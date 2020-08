W Finlandii ruszyła pierwsza stacja autogazu z obornika

Krowie łajno dostarczane od rolników przetwarzane będzie bezpośrednio na stacji w gaz do napędu samochodów.

W Finlandii otwarta została pierwsza stacja autogazu (AGFS), na której produkowany jest autogaz z krowiego łajna - poinformował rosyjskojęzyczny portal motoryzacyjny car.ru.

Jak się okazuje, gaz ma być produkowany bezpośrednio na stacji, stanowiącej biogazownię. Substrat do niej w postaci łajna dostarczać mają okoliczni hodowcy bydła mlecznego. Inwestycja powstała zaś dzięki współpracy z firmą mleczarską Valio. Obornik ma być zagospodarowywany na stacji bez żadnych odpadów.

Technologia ta jest więc bardzo pożyteczna dla środowiska, a do tego pozwoli znacznie obniżyć cenę autogazu samochodowego. W lutym fiński parlament przyjął ustawę, na mocy której udział biopaliw w transporcie drogowym ma być do 2029 roku zwiększony do 30 procent. W efekcie tych regulacji coraz więcej fińskich i szwedzkich firm transportowych stawia właśnie na autogaz, jako podstawowe paliwo dla swojej floty.

Choć produkcja na pierwszej stacji gazu z obornika ruszyła, nie wiadomo jeszcze kiedy nowy autogaz będzie można na niej zatankować. Inwestorzy zakładają jednak, że stanie się to jeszcze w tym roku.