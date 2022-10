Net-billing czyli system rozliczania prądu z fotowoltaiki bardzo mocno premiuje tych użytkowników, którzy zużywają energię elektryczną na własne potrzeby. Czy inwestycja w magazyn energii lub ciepła pozwali zwiększyć aukonsumpcję i obniżyć rachunki za prąd? W jaki rodzaj magazynu inwestować?

Korzyści z inwestycji we własny domowy magazyn energii jest naprawdę wiele. Koszty też są niemałe. Rekomendowana cena magazynu energii o pojemności 10 kWh dla klienta końcowego to kwota rzędu 28 500 zł brutto (w tym 8% VAT). Dlaczego więc warto postawić na tak kosztowną inwestycję?

Magazyn energii chroni przed wyłączaniem fotowoltaiki w szczytowym okresie produkcji prądu

Właściciele gospodarstw domowe, którzy korzystają z fotowoltaiki i mają magazyn energii mogą wygenerować oszczędność wynikającą z uniknięcia straty na sprzedaży nadprodukcji ze swojej instalacji.

Jeśli ich zużycie prądu przekroczy 5000 kWh rocznie, to przy założeniu, że po przekroczeniu 2000 kWh w skali roku będą płacić za prąd 2 zł, uzyskają oszczędność rzędu 1,1 zł na każdym nieoddanym kWh (który został zmagazynowany z możliwością późniejszego wykorzystania).

Magazyn energii to oszczędność i niezależność, ale także sposób na uzyskanie stabilizacji sieci – kluczowy w przypadku blackoutu.

W skupiskach domów jednorodzinnych, w których instalacje fotowoltaiczne występują w dużym natężeniu, dochodzi do pików słonecznych w godz. 9/10-12/13 i licznych wyłączeń instalacji ze względu na podwyższanie napięcia w sieci przez falowniki prosumentów, którzy ze sobą sąsiadują.

Magazyn energii pozwala uniknąć tego ryzyka i nie stracić w perspektywie roku 10-15% produkcji ze swojej instalacji. Przy obecnych cenach można to przełożyć na kwoty rzędu 525-1050 zł, ale zgodnie z nowymi stawkami proponowanymi przez rząd w 2023 r. taka strata będzie już wynosiła od ponad 1000 zł do 3000 zł.

W przypadku braku napięcia gospodarstwo domowe może nadal korzystać z energii zmagazynowanej w magazynie. Jest to możliwe, ponieważ magazyn energii o pojemności 10 kWh współpracuje z falownikami hybrydowymi 3-fazowymi z funkcją back-up oraz funkcjami off grid. Jednak to nie koniec korzyści jakie niesie inwestycja magazynu energii.

Jak pracuje magazyn energii w systemie net-billing?

Jak zauważa Mariusz Kostrzewa, prezes zarządu Zeneris Projekty, nowo wprowadzony system rozliczeń wyprodukowanej przez prosumentów energii elektrycznej zdecydowanie premiuje tych użytkowników, którzy w większości na bieżąco konsumują wyprodukowany przez siebie prąd.

Niestety, ze względu na geograficzne położenie Polski, niemożliwe jest uzyskanie równej produkcji pokrywającej się ze zużyciem przeciętnego gospodarstwa domowego. Z czym to się wiąże?

- Szczyt produkcji pojawia się w okolicach południa i większość wygenerowanej energii zostaje oddana do sieci publicznej. Te nadwyżki zostają sprzedane lub w starym systemie rozliczeń obarczone procentową prowizją dystrybutora (w wysokości 20 lub 30 procent - w zależności od wielkości instalacji, jest to tzw. system opustowy) - podkreśla Mariusz Kostrzewa, prezes zarządu Zeneris Projekty - Rozwiązaniem problemu nadwyżek energii i większego zagospodarowania na potrzeby własne jest jej magazynowanie. Można to zrealizować na kilka sposobów, jednakże w domowych warunkach wskazać możemy dwie możliwości - dodaje ekspert Zeneris Projekty.

W jaki rodzaj magazynu energii inwestować do domu?

Jak zauważa ekspert Zeneris Projekty możemy wybrać magazyn chemiczny (energii) czyli moduły bateryjne. Do wyboru jest też magazyn ciepła tj.: bufor ciepłej wody użytkowej lub bufor centralnego ogrzewania.

- Magazyn ciepła wiąże się ze zdecydowanie mniejszymi kosztami inwestycji. Jeżeli obiekt jest wyposażony w konwencjonalne źródło ciepła, takie jak kocioł na węgiel lub gaz, to zapewne ma również buforowy zbiornik wody. W takim przypadku nakład inwestycyjny to wyposażenie zbiornika w grzałkę elektryczną oraz odpowiedni układ sterowania sprzęgnięty z instalacją PV - podkreśla Mariusz Kostrzewa z Zeneris Projekty.

Głównym kosztem staje się system sterowania zapewniający optymalne wykorzystanie produkcji naszej ekologicznej elektrowni.

- Niestety minusem tego rozwiązania jest ograniczony zakres spożytkowania zgromadzonej energii jedynie w postaci ciepła. W przypadku braku buforu należy instalację grzewczą budynku przystosować do pracy w nowym układzie, co wiąże się z zapewnieniem miejsca w domu oraz zaangażowaniem hydraulika - podkreśla ekspert z Zeneris Projekty.

Zdecydowanie łatwiejszym w obsłudze, z punktu widzenia użytkownika, jest magazyn bateryjny.

- W przypadku standardowej instalacji fotowoltaicznej będziemy musieli kolejno: wymienić falownik na hybrydowy lub zakupić nowy obsługujący baterię, zainstalować układ pomiarowy tzw. smart meter i właściwie skonfigurować nowy system - podkreśla Mariusz Kostrzewa,.

Warto pamiętać że przy inwestowaniu w magazyn energii niezbędna może okazać się konieczność wymiany falownika..

Z jakimi dodatkowymi kosztami trzeba się liczyć przy zakupie magazynu energii?

Jak podkreśla Zbisław Lasek prezes zarządu spółki Minutor Energia najlepszym wyborem są oczywiście magazyny tzw. wysokonapięciowe. Jak zauważa ekspertka Minutor Enrgia Parametryzacja tych urządzeń sprawia, że tylko one są gwarantem komplementarnego zasilania instalacji 3F w gospodarstwach domowych – oczywiście w zakresie, na jaki pozwala falownik hybrydowy, w który powinna być wyposażona instalacja z magazynem.

- Koszt takiego falownika, którego moc DC po stronie PV jest porównywalna do standardowych falowników gridowych, wynosi o ok. 1500 zł netto więcej w przypadku falownika hybrydowego - podkreśla Zbisław Lasek z Minutor Energia.

Jednak dodatkowe korzyści wynikających z posiadania 3-fazowego falownika hybrydowego, który obsługuje magazyn wysokonapięciowy są jednak niewspółmiernie większe w stosunku do jego wyższej ceny.

- Dzięki temu urządzeniu prosument otrzymuje: możliwość pracy wyspowej, funkcję back-up oraz zasilenie 3 faz z magazynu energii. Ale co najważniejsze – zyskuje stabilizację sieci poprzez wypłaszczanie pików słonecznych i wzrost autokonsumpcji oraz współczynnika ROI, który ma decydujący wpływ na stopę zwrotu inwestycji w sam magazyn - podsumowuje Zbisław Lasek, prezes zarządu spółki Minutor Energia.