemia lekko zachwiała rynkiem fotowoltaicznym

Kryzys wywołany przez pandemię doprowadził do zerwania globalnego łańcucha dostaw, nad wyraz odczuł to europejski rynek fotowoltaiczny na przełomie marca i kwietnia 2020 r.

Było to czasowe zachwianie rynkiem, ale wiele firm i ekspertów działających na rynku doszło do wniosku, że tego typu błędy związane m.in. uzależnieniem produkcji fotowoltaiki od globalnych dostawców mogą spowodować kryzys energetyczny w UE.

- Koronawirus sprawił, że na pewien czas zamknięto wiele azjatyckich fabryk produkujących komponenty do instalacji. Pojawiły się braki w magazynach, opóźniano realizację inwestycji w farmy fotowoltaiczne. Jednak po spadkach w marcu i na początku kwietnia sytuacja szybko się unormowała, a rynek wrócił do fazy wzrostowej. We wrześniu moc zainstalowanych paneli słonecznych była o 166% większa w porównaniu z 2019 rokiem - podkreślał Jan Kręt, menadżer produktu w firmie Eaton.

UE wyciągnęła lekcję z kryzysu i zaczyna odchodzić od uzależnienia się od łańcucha dostaw z krajów Azjatyckich.

Jednym z powodów jest wzrost udziału kosztów transportu w cenie importowanych modułów, innym zaś fakt, że nabywcy przykładają większą wagę do kryteriów zrównoważonej produkcji niż jeszcze kilka lat temu. Produkcja regionalna stała się bardziej przystępna cenowo w UE. Przykład płynie prosto z Hiszpanii.

Automatyzacja i regionalizacja produkcji przyszłością europejskiej fotowoltaiki

W Hiszpanii nowo powstałe przedsiębiorstwo o nazwie Greenland rozpoczęło budowę wysoce zautomatyzowanej linii produkcyjnej ogniw fotowoltaicznych o wydajności 5 gigawatów rocznie.

Firma stosuje strategię integracji pionowej, co oznacza, że obejmuje ona cały łańcuch tworzenia wartości - od surowców, poprzez płytki, ogniwa słoneczne, aż po moduły słoneczne. Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE zapewnia doradztwo w zakresie projektu. Obejmuje to planowanie fabryki, wsparcie techniczne oraz współpracę w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii ogniw.

Aby zapewnić powodzenie projektu na tym wysoce konkurencyjnym rynku światowym, zastosowana zostanie najnowocześniejsza, w pełni zintegrowana technologia produkcji Industry 4.0. Firma Bosch Rexroth zapewni instrumentalne wsparcie przy planowaniu i budowie fabryki.

Jak poprawić konkurencyjność europejskiego rynku fotowoltaicznego?

W 2019 roku niemieckie stowarzyszenie przemysłu maszynowego, VDMA, zleciło Fraunhofer ISE przeprowadzenie badania na temat konkurencyjności europejskiego przemysłu PV. Jednym z głównych kryteriów bycia konkurencyjnym i osiągnięcia niskich kosztów produkcji przy produkcji lokalnej/regionalnej w Europie, zidentyfikowanym przez zespół Fraunhofer ISE, było to, że fabryki od samego początku muszą mieć określoną wielkość.

Kolejnym istotnym wnioskiem z badania było to, że obecnie niskie koszty produkcji, wynoszące poniżej 20 eurocentów za 1 kWp, oznaczają, że udział kosztów związanych z transportem modułów i komponentów wynosi obecnie prawie 10%. Pokazuje to, że produkcja lokalna w pobliżu rynku docelowego oraz lokalny łańcuch tworzenia wartości są niezbędne, aby europejska produkcja PV stała się opłacalna i niezależna od importu z Chin.

Ponadto, dzięki sprawiedliwemu systemowi opłat za emisję CO 2 , moduły produkowane w Europie będą mogły korzystać ze znacznie niższego śladu węglowego w porównaniu z importem z Azji, dzięki europejskiemu koszykowi energetycznemu.

Hiszpania czerpie korzyści płynące z regionalizacji produkcji PV

Te argumenty, jak również korzystne warunki polityczne stworzone przez Zielony Ład UE, skłoniły prowincję Andaluzja i miasto Sewilla do rozszerzenia regionalnej produkcji PV.

W tym kontekście wspierają one również utworzenie w pełni zintegrowanej fabryki PV w strefie wolnego handlu w porcie w Sewilli. Nowa spółka Greenland Gigafactory została założona z myślą o stworzeniu w ciągu najbliższych dwóch lat takiej fabryki o zdolności produkcyjnej 5 GW rocznie.

- Cieszymy się, że Greenland wybrał nas jako swojego partnera przy wyborze technologii startowej - komentuje dr Jochen Rentsch, kierownik Działu Technologii Produkcji: Surfaces and Interfaces w Fraunhofer ISE i dodaje:

- Będziemy również wspierać firmę Greenland w trakcie rozruchu i dalszego rozwoju technologicznego.

Greenland Gigafactorywybrała najnowocześniejszą technologię, ponieważ jest ona niezbędna do uruchomienia zakładu produkcyjnego o mocy 5 GW w tak krótkim czasie.

Technologia ta koncentruje się wokół monokrystalicznych wafli krzemowych M10 do ogniw słonecznych z pasywowanym emiterem i tylnym stykiem (PERC). Są one zintegrowane w pół- lub trójzłączowych modułach ogniwowych o mocy minimalnej 540 W i konstrukcji wielozakresowej. Zarówno moduły solarne, jak i sam zakład produkcyjny będą najnowocześniejsze.

- Nawiązaliśmy współpracę z Greenland Gigafactory i Fraunhofer ISE, aby stworzyć wysoce innowacyjny, w pełni elastyczny i całkowicie połączony w sieć zakład produkcji ogniw słonecznych przyszłości, który będzie obsługiwał obiecujący rynek europejski - wyjaśnia Thomas Fechner, dyrektor działu New Business w firmie Bosch Rexroth

Prof. Andreas Bett, dyrektor instytutu Fraunhofer ISE, widzi w tym projekcie kolejny znak, że europejskie firmy i inwestorzy dostrzegli, że nadszedł czas, aby wykorzystać przewagę technologiczną i przywrócić Europie suwerenność przemysłową w dziedzinie energii słonecznej.

- Europejskie ośrodki badawcze opracowują jedne z najbardziej zaawansowanych technologii na świecie. Obejmują one tandemowe ogniwa słoneczne o najwyższej wydajności, które zmniejszają zarówno wymaganą powierzchnię, jak i zużycie materiałów, a także zrównoważone technologie produkcji oparte na zasadach gospodarki obiegowej i recyklingu. Finansowanie tych kluczowych technologii i inwestycje w nie na poziomie UE pomogą umocnić pozycję Europy jako lidera w tych kluczowych technologiach strategicznych - podsumowuje prof. Andreas Bett, dyrektor instytutu Fraunhofer ISE.